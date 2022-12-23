AMD Ryzen 7000 fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra Ryzen 9 7950X'e geldi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında Zen 4 mimarisini temel alan Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, pazarda beklediğini alamadı. Kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş sebebiyle yonga devi, yeni işlemcilerinde fiyat kırmaya devam ediyor.

Ryzen 7000 işlemcilerde fiyatlar düşüyor

Bildirilenlere göre Amazon kullanıcıları, 10 dolarlık bir kupon ile 6 çekirdekli Ryzen 5 7600X’i toplam 239 dolara satın alabiliyor. Şimdi bu indirimler 699 dolarlık bir fiyat ile tanıtılan Ryzen 9 7950X’e de yansıdı. Amiral gemisi işlemcinin fiyatı, Amazon ve Newegg üzerinde 568 dolara kadar düşmüş durumda.

Tam Boyutta Gör Ryzen 7000 serisinde yaşanan fiyat değişimlerinin işlemciden ziyade platform kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Zira yeni nesil işlemcilere geçmek isteyen kullanıcılar, yüksek fiyatlı 600 serisi anakartlara ve DDR5 belleklere yönelmek zorunda kalıyor. Ancak AMD, bu söz konusu sorunları şirket ortakları ve bellek tedarikçileriyle çözebilirse, fiyatlar tekrar istikrara kavuşabilir.

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Ayrıca CES 2023 Fuarı kapsamında tanıtılması beklenen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 modellerinin sırasıyla 429 dolar, 329 dolar ve 229 dolar fiyat etiketine sahip olacağı doğrulandı. X serisine benzer şekilde bu fiyatların uzun süre geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatlarında düşüş sürüyor!