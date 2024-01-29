Tam Boyutta Gör AMD, merakla beklenen Phoenix masaüstü APU'ları için hazırlıklarını tamamladı. 3 senelik bir bekleyişin ardından Ryzen 5000G serisinin yerini alacak işlemciller, Zen 4 mimarisi ile bütçe odaklı sistemleri hedefleyecek. Şimdi de seriye ait Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G ve 8500G modellerinin PassMark sonuçları internete sızdı.

AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar

Kaçıranlar için Ryzen 8000G APU serisi, tıpkı ROG Ally'da da olduğu gibi entegre RDNA 3 GPU'ya sahip olacak. Ancak el konsolları veya Mini PC'lere kıyasla, AM5 soketi yani masaüstü sistemleri hedefliyor. Serideki bir diğer gelişme ise, CPU tarafına güç verecek Zen 4 çekirdek mimarisi. Ayrıca kutusundan 65W TDP ile çıkacak.

Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 8000G serisinin amiral gemisi modeli, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları sunan olan Ryzen 7 8700G olacak. Ayrıca 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz taban saati ve 5,0 GHz boost hızına sahip Ryzen 5 8600G APU da bulunuyor. Bu APU'ların her ikisi de Phoenix 1 kalıbına sahip ve OC desteği sunuyor. Giriş modeli Ryzen 5 8500G ise, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Ek olarak 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızı sunuyor.

Tam Boyutta Gör PassMark sonuçlarına gelirsek, Ryzen 7 8700G, çoklu çekirdekte 32.177, tekli çekirdekte ise 3.858 puan alıyor. Bunun bir önceki Ryzen 5000G APU'lardan sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20-22 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Abisi ile benzer tek çekirdek sonuçlarına imza atan 8600G ve 8500G ise, çoklu çekirdekte sırasıyla yüzde 19,2 ve 32,1 oranında daha yavaş. Tabi ki bunun azalan çekirdek sayısından kaynaklandığını belirtelim.

AMD Zen 5 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

AMD Ryzen 8000G serisinin, 31 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca bu modeller arasında bulunmayan, yalnızca OEM ve üreticilere sunulacak dört çekirdekli bir Ryzen 3 8300G sürümü de mevcut olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar