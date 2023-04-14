AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarilerinin üretim süreci ortaya çıktı

Zen 5 ve Zen 6'dan yeni bilgiler
Ortaya çıkan bilgilerin diğer önemli noktası ise bunların sunucu tarafı EPYC işlemcileri için geçerli olduğu. Daha önceki bilgiler Ryzen tabanlı Zen 5 işlemcilerin 4nm sürecinde geleceği söyleniyordu. Bu nedenle Zen 5 özelinde aynı ürün kaleminde olmasa da hem 4nm hem de 3nm işlemciler görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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