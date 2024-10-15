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    AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    AMD'nin merakla beklenen 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 7 9800X3D için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşıldı. İşte AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında tüm bildiklerimiz...
    AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 9000 serisi işlemciler, bildiğiniz gibi satış beklentilerinin altında kaldı.Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz 3D V-Cache modellerinin yolda olması. Keza mevcut sızıntılarda Ryzen 9000X3D için bekleyişin uzun sürmeyeceği yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise Ryzen 7 9800X3D modelinin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. 

    AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Kaçıranlar için daha önce Ryzen 7 9800X3D'ye ait performans kıyaslamaları ve birkaç sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık. Buna göre yeni işlemcinin Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu da 7800X3D'ye kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak.

    Şimdi Chiphell forumlarından gelen yeni bir sızıntıda, işlemcinin 5,2 GHz'e kadar tüm çekirdek saat hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla tek çekirdek frekansının da 5,5 GHz olması muhtemel. Bu da selefine kıyasla 500MHz artış anlamına geliyor.  Ayrıca yeni sızıntıda, AMD Ryzen 7 9800X3D'nin 25 Ekim'de tanıtılmaya hazır olduğunu ve Kasım ayının ilk haftasında satışa çıkacağı belirtildi. 

    • Core Ultra 200S Çıkış Tarihi: 24 Ekim, 2024
    • Ryzen 7 9800X3D Duyuru Tarihi: 25 Ekim, 2024
    • Ryzen 7 9800X3D Çıkış Tarihi: Kasım'ın ilk haftası, 2024
    • Ryzen 9 9950X3D Tanıtım Tarihi: Ocak başı, 2025
    • Ryzen 9 9950X3D Çıkış Tarihi: 2025 1.çeyrek sonalrı

    Ancak kötü haber şu ki, AMD Ryzen 7 9800X3D'nin lansmanda ucuz olmayacağı da belirtiliyor. Keza daha önce Ryzen 7 7800X3D'nin 449 ABD dolarından piyasaya sürüldüğünü ve yalnızca bir indirim dalgasının ardından fiyatının düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle Ryzen 7 9800X3D için 400 dolar üzeri fiyata işaret edilmiş durumda. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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