AMD Ryzen 7 9800X3D, benzer hızlarda 7800X3D, 9700X ve 7700X ile karşılaştırıldı

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Tam Boyutta Gör AMD, oyuncuların merakla beklediği Ryzen 9000X3D işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor ve bunlar arasından en dikkat çeken model ise tabii ki AMD Ryzen 7 9800X3D oldu. Şimdi en yeni 3D V-Cache modeli, 4.8GHz hızında 7800X3D, 9700X ve 7700X gibi diğer Ryzen işlemcilerle karşılaştırıldı. Bu kıyaslama, referans performans rakamlarından farklı olarak, tüm işlemcilerin aynı şartlarda neler sunduğunu gösteriyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

AMD Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D ve 7700X ile kıyaslandı

Kaçıranlar için Ryzen 7 7800X3D'nin halefi niteliğinde olan AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip. Buna ek olarak işlemciye 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbellek kapasitesi ve 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızı eşlik ediyor. AMD ise, 9800X3D'nin, Zen 5 mimarisiyle yüzde 14'e kadar daha yüksek performans sağladığını duyurmuştu.

Peki neden 9800X3D daha hızlı? Testlerdebu farkın kaynağı işlemci frekansı mı, mimarideki yenilikler mi yoksa 3D V-Cache teknolojisinin yeni nesli mi sorularına cevap arandı. Buna bağlı olarak her işlemci, 4,8GHz saat hızında tek bir CCD (Core Complex Die) ile 8 çekirdek ve 16 izlek yapısında çalıştırıldı.

Tam Boyutta Gör İlginç bir detay olarak, 7800X3D modelinin saat hızı ve çarpan ayarları yapılamazken 9800X3D’de bu özellik aktif. Bu durum, daha fazla ince ayar yapılabilen bir test ortamı yarattı. Ancak, test esnasında 9800X3D'nin saat hızı 250MHz düşürülerek 4.8GHz seviyesine sabitlendi. Böylece her iki işlemci arasında doğrudan bir performans karşılaştırması mümkün hale geldi.

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ASUS ROG X670E Hero anakart ve DDR5-5200 RAM ile yapılan denemelerde, Anno 1800, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, F1 24, Homeworld 3, Horizon Forbidden West ve Starfield gibi popüler oyunlar test edildi. Buna göre 7800X3D, 7700X'e kıyasla yüzde 37 daha hızlıyken, yeni 9800X3D'nin 9700X’e kıyasla yüzde 43 gibi devasa bir fark oluşturuyor.

Hatta stok ayarlarında bile, Zen 5 + Zen 4 X3D işlemcilerinin yüzde 15 performans farkı yakaladığı görülüyor. Bu da yeni nesil X3D işlemcilerin yalnızca saat hızından değil, aynı zamanda önbellek optimizasyonlarından ciddi oranda fayda sağladığını kanıtlar nitelikte.

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AMD Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D ve 7700X ile kıyaslandı!