AMD Ryzen 9800X3D bir kez daha yanma sorunuyla gündemde

Bir Ryzen 9800X3D daha yandı
Olayın merkezindeki Reddit kullanıcısı "t0pli", 20 yıllık PC kurulum tecrübesine sahip bir bilgisayar meraklısı. Yaklaşık 20 gün önce Ryzen 9800X3D işlemcisi ve ASRock X870 anakartıyla yeni bir sistem topladı. Overclock yapmadan, stok ayarlarda çalışan sistem sorunsuz görünüyordu. Ancak, hiçbir belirti vermeden aniden kapandı. Bilgisayarın içini açıp kontrol ettiğinde ise işlemcinin ve anakartın ciddi derecede yandığını fark etti.
Geçtiğimi kasım ayında yaşanan olaylarda ise işlemcinin hatalı montaj nedeniyle kısa devre yaptığı belirtilmişti. Ancak t0pli'nin durumunda açık bir kullanıcı hatası görünmüyor, bu da olayın gizemini artırıyor.
Şu an için AMD'den resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan AMD’nin bu işlemcisi hacimli satışlara imza atan, oldukça popüler bir model. Dolayısıyla yaşanan üç olay, en azından şimdilik, münferit olaylar gibi görünüyor. Bununla birlikte bu tip yanma sorunlarının nedenleri farklı olabilir. Montaj sırasında gözden kaçan küçük bir parça/malzeme soket alanına düşmüş ve bu da kısa devreye neden olmuş olabilir. Bir başka olası neden de AM5 soketindeki pinlerin birkaçının kurulum sırasında eğilmiş olabileceği. Bu da yine kısa devreye neden olabilir. Elbette bunlar sadece tahmin ve sistemin 20 gündür sorunsuz çalışırken bir anda ölmesini açıklamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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