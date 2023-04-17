AMD Ryzen 7040 Phoenix APU'lar hazır: Çıkış tarihi sızdırıldı

AMD Ryzen 7040 Phoenix APU'lar Nisan sonunda geliyor
AMD tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan AMD Phoenix APU'lar, mobil platformlar için Zen4 ve RDNA3 mimarisini bir araya getirecek. Bu noktada Zen3+ Rembrandt Ryzen 6000 serisinin halefi olacak yeni çözümler, hem dizüstü hem de el konsolu gibi cihazlarda karşımıza çıkacak.
Bilmeyenler için AMD Ryzen 7040 ''Phoenix'' APU'lara sahip ilk dizüstü bilgisayarların Mart 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak birçok sızıntıya raümen bu olmadı. Şimdi sektöre yakın kaynaklar, yeni APU ailesinin 30 Nisan'dan itibaren vitrine çıkacağını söylüyor. Bu bilgi doğrulanırsa, yeni çözümler lansmandan yaklaşık 4 ay sonra kullanıcılar ile buluşacak diyebiliriz.
Şu an itibariyle, H, HS ve U serisi modelleri içeren dokuz Phoenix işlemcinin yolda oldunu biliyoruz. Ancak ilginç bir şekilde AMD, düşük güçlü ''U'' Phoenix serini henüz doğrulamadı. Söz konusu APU'lar TDP ve saat hızlarına göre birbirlerinden ayrılsa da, temel çekirdek sayısı ve entegre RDNA3 GPU özellikleri benzer olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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