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    AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi: İşte erken sonuçlar

    AMD'nin en yeni AM5 yongaları Ryzen 5 8400F ve Ryzen 7 8700F'nin özellikleri ve kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Peki her iki işlemci neler sunuyor? İşte erken sonuçlar
    AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD, AM5 ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.Hatta yakın tarihte platformun son üyeleri Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F tanıtılmış ancak ayrıntları paylaşılmamıştı. Şimdi bu sessizlik yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Çin'den gelen yeni bir raporda, her iki yonganın özellikleri ve kıyaslama sonuçları paylaşıldı. 

    AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F test edildi

    Teknik özelliklerden başlayacak olursak AMD Ryzen 7 8700F APU, Zen 4 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip. Ayrıca Ryzen 7 8700G'ye kıyasla daha yavaş 4,1 GHz'lik bir temel saat hızı ve 5,05 GHz'lik bir boost hızıyla destekleniyor. Bu konfigürasyonda ise toplam 16MB L3 önbelleğe yer verilmiş.

    Benzer şekilde AMD Ryzen 5 8400F ise, Zen 4 mimarisine dayalı 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile destekleniyor. İşlemcinin temel saat hızı 3,2GHz, boost hızı ise 4,75GHz olacak. Ayrıca 16MB L3 önbellek ile destekleniyorve abisinde olduğu gibi herhangi bir RDNA 3 iGPU'ya sahip değil. TDP'ye gelirsek, her iki yonga da 65W olarak yapılandırılmış.

    Kıyaslama sonuçlarına göre her iki işlemci, Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 7500F'ye kıyasla çok benzer rakamlar sunuyor. Öyle ki Ryzen 7 8700F ve 8700G arasındai farklar yalnızca çok iş parçacıklı testlerde görülüyor. Ryzen 5 8400F ise tek iş parçacıklı testlerde Ryzen 5 7500F'ye ayak uyduruyor ancak çoklu yüklerde %11 daha yavaş kalıyor.

    AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8500G'den biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla AM5 platformuna yükseltme yapacak kullanıcılar için iyi alternatif olacak.

    CPU AMD RYZEN 5 8400F AMD RYZEN 5 7500F AMD RYZEN 7 8700F AMD RYZEN 7 8700G
    CPU-Z Tek Çekirdek 662 677 697 695
    CPU-Z Çoklu Çekirdek 5539 5805 7194 7334
    Cinebench R23 Tek Çekirdek 1686 1812 1788 1828
    Cinebench R23 Çoklu Çekirdek 13035 14617 17626 17941
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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