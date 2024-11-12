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    AMD Ryzen 7 9800X3D, benzer hızlarda 7800X3D, 9700X ve 7700X ile karşılaştırıldı

    AMD’nin yeni Ryzen 7 9800X3D işlemcisi, 7800X3D, 9700X ve 7700X ile 4.8GHz’de karşılaştırıldı. Zen 5 mimarisiyle güçlenen 9800X3D, etkileyici performans farkları sunuyor.
    AMD Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D ve 7700X ile kıyaslandı! Tam Boyutta Gör
    AMD, oyuncuların merakla beklediği Ryzen 9000X3D işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor ve bunlar arasından en dikkat çeken model ise tabii ki AMD Ryzen 7 9800X3D oldu. Şimdi en yeni 3D V-Cache modeli, 4.8GHz hızında 7800X3D, 9700X ve 7700X gibi diğer Ryzen işlemcilerle karşılaştırıldı. Bu kıyaslama, referans performans rakamlarından farklı olarak, tüm işlemcilerin aynı şartlarda neler sunduğunu gösteriyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    AMD Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D ve 7700X ile kıyaslandı

    Kaçıranlar için Ryzen 7 7800X3D'nin halefi niteliğinde olan AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip. Buna ek olarak işlemciye 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbellek kapasitesi ve 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızı eşlik ediyor. AMD ise, 9800X3D'nin, Zen 5 mimarisiyle yüzde 14'e kadar daha yüksek performans sağladığını duyurmuştu.

    Peki neden 9800X3D daha hızlı? Testlerdebu farkın kaynağı işlemci frekansı mı, mimarideki yenilikler mi yoksa 3D V-Cache teknolojisinin yeni nesli mi sorularına cevap arandı. Buna bağlı olarak her işlemci, 4,8GHz saat hızında tek bir CCD (Core Complex Die) ile 8 çekirdek ve 16 izlek yapısında çalıştırıldı.

    AMD Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D ve 7700X ile kıyaslandı! Tam Boyutta Gör
    İlginç bir detay olarak, 7800X3D modelinin saat hızı ve çarpan ayarları yapılamazken 9800X3D’de bu özellik aktif. Bu durum, daha fazla ince ayar yapılabilen bir test ortamı yarattı. Ancak, test esnasında 9800X3D'nin saat hızı 250MHz düşürülerek 4.8GHz seviyesine sabitlendi. Böylece her iki işlemci arasında doğrudan bir performans karşılaştırması mümkün hale geldi.

    ASUS ROG X670E Hero anakart ve DDR5-5200 RAM ile yapılan denemelerde, Anno 1800, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, F1 24, Homeworld 3, Horizon Forbidden West ve Starfield gibi popüler oyunlar test edildi. Buna göre 7800X3D, 7700X'e kıyasla yüzde 37 daha hızlıyken, yeni 9800X3D'nin 9700X’e kıyasla yüzde 43 gibi devasa bir fark oluşturuyor.

    Hatta stok ayarlarında bile, Zen 5 + Zen 4 X3D işlemcilerinin yüzde 15 performans farkı yakaladığı görülüyor. Bu da yeni nesil X3D işlemcilerin yalnızca saat hızından değil, aynı zamanda önbellek optimizasyonlarından ciddi oranda fayda sağladığını kanıtlar nitelikte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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