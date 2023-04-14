AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarilerinin üretim süreci ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bir AMD mühendisinin LinkedIn profili, AMD'nin Zen 5 ve Zen 6 işlemcilerinin kod adını ve işlem sürecini ortaya çıkardı. Md Zaheer isimli mühendisin Zen 4, Zen 5 ve Zen 6 işlemcilerin güç yönetimi üzerinde çalışan kıdemli bir silikon tasarım mühendisi olduğu biliniyor. Ek olarak Zen 5 işlemcileri 2024'ün ilk yarısı, Zen 6 işlemcileri ise 2025'in ikinci yarısı için planlanıyor.

Zen 5 ve Zen 6'dan yeni bilgiler

Tam Boyutta Gör AMD zaten Zen 5 mimarisini resmi olarak aylar önce doğrulamıştı. Bu nedenle Zen 5 için ortaya çıkan bilgiler sürpriz olmasa da önemli. Bu bağlamda, Zen 5 işlemcilerinin 3nm üretim sürecinde bantlarda şekilleneceği ve Nirvana kod adını kullanacağı aktarılıyor. Zen 6 işlemcilerinin ise 2 nm sürecinde üretilmesi ve Morpheus kod adına sahip olacağı görülüyor.

Intel için kabus! AMD Zen 5’in performansı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Ortaya çıkan bilgilerin diğer önemli noktası ise bunların sunucu tarafı EPYC işlemcileri için geçerli olduğu. Daha önceki bilgiler Ryzen tabanlı Zen 5 işlemcilerin 4nm sürecinde geleceği söyleniyordu. Bu nedenle Zen 5 özelinde aynı ürün kaleminde olmasa da hem 4nm hem de 3nm işlemciler görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün yaptığımız haberde sizlere Zen 5 tabanlı bir EPYC işlemcisinin performans sonuçlarını aktarmıştık. Bilgileri doğru kabul ettiğimizde Zen 5 mimarisinin çok ciddi performans kazanımlarıyla geleceğini söyleyebiliriz. AMD’nin resmi Zen 5 açıklamaları da aslında buna işaret ediyor. Firma, 2024’ün ilk yarısında tüketici sınıfı Zen 5 tabanlı Ryzen işlemcileri piyasaya sürecek. Zen 5 CPU'lar üç çeşitte (Zen 5 / Zen 5 V-Cache / Zen 5C) gelecek ve çipin kendisi sıfırdan tasarlanacak. Entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonunun yanı sıra gelişmiş performans, verimlilik ve tamamen yeni mikro mimari ailenin odağı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.