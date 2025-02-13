Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 9800X3D bir kez daha yanma sorunuyla gündemde

    AMD’nin amiral gemilerinden Ryzen 7 9800X3D işlemcisi bir kez daha yanma sorunu ile karşımızda. Bu sefer ise işlemcinin sistemde yük yokken, sadece TV dizisi izlerken yandığı bildiriliyor.
    AMD Ryzen 9800X3D bir kez daha yanma sorunuyla gündemde Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Ryzen 9800X3D işlemcilerde geçtiğimiz yılın sonlarında iki farklı yanma olayı bildirilmişti. Şimdi ise üçüncü bir vaka daha yaşanmış durumda. Yaşan son olayda hem işlemci hem de anakart üzerindeki soket hasar almış gibi görünüyor. İşin ilginç yanı ise olay sırasında bilgisayar herhangi bir ağır yük altında değildi; sadece TV dizisi izleniyordu.

    Bir Ryzen 9800X3D daha yandı

    Olayın merkezindeki Reddit kullanıcısı "t0pli", 20 yıllık PC kurulum tecrübesine sahip bir bilgisayar meraklısı. Yaklaşık 20 gün önce Ryzen 9800X3D işlemcisi ve ASRock X870 anakartıyla yeni bir sistem topladı. Overclock yapmadan, stok ayarlarda çalışan sistem sorunsuz görünüyordu. Ancak, hiçbir belirti vermeden aniden kapandı. Bilgisayarın içini açıp kontrol ettiğinde ise işlemcinin ve anakartın ciddi derecede yandığını fark etti.

    AMD Ryzen 9800X3D bir kez daha yanma sorunuyla gündemde Tam Boyutta Gör
    Daha da ilginci, t0pli sistemini dikkatlice kurmuş, işlemciyi doğru şekilde monte etmiş ve hatta BIOS'u en güncel sürüme yükseltmişti. Sadece AMD'nin EXPO bellek profillerini aktif hale getirmişti ancak bu, işlemcinin aşırı ısınmasına yol açacak bir ayar değil.

    Geçtiğimi kasım ayında yaşanan olaylarda ise işlemcinin hatalı montaj nedeniyle kısa devre yaptığı belirtilmişti. Ancak t0pli'nin durumunda açık bir kullanıcı hatası görünmüyor, bu da olayın gizemini artırıyor.

    Şu an için AMD'den resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan AMD’nin bu işlemcisi hacimli satışlara imza atan, oldukça popüler bir model. Dolayısıyla yaşanan üç olay, en azından şimdilik, münferit olaylar gibi görünüyor. Bununla birlikte bu tip yanma sorunlarının nedenleri farklı olabilir. Montaj sırasında gözden kaçan küçük bir parça/malzeme soket alanına düşmüş ve bu da kısa devreye neden olmuş olabilir. Bir başka olası neden de AM5 soketindeki pinlerin birkaçının kurulum sırasında eğilmiş olabileceği. Bu da yine kısa devreye neden olabilir. Elbette bunlar sadece tahmin ve sistemin 20 gündür sorunsuz çalışırken bir anda ölmesini açıklamıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    selamivural 4 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kartal sahil yolu hız sınırı klima dış ünite sesi nasıl azaltılır sert debriyaj nasıl yumuşatılır arabadaki kılcal çizikler nasıl giderilir pelit fiyat listesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum