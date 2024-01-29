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    AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar

    AM5 soketli, Ryzen 8000G APU ailesi için çalışmalar tamamlanmak üzere. Şimdi ise Ryzen 8000G APU’ların özellikleri ve CPU performansı ortaya çıktı. İşte detaylar....
    AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD, merakla beklenen Phoenix masaüstü APU'ları için hazırlıklarını tamamladı. 3 senelik bir bekleyişin ardından Ryzen 5000G serisinin yerini alacak işlemciller, Zen 4 mimarisi ile bütçe odaklı sistemleri hedefleyecek. Şimdi de seriye ait Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G ve 8500G modellerinin PassMark sonuçları internete sızdı. 

    AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar

    Kaçıranlar için Ryzen 8000G APU serisi, tıpkı ROG Ally'da da olduğu gibi entegre RDNA 3 GPU'ya sahip olacak. Ancak el konsolları veya Mini PC'lere kıyasla, AM5 soketi yani masaüstü sistemleri hedefliyor. Serideki bir diğer gelişme ise, CPU tarafına güç verecek Zen 4 çekirdek mimarisi. Ayrıca kutusundan 65W TDP ile çıkacak.

    Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 8000G serisinin amiral gemisi modeli, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları sunan olan Ryzen 7 8700G olacak. Ayrıca 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz taban saati ve 5,0 GHz boost hızına sahip Ryzen 5 8600G APU da bulunuyor. Bu APU'ların her ikisi de Phoenix 1 kalıbına sahip ve OC desteği sunuyor. Giriş modeli Ryzen 5 8500G ise, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Ek olarak 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızı sunuyor.

    AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    PassMark sonuçlarına gelirsek, Ryzen 7 8700G, çoklu çekirdekte 32.177, tekli çekirdekte ise 3.858 puan alıyor. Bunun bir önceki Ryzen 5000G APU'lardan sırasıyla  yüzde 30 ve yüzde 20-22 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Abisi ile benzer tek çekirdek sonuçlarına imza atan 8600G ve 8500G ise, çoklu çekirdekte sırasıyla yüzde 19,2 ve 32,1 oranında daha yavaş. Tabi ki bunun azalan çekirdek sayısından kaynaklandığını belirtelim.   

    AMD Ryzen 8000G serisinin, 31 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca bu modeller arasında bulunmayan, yalnızca OEM ve üreticilere sunulacak dört çekirdekli bir Ryzen 3 8300G sürümü de mevcut olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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