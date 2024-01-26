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    Anlık Bildirim

    AMD Zen 5 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    AMD Zen 5 tabanlı Granite Ridge masaüstü işlemciler netleşmeye başladı. Peki AM5 uyumlu Ryzen 9000 ve 9000X3D CPU'lar neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...  
    AMD Zen 5 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Zen serisi işlemciler ile pazarda önemli bir başarı yakalayan AMD, çok yakında Zen 5 mimarisi ile karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda yeni nesil işlemciler hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Ryzen 9000 ve 9000X3D serisinin yeni ayrıntıları ve çıkış tarihi sızdırıldı.

    AMD Zen 4'e benzer olacak

    Aktarıldığı kadarıyla AMD Zen 5 işlemciler, Ryzen 7000 ile aynı cIOD'u (IO Chiplet kalıbını) korurken, AM5 soketi ile uyumlu olacak. Bu da bağlantı (PCIe, USB vb.) veya entegre grafik bölümünde herhangi bir yükseltme olmayacağı anlamına geliyor. Şaşırtıcı olan şu ki, daha önce AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağı söyleniyordu.

    Ancak son gelen bilgiler, Zen 5'in 16 çekirdekle sınırlanacağını gösteriyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak. Buna ek olarak TSMC'nin N4 fabrikasyon süreci ve DDR5-6400 desteğine işaret ediliyor. AMD'nin tahminleri ise, yüzde 10 ila 20'lik bir IPC artışı sunulacağı yönünde.

    Ryzen 9000X3D serisine gelirsek, yeni yenil 3D V-Cache serisi Intel Arrow Lake işlemcilere yanıt olacak. Bildiğiniz gibi AM5 ve Ryzen 7000 işlemciler Eylül 2022'de piyasaya çıktı ve CES 2023 kapsamında X3D sürümleri tanıtıldı. Ryzen 9000X3D serisinin ise, CES 2025'te tanıtıldığını ve ilerleyen aylarda satışa çıktığını görebiliriz. 

    Zen 5'e dönecek olursak, temel modellerin 2024 yılında kullanıma sunulacağı halihazırda doğrulandı. Yakın tarihte ise, seri üretimin başladığından sizlere bahsetmiştik. Bu da en geç ikinci çeyreğin sonlarına kadar Ryzen 9000 serisinin tanıtılacağını gösteriyor.

    Kaynakça https://x.com/highyieldYT/status/1749840914653098205?s=20 https://hothardware.com/news/amd-zen-5-launch-detail-leak
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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