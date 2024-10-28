Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü

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Tam Boyutta Gör Son günlerde teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan biri, AMD'nin Kasım ayının başında piyasaya süreceği Ryzen 7 9800X3D işlemcisi. Özellikle işlemcinin entegre ısı dağıtıcı (IHS) olmadan çekilmiş bir fotoğrafı, yeni nesil 3D V-Cache teknolojisinin yapısal değişikliklerine dair önemli bilgiler sunuyor ve beklentileri artırıyor.

Yeni nesil 3D V-Cache geliyor

Ryzen 7 9800X3D, önceki nesillere kıyasla 3D V-Cache tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor. Geleneksel olarak CPU'nun çekirdek kompleksi (CCD) üzerinde konumlanan bu önbellek katmanı, yeni nesilde çekirdeklerin altına yerleştiriliyor. Bu tasarım değişikliği sayesinde termal yayılım iyileşiyor ve işlemci frekanslarında artış sağlanabiliyor. Bu tasarım değişikliğinin başka ne gibi avantajlar getirdiği ise şimdilik belirsiz. AMD’nın kendi sunumunda bunu detaylandırması bekleniyor.

Bu neden önemli?

Geçmişte önbellek doğrudan sekiz çekirdekli CCD'den birinin üzerine ekleniyordu. Bunun dezavantajı, önbelleğin sıcak çalışan bir grup çekirdeğin üzerinde duruyor olması ve sonuç olarak çekirdeklerin bir dizi alanda engellenmesiydi. İlk olarak, önbellek bir yalıtkan görevi görebilir ve CCD'nin standart bir CPU kadar etkili bir şekilde soğutulmasını engelleyebilir. Bu, 3D V-Cache modellerinin nispeten yüksek sıcaklıklarda çalıştığı anlamına geliyordu. AMD, bu nedenle geçmiş modellerde hız aşırtmaya bu yüzden izin vermiyordu. İkinci olarak ise sıcaklığı kontrol altında tutmak için çekirdek frekansları da nispeten düşük tutuluyordu.

Bu durum, X3D modellerinin ek önbellekten yararlanan oyunlarda ekstra performans göstermesine rağmen, oyunların dışında genellikle 3D V-Cache olmayan modellerden daha yavaş olmasıyla sonuçlanıyordu.

Tam Boyutta Gör AMD’nin Ryzen 7 9800X3D işlemcisinin resmi lansman tarihi 7 Kasım olarak doğrulandı. Şirketin aynı gün içinde 12 ve 16 çekirdekli Ryzen 9 modellerini de tanıtması bekleniyor ancak bu modellerde iki CCD bulunacak. Öte yandan bu işlemcilerin daha sonra piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Öte yandan AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbelleğe sahip olan işlemci 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızında çalışacak. 120W olarak yapılandırılan yonganın hız aşırtma desteğinin de bulunacağı belirtiliyor.

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Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü