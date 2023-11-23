Intel Core i5-14400F test edildi: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurmuş ve ailedeki K serisi modellere açıklık getirmişti. Ancak hız aşırtma desteğine sahip olmayan, orta ve giriş seviyesi çözümler için bekleyiş halen sürüyor. Son olarak bu modeller arasından Intel Core i5-14400F, lansmandan önce CPU-Z platformunda görüntülendi. Peki neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Intel Core i5-14400F neler sunuyor?

CPU-Z'dan alınan bilgilere göre Intel Core i5-14400F, gerçekten de i5-13400'e benzer bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Test edilen CPU, 6 performans, 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip. Ayrıca 4,7GHz hızlara kadar destek sunacağını görüyoruz. Temel olarak bu, 13400 yani selefine kıyasla 100MHz daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek Core i5-14400F, CPU-Z'nin tek ve çok iş parçacıklı testlerinden sırasıyla 765,5 ve 6730,3 puana imza attı. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, sonuçların selefinden yüzde 2,1 ila yüzde 4,9 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni işlemci, ufak bir güncelleme niteliğinde olacak.

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Hatırlayacak olursak 13.Nesil Raptor Lake işlemciler, daha yüksek çekirdek sayıları ve saat hızları ile büyük bir sıçrayış göstermişti. Ancak görünen o ki bu nesilde daha küçük iyileştirmeler ile karşılaşacağız. Kilitli Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak Intel, 14 Aralık tarihinde Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh Core-HX yongaları konu alan bir etkinlik planlıyor. Dolayısıyla yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.

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