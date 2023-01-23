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    Sony PlayStation 5 Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Uzun süredir söylentileri dolaşan Playstation 5 Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Yeni konsol, dikkat çeken donanım ve termal tasarım değişiklikleri sunabilir.
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    Sony PlayStation 5 Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken ve tedarik sorunlarının sona ermesinin ardından, Microsoft ve Sony arasında yaşanan konsol rekabeti hız kazanmaya başlıyor. Yakın tarihli birçok sızıntı, Sony’nin yeni bir Playstation 5 sürümü üzerinde çalıştığını bizlere göstermişti. Ancak bu sürümün bir Slim mi yoksa Pro model mi olacağı açıklanmadı. Şimdi yeni paylaşılan bilgiler, Playstation 5 Pro’nun önemli bir yükseltme ile yolda olduğunu gösteriyor

    PlayStation 5 Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Konuya yakın bir kaynağa göre Sony, Playstation 5 Pro'yu 2023’ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Hatırlayacak olursak Playstation 4, 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Popüler konsolun Pro sürümü ise üç yıllık bir bekleyişin ardından 10 Kasım 2016’da kullanıcılara sunuldu. Playstation 5’in ise 2020 yılında çıkış yaptığını düşünürsek, Playstation 5 Pro iddialarının gerçeklik payı olduğunu söyleyebiliriz.

    Bununla birlikte Japon teknoloji devi, henüz PS5 Pro söylentilerini doğrulamadı. Ancak sızıntı kaynağı, şirketin Nisan 2023 tarihli bir lansman için hazırlandığını ve yeni konsolda sıvı metal yerine sıvı soğutma çözümüne yer verileceğini söylüyor. Zira bu tercih, kısa bir süre önce Playstation 5'de ortaya çıkan sıvı metal sorunundan kaynaklanıyor olabilir. 

    Ayrıca Sony, PS5 Pro'da yenilenen termal tasarıma ek olarak AMD RDNA 3 tabanlı yeni bir APU'ya da yer verebilir. Ancak bu bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek. Önümüzdeki haftalarda yeni konsol hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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