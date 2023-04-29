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    AMD Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemciler boşta daha yüksek güç çekiyor!

    Yapılan testler sonucunda keşfedildiği üzere AMD Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemciler, sistem boştayken ilginç bir şekilde TDP değerlerinden çok daha yüksek güç tüketimine sahip.
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    AMD Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D’ler boşta daha yüksek güç çekiyor Tam Boyutta Gör
    Haberin detaylarına geçmeden önce bunun teknik bir sorun olmadığını ve Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D serisi işlemcilerin yük altında mevcut Intel işlemcilerden çok daha az enerji tükettiğini belirtelim. Bununla birlikte Igor's Lab tarafından keşfedildiği üzere, bu işlemciler boşta çalışırken çok yüksek güç artışlarına sahip gibi görünüyor.

    AMD boşta daha fazla güç çekiyor

    AMD, şu anda bazı kullanıcıları ve Ryzen 7000 / Ryzen 7000X3D CPU'larını etkileyen yanma sorunlarının temel nedenini keşfetmiş olsa da, bazı teknoloji kuruluşları kendi araştırmalarını başlattı ve ilginç bir şey keşfetti. Hardware Busters ve Igor's Lab tarafından yapılan testler, en yeni AM5 yongalarının boştayken çok yüksek ani güç artışları yaşadığını buldu. Bunun yanma sorunuyla ilgili olmadığı söyleniyor ancak AMD ve ortakları tarafından gelecekteki BIOS güncellemelerinde ele alınabilecek bir şey olduğu belirtiliyor.

    AMD Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D’ler boşta daha yüksek güç çekiyor Tam Boyutta Gör
    Geçici akımlar da dahil olmak üzere tam güç ölçümlerine olanak tanıyan Powenetics v2 sistemi kullanılarak yapılan testlerde geçici ani artışları en sık yaşayan işlemcilinin Ryzen 9 7950X3D olduğu görüldü. Bu işlemci boşta, 120W'lık nominal TDP'sinin ve ayrıca yaklaşık 50W olan boşta çalışma ortalamasının çok üzerinde olan 130W çekmiş durumda. Ryzen 9 7900X boşta en yüksek 109W (Ort. 63W), Ryzen 9 7900 boşta 95W (Ort. 48W) çekti. Şimdilik bunun neyden kaynaklandığı ise belirsiz.

    Ciddi bir sorun değil

    AMD ve anakart üreticileri AGESA 1.0.0.7 BIOS yazılımlarını hazırlıyor ve an itibariyle yayınlıyor. Bu güncelleme daha çok Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D’lerdeki yanma problemine, açılış sürelerine ve bellek yönetimine odaklanıyor. Dolayısıyla boşta ani güç çekimlerinin ortadan kaldırılması sonraki güncellemelere sarkabilir.

    Öte yandan bu durum ciddi bir sorun değil ve işlemcilere bir zararının veya kullanıma bir eksisinin olması beklenmiyor. Bununla birlikte sektördeki önemli isimler Ryzen 7000 serisindeki RMA yani iade taleplerinin önceki Ryzen 5000 serisine oranla çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla son tüketici için bahsi geçen problemlerin işlemci satın alma tercihini etkilemesine izin vermemek gerek.

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