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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7000 fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra Ryzen 9 7950X'e geldi

    AMD, yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerde fiyat kırmaya devam ediyor. Ryzen 5 7600X modelinde yapılan indirimin ardından, şimdi de amiral gemisi Ryzen 9 7950X 568 dolara düştü.
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    AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatlarında düşüş sürüyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında Zen 4 mimarisini temel alan Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, pazarda beklediğini alamadı. Kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş sebebiyle yonga devi, yeni işlemcilerinde fiyat kırmaya devam ediyor.

    Ryzen 7000 işlemcilerde fiyatlar düşüyor

    Bildirilenlere göre Amazon kullanıcıları, 10 dolarlık bir kupon ile 6 çekirdekli Ryzen 5 7600X’i toplam 239 dolara satın alabiliyor. Şimdi bu indirimler 699 dolarlık bir fiyat ile tanıtılan Ryzen 9 7950X’e de yansıdı. Amiral gemisi işlemcinin fiyatı, Amazon ve Newegg üzerinde 568 dolara kadar düşmüş durumda.

    AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatlarında düşüş sürüyor! Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7000 serisinde yaşanan fiyat değişimlerinin işlemciden ziyade platform kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Zira yeni nesil işlemcilere geçmek isteyen kullanıcılar, yüksek fiyatlı 600 serisi anakartlara ve DDR5 belleklere yönelmek zorunda kalıyor. Ancak AMD, bu söz konusu sorunları şirket ortakları ve bellek tedarikçileriyle çözebilirse, fiyatlar tekrar istikrara kavuşabilir.

    Ayrıca CES 2023 Fuarı kapsamında tanıtılması beklenen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 modellerinin sırasıyla 429 dolar, 329 dolar ve 229 dolar fiyat etiketine sahip olacağı doğrulandı. X serisine benzer şekilde bu fiyatların uzun süre geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 4 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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