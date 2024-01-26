AMD Zen 5 işlemcilerin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

AMD Zen 4'e benzer olacak
Aktarıldığı kadarıyla AMD Zen 5 işlemciler, Ryzen 7000 ile aynı cIOD'u (IO Chiplet kalıbını) korurken, AM5 soketi ile uyumlu olacak. Bu da bağlantı (PCIe, USB vb.) veya entegre grafik bölümünde herhangi bir yükseltme olmayacağı anlamına geliyor. Şaşırtıcı olan şu ki, daha önce AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağı söyleniyordu.
Ancak son gelen bilgiler, Zen 5'in 16 çekirdekle sınırlanacağını gösteriyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak. Buna ek olarak TSMC'nin N4 fabrikasyon süreci ve DDR5-6400 desteğine işaret ediliyor. AMD'nin tahminleri ise, yüzde 10 ila 20'lik bir IPC artışı sunulacağı yönünde.
Ryzen 9000X3D serisine gelirsek, yeni yenil 3D V-Cache serisi Intel Arrow Lake işlemcilere yanıt olacak. Bildiğiniz gibi AM5 ve Ryzen 7000 işlemciler Eylül 2022'de piyasaya çıktı ve CES 2023 kapsamında X3D sürümleri tanıtıldı. Ryzen 9000X3D serisinin ise, CES 2025'te tanıtıldığını ve ilerleyen aylarda satışa çıktığını görebiliriz.
Zen 5'e dönecek olursak, temel modellerin 2024 yılında kullanıma sunulacağı halihazırda doğrulandı. Yakın tarihte ise, seri üretimin başladığından sizlere bahsetmiştik. Bu da en geç ikinci çeyreğin sonlarına kadar Ryzen 9000 serisinin tanıtılacağını gösteriyor.Kaynakça https://x.com/highyieldYT/status/1749840914653098205?s=20 https://hothardware.com/news/amd-zen-5-launch-detail-leak Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.