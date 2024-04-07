AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi: İşte erken sonuçlar

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi
Teknik özelliklerden başlayacak olursak AMD Ryzen 7 8700F APU, Zen 4 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip. Ayrıca Ryzen 7 8700G'ye kıyasla daha yavaş 4,1 GHz'lik bir temel saat hızı ve 5,05 GHz'lik bir boost hızıyla destekleniyor. Bu konfigürasyonda ise toplam 16MB L3 önbelleğe yer verilmiş.
Benzer şekilde AMD Ryzen 5 8400F ise, Zen 4 mimarisine dayalı 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile destekleniyor. İşlemcinin temel saat hızı 3,2GHz, boost hızı ise 4,75GHz olacak. Ayrıca 16MB L3 önbellek ile destekleniyorve abisinde olduğu gibi herhangi bir RDNA 3 iGPU'ya sahip değil. TDP'ye gelirsek, her iki yonga da 65W olarak yapılandırılmış.
Kıyaslama sonuçlarına göre her iki işlemci, Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 7500F'ye kıyasla çok benzer rakamlar sunuyor. Öyle ki Ryzen 7 8700F ve 8700G arasındai farklar yalnızca çok iş parçacıklı testlerde görülüyor. Ryzen 5 8400F ise tek iş parçacıklı testlerde Ryzen 5 7500F'ye ayak uyduruyor ancak çoklu yüklerde %11 daha yavaş kalıyor.
AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8500G'den biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla AM5 platformuna yükseltme yapacak kullanıcılar için iyi alternatif olacak.
|CPU
|AMD RYZEN 5 8400F
|AMD RYZEN 5 7500F
|AMD RYZEN 7 8700F
|AMD RYZEN 7 8700G
|CPU-Z Tek Çekirdek
|662
|677
|697
|695
|CPU-Z Çoklu Çekirdek
|5539
|5805
|7194
|7334
|Cinebench R23 Tek Çekirdek
|1686
|1812
|1788
|1828
|Cinebench R23 Çoklu Çekirdek
|13035
|14617
|17626
|17941
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...