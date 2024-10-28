Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü

Yeni nesil 3D V-Cache geliyor
Ryzen 7 9800X3D, önceki nesillere kıyasla 3D V-Cache tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor. Geleneksel olarak CPU'nun çekirdek kompleksi (CCD) üzerinde konumlanan bu önbellek katmanı, yeni nesilde çekirdeklerin altına yerleştiriliyor. Bu tasarım değişikliği sayesinde termal yayılım iyileşiyor ve işlemci frekanslarında artış sağlanabiliyor. Bu tasarım değişikliğinin başka ne gibi avantajlar getirdiği ise şimdilik belirsiz. AMD’nın kendi sunumunda bunu detaylandırması bekleniyor.
Bu neden önemli?
Geçmişte önbellek doğrudan sekiz çekirdekli CCD'den birinin üzerine ekleniyordu. Bunun dezavantajı, önbelleğin sıcak çalışan bir grup çekirdeğin üzerinde duruyor olması ve sonuç olarak çekirdeklerin bir dizi alanda engellenmesiydi. İlk olarak, önbellek bir yalıtkan görevi görebilir ve CCD'nin standart bir CPU kadar etkili bir şekilde soğutulmasını engelleyebilir. Bu, 3D V-Cache modellerinin nispeten yüksek sıcaklıklarda çalıştığı anlamına geliyordu. AMD, bu nedenle geçmiş modellerde hız aşırtmaya bu yüzden izin vermiyordu. İkinci olarak ise sıcaklığı kontrol altında tutmak için çekirdek frekansları da nispeten düşük tutuluyordu.
Bu durum, X3D modellerinin ek önbellekten yararlanan oyunlarda ekstra performans göstermesine rağmen, oyunların dışında genellikle 3D V-Cache olmayan modellerden daha yavaş olmasıyla sonuçlanıyordu.
Öte yandan AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbelleğe sahip olan işlemci 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızında çalışacak. 120W olarak yapılandırılan yonganın hız aşırtma desteğinin de bulunacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu