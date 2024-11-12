AMD Ryzen 7 9800X3D, benzer hızlarda 7800X3D, 9700X ve 7700X ile karşılaştırıldı

AMD Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D ve 7700X ile kıyaslandı
Kaçıranlar için Ryzen 7 7800X3D'nin halefi niteliğinde olan AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip. Buna ek olarak işlemciye 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbellek kapasitesi ve 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızı eşlik ediyor. AMD ise, 9800X3D'nin, Zen 5 mimarisiyle yüzde 14'e kadar daha yüksek performans sağladığını duyurmuştu.
Peki neden 9800X3D daha hızlı? Testlerdebu farkın kaynağı işlemci frekansı mı, mimarideki yenilikler mi yoksa 3D V-Cache teknolojisinin yeni nesli mi sorularına cevap arandı. Buna bağlı olarak her işlemci, 4,8GHz saat hızında tek bir CCD (Core Complex Die) ile 8 çekirdek ve 16 izlek yapısında çalıştırıldı.
ASUS ROG X670E Hero anakart ve DDR5-5200 RAM ile yapılan denemelerde, Anno 1800, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, F1 24, Homeworld 3, Horizon Forbidden West ve Starfield gibi popüler oyunlar test edildi. Buna göre 7800X3D, 7700X'e kıyasla yüzde 37 daha hızlıyken, yeni 9800X3D'nin 9700X’e kıyasla yüzde 43 gibi devasa bir fark oluşturuyor.
Hatta stok ayarlarında bile, Zen 5 + Zen 4 X3D işlemcilerinin yüzde 15 performans farkı yakaladığı görülüyor. Bu da yeni nesil X3D işlemcilerin yalnızca saat hızından değil, aynı zamanda önbellek optimizasyonlarından ciddi oranda fayda sağladığını kanıtlar nitelikte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir