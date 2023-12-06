RTX 3050 6GB için geri sayım başladı: İşte özellikleri ve muhtemel fiyatı

GeForce RTX 3050 6GB neler sunacak?
Aktarıldığı kadarıyla GeForce RTX 3050 6GB, 2.048 CUDA çekirdeği, 6GB VRAM ve 96 bit bellek veriyolu ile eşleştirilen GA107-325-Kx GPU'ya sahip olacak. Bunun temel modele kıyasla CUDA çekirdeğinde yüzde 20, saat hızında ise yüzde 17'ye kadar daha yavaş olduğunu belirtelim. Hatırlayacak RTX 3050, 2022 yılında hem masaüstü hem de mobil için birbirinden farklı özellikler ile satışa sunulmuştu.
Bu noktada RTX 3050, GA106-150 GPU, 8 GB GDDR6 bellek ve 2.560 CUDA çekirdeğine sahipken, mobil sürüm GA107 GPU, 4 GB bellek ve 2.048 CUDA çekirdeği ile eşleştirildi. RTX 3050 6GB'a dönecek olursak, kartın 200 doların altında fiyatla Ocak 2024'te satışa sunulması bekleniyor. Muhtemel olarak RX 6600 ve Arc A580/A750 modellerinin karşısına konumlandırılacak.
Ayrıca yeni kartın, 8GB'lık sürümün yerini aldığını da görebiliriz. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı. Daha önce RTX 3060'ın üretiminin süreceğini ve fiyat indirimlerinin yakın olduğundan sizlere bahsetmiştik. RTX 3050'den gelen bilgiler de düşünüldüğünde, Nvidia'nın giriş seviyesindeki ağırlığını artıracağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.