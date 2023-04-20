Tam Boyutta Gör Yakın zamanda piyasaya sürülen Ryzen 7 7800X3D, AMD’nin özellikle oyunlar gibi ön belleğe duyarlı işlemlerde fark yaratan 3D V-Cache teknolojisiyle desteklenmişti. Uygun fiyatına rağmen hem AMD hem de Intel’in tepe modellerini geride bırak performans sunan işlemci, görünüşe göre Linux’ta iyice uçuşa geçiyor.

AMD işlemciler Linux'ta daha hızlı

AMD Ryzen 7 7800X3D’nin Linux ve Windows arasındaki performans farklılıklarını görmek için Phoronix'ten Michael Larabel, yeni işlemciyi Ubuntu 23.04 sürümünde ve Windows 11 Pro’da test etti. Toplam 80 test gerçekleştirildi ve Ryzen 7 7800X3D, ortalama olarak Linux’ta Windows 11’den yüzde 7 daha hızlı çalıştı.

Tam Boyutta Gör Linux işletim sistemi, test edilen seksen kıyaslamanın yüzde 72'sinde Windows'tan daha iyi performans gösterirken test sistemlerinde en güncel sürücülerin kullanıldığını da belirtelim. Windows platformu sadece Blender 3.5 BMW27, Blender 3.5 Barbershop ve Selenium PSPDFKit WASM kıyaslamalarında ipi önde göğüsleyebildi. Daha önceki testlerde Ryzen 9 7950X'in Linux performansına göz atılmıştı. O kıyaslamalarda da Linux platformunda işlemci yüzde 6 daha performanslı çalışmıştı.

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Larabel, AMD'nin ağırlıklı olarak Linux çekirdeği içindeki CPU optimizasyonlarına odaklandığını söylüyor. AMD'nin odaklandığı alanlardan birisinin, yeni Zen 4 mimarisinde ve aynı zamanda Zen 2 mimarisine dayanan eski nesillerde performansı artıran ve güç tüketimini iyileştiren P-State EPP sürücüsü olduğu biliniyor. Bu sürücü görevleri yönetme ve bunları uygun çekirdeklere iletmeye yarıyor. Esasında Windows'ta ACPI CPUFreq sürücüsü olarak adlandırılan benzer bir işlev bulunuyor fakat Linux'taki kadar verimli çalışmıyor gibi görünüyor.

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AMD Ryzen 7 7800X3D, Linux'ta Windows 11’e göre daha performanslı