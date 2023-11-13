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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 8000G APU serisinin çıkış tarihi belli oldu

    AMD Ryzen 8000G APU serisi işlemcileri için tarih yaklaşıyor. Kısa bir süre önce Gigabyte, AM5 anakartları için yapılan BIOS güncellemesinde yeni APU’ların çıkış tarihi açıkladı.
    AMD Ryzen 8000G APU serisinin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Gigabyte, AMD AM5 anakartları için bir dizi yeni BIOS güncellemesi yayınladı. Firma, uygulanan yeni BIOS ile X670, B650 ve A620 anakartlarının AMD'nin gelecek yeni nesil AM5 APU'larını destekleyeceğini söylüyor. Firma ayrıca, muhtemelen AMD Ryzen 8000G serisi olarak adlandırılacak olan yeni nesil masaüstü APU'ların "Ocak 2024'ün sonunda piyasaya sürüleceğini" söylüyor.

    Ryzen 8000G APU’lar Ocak 2024’ta çıkıyor

    Gigabyte, halihazırda güncellenmiş BIOS’lar kullanıma sunmuş durumda. Öte yandan mevcut raporlar Ryzen 8000G serisinde ilk olarak dört adet APU’nun olacağını gösteriyor. Bu parçaların Phoenix mobil APU'larında olduğu gibi Zen 4 CPU mimarisini ve RDNA 3 grafik mimarisini kullanması bekleniyor. İlk piyasaya sürülecek olan modellerin ise Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G ve Ryzen 7 8700G olması bekleniyor.

    Bu işlemcilerin en güçlüsü olan Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek ve 16 izlek birime sahip olacak. GPU tarafındaysa Radeon 780M’in bulunacağı söyleniyor. Bu GPU’nun 12 işlem birimi ve 768 stream işlemcisiyle geleceği öngörülürken yonganın tüm modeller 65W TDP’ye sahip olacak. Mevcut AMD Ryzen 7 5700G, aynı CPU yapılandırmasına (8C/16T) sahip ancak GPU tarafında sadece 8 işlem birimine ev sahipliği yapıyor. Yani özellikle GPU tarafında önemli bir performans artışı beklenebilir. Bununla birlikte Gigabyte’ın belirttiği gibi Ryzen 8000G APU serisi Ocak 2024’ün sonlarında piyasaya çıkacaksa muhtemelen bu serinin tanıtımını CES 2024’te yani 9-12 Ocak tarihlerinde görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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