RTX 3050 6GB için geri sayım başladı: İşte özellikleri ve muhtemel fiyatı

Tam Boyutta Gör Nvidia, giriş seviyesi Ampere ekran kartlarında güncellemelere devam ediyor. Son olarak RTX 3050 6GB'ın özellikleri ve muhtemel fiyatı sızdırıldı. Çin'den gelen bilgilere göre yeni GPU, 8GB'lık sürümün yerini alabilir.

GeForce RTX 3050 6GB neler sunacak?

Aktarıldığı kadarıyla GeForce RTX 3050 6GB, 2.048 CUDA çekirdeği, 6GB VRAM ve 96 bit bellek veriyolu ile eşleştirilen GA107-325-Kx GPU'ya sahip olacak. Bunun temel modele kıyasla CUDA çekirdeğinde yüzde 20, saat hızında ise yüzde 17'ye kadar daha yavaş olduğunu belirtelim. Hatırlayacak RTX 3050, 2022 yılında hem masaüstü hem de mobil için birbirinden farklı özellikler ile satışa sunulmuştu.

Bu noktada RTX 3050, GA106-150 GPU, 8 GB GDDR6 bellek ve 2.560 CUDA çekirdeğine sahipken, mobil sürüm GA107 GPU, 4 GB bellek ve 2.048 CUDA çekirdeği ile eşleştirildi. RTX 3050 6GB'a dönecek olursak, kartın 200 doların altında fiyatla Ocak 2024'te satışa sunulması bekleniyor. Muhtemel olarak RX 6600 ve Arc A580/A750 modellerinin karşısına konumlandırılacak.

Nvidia'dan karar değişikliği: RTX 3060 daha rekabetçi olacak 1 gün önce eklendi

Ayrıca yeni kartın, 8GB'lık sürümün yerini aldığını da görebiliriz. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı. Daha önce RTX 3060'ın üretiminin süreceğini ve fiyat indirimlerinin yakın olduğundan sizlere bahsetmiştik. RTX 3050'den gelen bilgiler de düşünüldüğünde, Nvidia'nın giriş seviyesindeki ağırlığını artıracağını söyleyebiliriz.

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