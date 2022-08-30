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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7000 işlemciler RDNA 2 entegre grafik birimiyle gelecek

    AMD CEO’su Lisa Su, Ryzen 7000 işlemcilerin duyurusunda son derece önemli entegre grafik birimine değinmedi. Fakat AMD, etkinlik sonrasında işlemcilerin RDNA 2 entegre GPU ile geldiğini doğruladı.
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    AMD Ryzen 7000 işlemciler RDNA 2 entegre grafik birimiyle gelecek
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    Düzenlenen AMD lansmanı sırasında CEO Lisa Su, Ryzen 7000 işlemcilerin tanıtımını gerçekleştirdi fakat bu işlemcilerin son derece önemli bir parçası olan entegre grafik birimi hakkında herhangi bir detay belirtmedi. Etkinlikten sonra ise AMD’nin resmi sitesinde listelenen Ryzen 7000 işlemcilerin entegre grafik birimiyle geldiği doğrulanmış oldu.

    AMD’nin Zen 4 mimarisi üzerinde inşa edilen Ryzen 7000 ailesi ilk olarak dört işlemci ile piyasaya sürülecek: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X. 27 Eylül tarihinde piyasaya girecek olan işlemciler tamamında aynı Radeon grafik birimi yer alacak. Duyurulan işlemcilerde her biri 64 akış işlemcisini içeren 2 işlem birimine sahip olacak. AMD’nin paylaştığı detaylara göre grafik birimleri 400 MHz taban, 2.2 GHz boost frekans hızlarında çalışacak.

    AMD için bir ilk

    AMD Ryzen 7000 işlemciler RDNA 2 entegre grafik birimiyle gelecek
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    AMD, “G” takısı olmayan işlemcilerine ilk defa entegre grafik birimine yer verecek. Mevcut AM4 soket platformu Vega tabanlı Renoir ve Cezanne silikonlarına dayalı pek çok APU’ya ev sahipliği yaptı. Radeon RDNA 2’nin Ryzen 7000 işlemcilere entegrasyonu, firmanın gelecekteki RDNA 3 tabanlı entegre GPU’lu APU’larını merak etmemize neden olmakta.

    Ryzen 7000 gahili grafik birimi güçlü olmayacak

    Ancak belirtmek gerekir ki Ryzen 7000 işlemcilerinde yer alan entegre GPU, firmanın APU çözümleriyle ölçüşecek kuvvette değil. Öyle ki bu entegre grafik birimleri performans anlamında Steam Deck’in sadece üçte birini sunabilecek güçte. Dolayısıyla herhangi bir oyun performansı beklemek doğru olmayacaktır.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 7 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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