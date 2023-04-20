AB’den Amerika’ya cevap: 47 milyar dolarlık tarihi çip yasası onaylandı

Avrupa Çip Yasası olarak adlandırılan girişim, bloğun teknoloji konusunda ABD ve Asya ile rekabet etmesine yardımcı olmayı, dünyadaki elektronik ürün ve cihazların arkasındaki kritik bir teknoloji parçası üzerinde kontrolü sağlamayı amaçlıyor. AB Parlamentosu ve 27 üye ülke Salı günü mevzuat üzerinde anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, yeni kuralların AB'nin yarı iletkenlerdeki küresel pazar payını 2030 yılına kadar %10'dan %20'ye çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB Çip Yasası'nın yenilikçi teknolojilerin sanayileşmesini teşvik etmek için 6.2 milyar avro yatırım yapılacak. Yasa kapsamında yeni tesis inşalarına da ciddi teşvikler sağlanacak. AB, bu yasanın hazırlandığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu ve o zamandan bu yana yaklaşık 100 milyar avro seviyesinde kamu ve özel sektör yatırım taahhüdü kıtaya çekilmiş durumda.
Neden önemli?
Yarı iletkenler ve çipler, herhangi bir elektronik cihazın temel parçalarıdır. Akıllı telefonlardan otomobillere kadar her alanda, her cihazda kullanılıyorlar. Yarı iletkenler ve bunların arkasındaki Doğu Asya merkezli tedarik zincirinde pandemi döneminde yaşanan kriz, dünya genelinde ciddi etkilere sebep olmuştu. Bulunamayan ekran kartları, PS5 konsolları ve otomobillerin arkasında bu sorun yatmaktaydı.
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)