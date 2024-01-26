Tam Boyutta Gör Zen serisi işlemciler ile pazarda önemli bir başarı yakalayan AMD, çok yakında Zen 5 mimarisi ile karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda yeni nesil işlemciler hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Ryzen 9000 ve 9000X3D serisinin yeni ayrıntıları ve çıkış tarihi sızdırıldı.

AMD Zen 4'e benzer olacak

Aktarıldığı kadarıyla AMD Zen 5 işlemciler, Ryzen 7000 ile aynı cIOD'u (IO Chiplet kalıbını) korurken, AM5 soketi ile uyumlu olacak. Bu da bağlantı (PCIe, USB vb.) veya entegre grafik bölümünde herhangi bir yükseltme olmayacağı anlamına geliyor. Şaşırtıcı olan şu ki, daha önce AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağı söyleniyordu.

Ancak son gelen bilgiler, Zen 5'in 16 çekirdekle sınırlanacağını gösteriyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak. Buna ek olarak TSMC'nin N4 fabrikasyon süreci ve DDR5-6400 desteğine işaret ediliyor. AMD'nin tahminleri ise, yüzde 10 ila 20'lik bir IPC artışı sunulacağı yönünde.

Ryzen 9000X3D serisine gelirsek, yeni yenil 3D V-Cache serisi Intel Arrow Lake işlemcilere yanıt olacak. Bildiğiniz gibi AM5 ve Ryzen 7000 işlemciler Eylül 2022'de piyasaya çıktı ve CES 2023 kapsamında X3D sürümleri tanıtıldı. Ryzen 9000X3D serisinin ise, CES 2025'te tanıtıldığını ve ilerleyen aylarda satışa çıktığını görebiliriz.

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Zen 5'e dönecek olursak, temel modellerin 2024 yılında kullanıma sunulacağı halihazırda doğrulandı. Yakın tarihte ise, seri üretimin başladığından sizlere bahsetmiştik. Bu da en geç ikinci çeyreğin sonlarına kadar Ryzen 9000 serisinin tanıtılacağını gösteriyor.

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AMD Zen 5 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı