AMD Ryzen 7 7800X3D, Linux'ta Windows 11’e göre daha performanslı

AMD işlemciler Linux'ta daha hızlı
AMD Ryzen 7 7800X3D’nin Linux ve Windows arasındaki performans farklılıklarını görmek için Phoronix'ten Michael Larabel, yeni işlemciyi Ubuntu 23.04 sürümünde ve Windows 11 Pro’da test etti. Toplam 80 test gerçekleştirildi ve Ryzen 7 7800X3D, ortalama olarak Linux’ta Windows 11’den yüzde 7 daha hızlı çalıştı.
Larabel, AMD'nin ağırlıklı olarak Linux çekirdeği içindeki CPU optimizasyonlarına odaklandığını söylüyor. AMD'nin odaklandığı alanlardan birisinin, yeni Zen 4 mimarisinde ve aynı zamanda Zen 2 mimarisine dayanan eski nesillerde performansı artıran ve güç tüketimini iyileştiren P-State EPP sürücüsü olduğu biliniyor. Bu sürücü görevleri yönetme ve bunları uygun çekirdeklere iletmeye yarıyor. Esasında Windows'ta ACPI CPUFreq sürücüsü olarak adlandırılan benzer bir işlev bulunuyor fakat Linux'taki kadar verimli çalışmıyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)