AMD Ryzen 9800X3D bir kez daha yanma sorunuyla gündemde

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Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere Ryzen 9800X3D işlemcilerde geçtiğimiz yılın sonlarında iki farklı yanma olayı bildirilmişti. Şimdi ise üçüncü bir vaka daha yaşanmış durumda. Yaşan son olayda hem işlemci hem de anakart üzerindeki soket hasar almış gibi görünüyor. İşin ilginç yanı ise olay sırasında bilgisayar herhangi bir ağır yük altında değildi; sadece TV dizisi izleniyordu.

Bir Ryzen 9800X3D daha yandı

Olayın merkezindeki Reddit kullanıcısı "t0pli", 20 yıllık PC kurulum tecrübesine sahip bir bilgisayar meraklısı. Yaklaşık 20 gün önce Ryzen 9800X3D işlemcisi ve ASRock X870 anakartıyla yeni bir sistem topladı. Overclock yapmadan, stok ayarlarda çalışan sistem sorunsuz görünüyordu. Ancak, hiçbir belirti vermeden aniden kapandı. Bilgisayarın içini açıp kontrol ettiğinde ise işlemcinin ve anakartın ciddi derecede yandığını fark etti.

Tam Boyutta Gör Daha da ilginci, t0pli sistemini dikkatlice kurmuş, işlemciyi doğru şekilde monte etmiş ve hatta BIOS'u en güncel sürüme yükseltmişti. Sadece AMD'nin EXPO bellek profillerini aktif hale getirmişti ancak bu, işlemcinin aşırı ısınmasına yol açacak bir ayar değil.

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Geçtiğimi kasım ayında yaşanan olaylarda ise işlemcinin hatalı montaj nedeniyle kısa devre yaptığı belirtilmişti. Ancak t0pli'nin durumunda açık bir kullanıcı hatası görünmüyor, bu da olayın gizemini artırıyor.

Şu an için AMD'den resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan AMD’nin bu işlemcisi hacimli satışlara imza atan, oldukça popüler bir model. Dolayısıyla yaşanan üç olay, en azından şimdilik, münferit olaylar gibi görünüyor. Bununla birlikte bu tip yanma sorunlarının nedenleri farklı olabilir. Montaj sırasında gözden kaçan küçük bir parça/malzeme soket alanına düşmüş ve bu da kısa devreye neden olmuş olabilir. Bir başka olası neden de AM5 soketindeki pinlerin birkaçının kurulum sırasında eğilmiş olabileceği. Bu da yine kısa devreye neden olabilir. Elbette bunlar sadece tahmin ve sistemin 20 gündür sorunsuz çalışırken bir anda ölmesini açıklamıyor.

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