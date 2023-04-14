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    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarilerinin üretim süreci ortaya çıktı

    Henüz Zen 4 mimarisine dayalı Ryzen 7000 ailesi yaygınlaşmamışken AMD tarafında Zen 5 ve Zen 6 hazırlıkları sürüyor. Şimdi ise bu mimarilerin üretim süreçleri ve kod adları ortaya çıktı.
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    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarilerinin üretim süreci ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bir AMD mühendisinin LinkedIn profili, AMD'nin Zen 5 ve Zen 6 işlemcilerinin kod adını ve işlem sürecini ortaya çıkardı. Md Zaheer isimli mühendisin Zen 4, Zen 5 ve Zen 6 işlemcilerin güç yönetimi üzerinde çalışan kıdemli bir silikon tasarım mühendisi olduğu biliniyor. Ek olarak Zen 5 işlemcileri 2024'ün ilk yarısı, Zen 6 işlemcileri ise 2025'in ikinci yarısı için planlanıyor.

    Zen 5 ve Zen 6'dan yeni bilgiler

    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarilerinin üretim süreci ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD zaten Zen 5 mimarisini resmi olarak aylar önce doğrulamıştı. Bu nedenle Zen 5 için ortaya çıkan bilgiler sürpriz olmasa da önemli. Bu bağlamda, Zen 5 işlemcilerinin 3nm üretim sürecinde bantlarda şekilleneceği ve Nirvana kod adını kullanacağı aktarılıyor. Zen 6 işlemcilerinin ise 2 nm sürecinde üretilmesi ve Morpheus kod adına sahip olacağı görülüyor.

    Ortaya çıkan bilgilerin diğer önemli noktası ise bunların sunucu tarafı EPYC işlemcileri için geçerli olduğu. Daha önceki bilgiler Ryzen tabanlı Zen 5 işlemcilerin 4nm sürecinde geleceği söyleniyordu. Bu nedenle Zen 5 özelinde aynı ürün kaleminde olmasa da hem 4nm hem de 3nm işlemciler görebiliriz.

    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarilerinin üretim süreci ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün yaptığımız haberde sizlere Zen 5 tabanlı bir EPYC işlemcisinin performans sonuçlarını aktarmıştık. Bilgileri doğru kabul ettiğimizde Zen 5 mimarisinin çok ciddi performans kazanımlarıyla geleceğini söyleyebiliriz. AMD’nin resmi Zen 5 açıklamaları da aslında buna işaret ediyor. Firma, 2024’ün ilk yarısında tüketici sınıfı Zen 5 tabanlı Ryzen işlemcileri piyasaya sürecek. Zen 5 CPU'lar üç çeşitte (Zen 5 / Zen 5 V-Cache / Zen 5C) gelecek ve çipin kendisi sıfırdan tasarlanacak. Entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonunun yanı sıra gelişmiş performans, verimlilik ve tamamen yeni mikro mimari ailenin odağı olacak.
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