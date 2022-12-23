AMD Ryzen 7000 fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra Ryzen 9 7950X'e geldi

Ryzen 7000 işlemcilerde fiyatlar düşüyor
Bildirilenlere göre Amazon kullanıcıları, 10 dolarlık bir kupon ile 6 çekirdekli Ryzen 5 7600X’i toplam 239 dolara satın alabiliyor. Şimdi bu indirimler 699 dolarlık bir fiyat ile tanıtılan Ryzen 9 7950X’e de yansıdı. Amiral gemisi işlemcinin fiyatı, Amazon ve Newegg üzerinde 568 dolara kadar düşmüş durumda.
Ayrıca CES 2023 Fuarı kapsamında tanıtılması beklenen Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 modellerinin sırasıyla 429 dolar, 329 dolar ve 229 dolar fiyat etiketine sahip olacağı doğrulandı. X serisine benzer şekilde bu fiyatların uzun süre geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d