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Düzenlenen AMD lansmanı sırasında CEO Lisa Su, Ryzen 7000 işlemcilerin tanıtımını gerçekleştirdi fakat bu işlemcilerin son derece önemli bir parçası olan entegre grafik birimi hakkında herhangi bir detay belirtmedi. Etkinlikten sonra ise AMD’nin resmi sitesinde listelenen Ryzen 7000 işlemcilerin entegre grafik birimiyle geldiği doğrulanmış oldu.

AMD’nin Zen 4 mimarisi üzerinde inşa edilen Ryzen 7000 ailesi ilk olarak dört işlemci ile piyasaya sürülecek: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X. 27 Eylül tarihinde piyasaya girecek olan işlemciler tamamında aynı Radeon grafik birimi yer alacak. Duyurulan işlemcilerde her biri 64 akış işlemcisini içeren 2 işlem birimine sahip olacak. AMD’nin paylaştığı detaylara göre grafik birimleri 400 MHz taban, 2.2 GHz boost frekans hızlarında çalışacak.

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AMD için bir ilk

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AMD, “G” takısı olmayan işlemcilerine ilk defa entegre grafik birimine yer verecek. Mevcut AM4 soket platformu Vega tabanlı Renoir ve Cezanne silikonlarına dayalı pek çok APU’ya ev sahipliği yaptı. Radeon RDNA 2’nin Ryzen 7000 işlemcilere entegrasyonu, firmanın gelecekteki RDNA 3 tabanlı entegre GPU’lu APU’larını merak etmemize neden olmakta.

Ryzen 7000 gahili grafik birimi güçlü olmayacak

Ancak belirtmek gerekir ki Ryzen 7000 işlemcilerinde yer alan entegre GPU, firmanın APU çözümleriyle ölçüşecek kuvvette değil. Öyle ki bu entegre grafik birimleri performans anlamında Steam Deck’in sadece üçte birini sunabilecek güçte. Dolayısıyla herhangi bir oyun performansı beklemek doğru olmayacaktır.

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AMD Ryzen 7000 işlemciler RDNA 2 entegre grafik birimiyle gelecek