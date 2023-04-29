AMD Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemciler boşta daha yüksek güç çekiyor!

AMD boşta daha fazla güç çekiyor
AMD, şu anda bazı kullanıcıları ve Ryzen 7000 / Ryzen 7000X3D CPU'larını etkileyen yanma sorunlarının temel nedenini keşfetmiş olsa da, bazı teknoloji kuruluşları kendi araştırmalarını başlattı ve ilginç bir şey keşfetti. Hardware Busters ve Igor's Lab tarafından yapılan testler, en yeni AM5 yongalarının boştayken çok yüksek ani güç artışları yaşadığını buldu. Bunun yanma sorunuyla ilgili olmadığı söyleniyor ancak AMD ve ortakları tarafından gelecekteki BIOS güncellemelerinde ele alınabilecek bir şey olduğu belirtiliyor.
Ciddi bir sorun değil
AMD ve anakart üreticileri AGESA 1.0.0.7 BIOS yazılımlarını hazırlıyor ve an itibariyle yayınlıyor. Bu güncelleme daha çok Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D’lerdeki yanma problemine, açılış sürelerine ve bellek yönetimine odaklanıyor. Dolayısıyla boşta ani güç çekimlerinin ortadan kaldırılması sonraki güncellemelere sarkabilir.
Öte yandan bu durum ciddi bir sorun değil ve işlemcilere bir zararının veya kullanıma bir eksisinin olması beklenmiyor. Bununla birlikte sektördeki önemli isimler Ryzen 7000 serisindeki RMA yani iade taleplerinin önceki Ryzen 5000 serisine oranla çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla son tüketici için bahsi geçen problemlerin işlemci satın alma tercihini etkilemesine izin vermemek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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