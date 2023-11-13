AMD Ryzen 8000G APU serisinin çıkış tarihi belli oldu

Ryzen 8000G APU’lar Ocak 2024’ta çıkıyor
Gigabyte, halihazırda güncellenmiş BIOS’lar kullanıma sunmuş durumda. Öte yandan mevcut raporlar Ryzen 8000G serisinde ilk olarak dört adet APU’nun olacağını gösteriyor. Bu parçaların Phoenix mobil APU'larında olduğu gibi Zen 4 CPU mimarisini ve RDNA 3 grafik mimarisini kullanması bekleniyor. İlk piyasaya sürülecek olan modellerin ise Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G ve Ryzen 7 8700G olması bekleniyor.
Bu işlemcilerin en güçlüsü olan Ryzen 7 8700G, 8 çekirdek ve 16 izlek birime sahip olacak. GPU tarafındaysa Radeon 780M’in bulunacağı söyleniyor. Bu GPU’nun 12 işlem birimi ve 768 stream işlemcisiyle geleceği öngörülürken yonganın tüm modeller 65W TDP’ye sahip olacak. Mevcut AMD Ryzen 7 5700G, aynı CPU yapılandırmasına (8C/16T) sahip ancak GPU tarafında sadece 8 işlem birimine ev sahipliği yapıyor. Yani özellikle GPU tarafında önemli bir performans artışı beklenebilir. Bununla birlikte Gigabyte’ın belirttiği gibi Ryzen 8000G APU serisi Ocak 2024’ün sonlarında piyasaya çıkacaksa muhtemelen bu serinin tanıtımını CES 2024’te yani 9-12 Ocak tarihlerinde görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.