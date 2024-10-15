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Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 9000 serisi işlemciler, bildiğiniz gibi satış beklentilerinin altında kaldı.Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz 3D V-Cache modellerinin yolda olması. Keza mevcut sızıntılarda Ryzen 9000X3D için bekleyişin uzun sürmeyeceği yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise Ryzen 7 9800X3D modelinin fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Kaçıranlar için daha önce Ryzen 7 9800X3D'ye ait performans kıyaslamaları ve birkaç sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık. Buna göre yeni işlemcinin Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu da 7800X3D'ye kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak.

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Şimdi Chiphell forumlarından gelen yeni bir sızıntıda, işlemcinin 5,2 GHz'e kadar tüm çekirdek saat hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla tek çekirdek frekansının da 5,5 GHz olması muhtemel. Bu da selefine kıyasla 500MHz artış anlamına geliyor. Ayrıca yeni sızıntıda, AMD Ryzen 7 9800X3D'nin 25 Ekim'de tanıtılmaya hazır olduğunu ve Kasım ayının ilk haftasında satışa çıkacağı belirtildi.

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Ancak kötü haber şu ki, AMD Ryzen 7 9800X3D'nin lansmanda ucuz olmayacağı da belirtiliyor. Keza daha önce Ryzen 7 7800X3D'nin 449 ABD dolarından piyasaya sürüldüğünü ve yalnızca bir indirim dalgasının ardından fiyatının düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle Ryzen 7 9800X3D için 400 dolar üzeri fiyata işaret edilmiş durumda.

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AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı