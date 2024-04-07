AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD, AM5 ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.Hatta yakın tarihte platformun son üyeleri Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F tanıtılmış ancak ayrıntları paylaşılmamıştı. Şimdi bu sessizlik yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Çin'den gelen yeni bir raporda, her iki yonganın özellikleri ve kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi

Teknik özelliklerden başlayacak olursak AMD Ryzen 7 8700F APU, Zen 4 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip. Ayrıca Ryzen 7 8700G'ye kıyasla daha yavaş 4,1 GHz'lik bir temel saat hızı ve 5,05 GHz'lik bir boost hızıyla destekleniyor. Bu konfigürasyonda ise toplam 16MB L3 önbelleğe yer verilmiş.

Benzer şekilde AMD Ryzen 5 8400F ise, Zen 4 mimarisine dayalı 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile destekleniyor. İşlemcinin temel saat hızı 3,2GHz, boost hızı ise 4,75GHz olacak. Ayrıca 16MB L3 önbellek ile destekleniyorve abisinde olduğu gibi herhangi bir RDNA 3 iGPU'ya sahip değil. TDP'ye gelirsek, her iki yonga da 65W olarak yapılandırılmış.

Kıyaslama sonuçlarına göre her iki işlemci, Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 7500F'ye kıyasla çok benzer rakamlar sunuyor. Öyle ki Ryzen 7 8700F ve 8700G arasındai farklar yalnızca çok iş parçacıklı testlerde görülüyor. Ryzen 5 8400F ise tek iş parçacıklı testlerde Ryzen 5 7500F'ye ayak uyduruyor ancak çoklu yüklerde %11 daha yavaş kalıyor.

AMD, Ryzen Embedded 8000 serisini duyurdu 3 gün önce eklendi

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8500G'den biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla AM5 platformuna yükseltme yapacak kullanıcılar için iyi alternatif olacak.

CPU AMD RYZEN 5 8400F AMD RYZEN 5 7500F AMD RYZEN 7 8700F AMD RYZEN 7 8700G CPU-Z Tek Çekirdek 662 677 697 695 CPU-Z Çoklu Çekirdek 5539 5805 7194 7334 Cinebench R23 Tek Çekirdek 1686 1812 1788 1828 Cinebench R23 Çoklu Çekirdek 13035 14617 17626 17941

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi: İşte sonuçlar