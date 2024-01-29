AMD Ryzen 8000G APU'lar test edildi: İşte ilk sonuçlar
Kaçıranlar için Ryzen 8000G APU serisi, tıpkı ROG Ally'da da olduğu gibi entegre RDNA 3 GPU'ya sahip olacak. Ancak el konsolları veya Mini PC'lere kıyasla, AM5 soketi yani masaüstü sistemleri hedefliyor. Serideki bir diğer gelişme ise, CPU tarafına güç verecek Zen 4 çekirdek mimarisi. Ayrıca kutusundan 65W TDP ile çıkacak.
Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 8000G serisinin amiral gemisi modeli, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları sunan olan Ryzen 7 8700G olacak. Ayrıca 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz taban saati ve 5,0 GHz boost hızına sahip Ryzen 5 8600G APU da bulunuyor. Bu APU'ların her ikisi de Phoenix 1 kalıbına sahip ve OC desteği sunuyor. Giriş modeli Ryzen 5 8500G ise, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Ek olarak 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızı sunuyor.
AMD Ryzen 8000G serisinin, 31 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca bu modeller arasında bulunmayan, yalnızca OEM ve üreticilere sunulacak dört çekirdekli bir Ryzen 3 8300G sürümü de mevcut olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.