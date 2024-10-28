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    Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü

    Yaklaşan Ryzen 7 9800X3D’nin entegre ısı dağıtıcısız (IHS) bir görseli paylaşıldı. Buna göre Ryzen 7 9800X3D, AMD’nin yeni nesil 3D V-Cache teknolojisine sahip olacak.
    Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü Tam Boyutta Gör
    Son günlerde teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan biri, AMD'nin Kasım ayının başında piyasaya süreceği Ryzen 7 9800X3D işlemcisi. Özellikle işlemcinin entegre ısı dağıtıcı (IHS) olmadan çekilmiş bir fotoğrafı, yeni nesil 3D V-Cache teknolojisinin yapısal değişikliklerine dair önemli bilgiler sunuyor ve beklentileri artırıyor.

    Yeni nesil 3D V-Cache geliyor

    Ryzen 7 9800X3D, önceki nesillere kıyasla 3D V-Cache tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor. Geleneksel olarak CPU'nun çekirdek kompleksi (CCD) üzerinde konumlanan bu önbellek katmanı, yeni nesilde çekirdeklerin altına yerleştiriliyor. Bu tasarım değişikliği sayesinde termal yayılım iyileşiyor ve işlemci frekanslarında artış sağlanabiliyor. Bu tasarım değişikliğinin başka ne gibi avantajlar getirdiği ise şimdilik belirsiz. AMD’nın kendi sunumunda bunu detaylandırması bekleniyor.

    Bu neden önemli?

    Geçmişte önbellek doğrudan sekiz çekirdekli CCD'den birinin üzerine ekleniyordu. Bunun dezavantajı, önbelleğin sıcak çalışan bir grup çekirdeğin üzerinde duruyor olması ve sonuç olarak çekirdeklerin bir dizi alanda engellenmesiydi. İlk olarak, önbellek bir yalıtkan görevi görebilir ve CCD'nin standart bir CPU kadar etkili bir şekilde soğutulmasını engelleyebilir. Bu, 3D V-Cache modellerinin nispeten yüksek sıcaklıklarda çalıştığı anlamına geliyordu. AMD, bu nedenle geçmiş modellerde hız aşırtmaya bu yüzden izin vermiyordu. İkinci olarak ise sıcaklığı kontrol altında tutmak için çekirdek frekansları da nispeten düşük tutuluyordu.

    Bu durum, X3D modellerinin ek önbellekten yararlanan oyunlarda ekstra performans göstermesine rağmen, oyunların dışında genellikle 3D V-Cache olmayan modellerden daha yavaş olmasıyla sonuçlanıyordu.

    Yeni nesil 3D V-Cache, AMD Ryzen 7 9800X3D’de görüldü Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Ryzen 7 9800X3D işlemcisinin resmi lansman tarihi 7 Kasım olarak doğrulandı. Şirketin aynı gün içinde 12 ve 16 çekirdekli Ryzen 9 modellerini de tanıtması bekleniyor ancak bu modellerde iki CCD bulunacak. Öte yandan bu işlemcilerin daha sonra piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Öte yandan AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 temelli 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip olacak. 8 MB L2, 32 MB L3 ve 64 MB 3D V-Cache ile toplamda 104 MB önbelleğe sahip olan işlemci 4,70 GHz taban ve 5,20 GHz boost saat hızında çalışacak. 120W olarak yapılandırılan yonganın hız aşırtma desteğinin de bulunacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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