AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı
Kaçıranlar için daha önce Ryzen 7 9800X3D'ye ait performans kıyaslamaları ve birkaç sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık. Buna göre yeni işlemcinin Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu da 7800X3D'ye kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak.
Şimdi Chiphell forumlarından gelen yeni bir sızıntıda, işlemcinin 5,2 GHz'e kadar tüm çekirdek saat hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla tek çekirdek frekansının da 5,5 GHz olması muhtemel. Bu da selefine kıyasla 500MHz artış anlamına geliyor. Ayrıca yeni sızıntıda, AMD Ryzen 7 9800X3D'nin 25 Ekim'de tanıtılmaya hazır olduğunu ve Kasım ayının ilk haftasında satışa çıkacağı belirtildi.
- Core Ultra 200S Çıkış Tarihi: 24 Ekim, 2024
- Ryzen 7 9800X3D Duyuru Tarihi: 25 Ekim, 2024
- Ryzen 7 9800X3D Çıkış Tarihi: Kasım'ın ilk haftası, 2024
- Ryzen 9 9950X3D Tanıtım Tarihi: Ocak başı, 2025
- Ryzen 9 9950X3D Çıkış Tarihi: 2025 1.çeyrek sonalrı
Ancak kötü haber şu ki, AMD Ryzen 7 9800X3D'nin lansmanda ucuz olmayacağı da belirtiliyor. Keza daha önce Ryzen 7 7800X3D'nin 449 ABD dolarından piyasaya sürüldüğünü ve yalnızca bir indirim dalgasının ardından fiyatının düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle Ryzen 7 9800X3D için 400 dolar üzeri fiyata işaret edilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.