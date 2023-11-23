Intel Core i5-14400F test edildi: İşte erken sonuçlar

Intel Core i5-14400F neler sunuyor?
CPU-Z'dan alınan bilgilere göre Intel Core i5-14400F, gerçekten de i5-13400'e benzer bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Test edilen CPU, 6 performans, 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip. Ayrıca 4,7GHz hızlara kadar destek sunacağını görüyoruz. Temel olarak bu, 13400 yani selefine kıyasla 100MHz daha yüksek.
Hatırlayacak olursak 13.Nesil Raptor Lake işlemciler, daha yüksek çekirdek sayıları ve saat hızları ile büyük bir sıçrayış göstermişti. Ancak görünen o ki bu nesilde daha küçük iyileştirmeler ile karşılaşacağız. Kilitli Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi halen netleşmedi. Ancak Intel, 14 Aralık tarihinde Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh Core-HX yongaları konu alan bir etkinlik planlıyor. Dolayısıyla yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.