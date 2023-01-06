AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerde hız aşırtma hayali kuranlara kötü haber

Tam Boyutta Gör AMD’nin kısa bir süre önce duyurduğu Ryzen 7000X3D işlemciler önceki nesle oranla önemli miktarda performans artışı sunarken enerji tüketiminde de bir adım daha öne çıkıyordu. Özellikle oyunlarda ciddi performans kazanımı sağlayan yeni Zen 4 3D V-Cache ile gelen bu işlemcilerde hız aşırtma yine olmayacak gibi duruyor.

Ryzen 7000X3D hız aşırtma yok

Öncelikle belirtelim, Ryzen 7000X3D işlemciler yani Ryzen 7950X3D, Ryzen 7900X3D ve Ryzen 7800X3D, PBO (Precision Boost Overdrive) ve Curve ile daha gelişmiş ayar özelliklerine sahip. Yani işlemciler otomatik olarak kendilerini daha yüksek frekanslarda çalıştırabiliyor. Fakat manuel frekans ayarı veya herhangi bir voltaj ayarlaması hala yapılamıyor.

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AMD, yeni X3D işlemcilerinde en iyi dengenin sağlanması için Curve Optimizer kullanımını tavsiye ediyor ancak sabit frekanslı hız aşırtma önceki nesilde olduğu gibi bu yongalarda da kilitli. AMD’ye göre bu nesilde voltajlar çok daha agresif bir hale getirildi. İlgili okuyucuların bildiği gibi Ryzen 7 5800X3D işlemcisinde 1.1V olan voltaj, Ryzen 7000X3D serisinde 1.4V seviyesine çıkartıldı.

Ryzen 7000X3D işlemciler CPU Çekirdek/İzlek Boost / Temel frekans Önbellek TDP AMD Ryzen 9 7950X3D 16C/32T 5.7 GHz / 4.2 GHz 144MB 120W AMD Ryzen 9 7900X3D 12C/24T 5.6 GHz / 4.4 GHz 140MB 120W AMD Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 5.0 GHz / 4.0 GHz 104MB 120W

3D V-Cache uygulaması çok katmanlı istiflenmiş L3 önbellek tasarımını mümkün kılıyor fakat bu noktada ısı faktörü çok önemli bir hal alıyor. Zira yüksek sıcaklıklar ve ek voltaja karşı 3D V-Cache aşırı duyarlı yapıda. Evet, AMD bu nesilde ileriye dönük ciddi bir adım atmış diyebiliriz ancak elle hız aşırtma için biraz daha beklemek gerekecek.

AMD ve Microsoft, Windows 11 optimizasyonu için çalışıyor

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AMD, Zen 4/RDNA3 mimarilerinde, yani hem Ryzen 7000/Ryzen 7000X3D hem de RX 7000 serisinde chiplet çok yongalı tasarım kullanıyor. Dolayısıyla işletim sistemi optimizasyonları performans açısından önemli. Öte yandan Ryzen 7000X3D işlemcilerinde mevcut çift CCD yapılandırmalarında AMD ilk kez çok farklı iki yonga kullanıyor. Bir CCD’de 3D V-Cache ve daha düşük saat hızları varken diğerinde standart kalıp bulunuyor ve daha yüksek saat hızları sunuluyor. Bu noktada işletim sisteminin optimizasyonu ve işlemcinin doğru kullanılması önemli bir hal alıyor. AMD ve Microsoft halihazırda Windows 11 için bunun üzerinde birlikte çalışıyor.

Bu optimizasyon süreci biraz zaman alan bir süreç. Hem oyun motorları hem de işletim sistemlerinin bunun için yapılandırılması gerekiyor. Dolayısıyla Ryzen 7000 X3D işlemcilerin piyasaya sürülmesinden aylar sonra bile performans iyileşmeleri görmemiz muhtemel.

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