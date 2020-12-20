AMD Ryzen 9 5900HX APU’su Intel Core i7-10700K işlemcisini geride bırakıyor

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İşlemci tarafında özellikle Zen mimarisi ile istikrarlı bir yükseliş yakalayan AMD, gelişmiş 7nm sürecinde tasarladığı Ryzen 5000 işlemci serisinin keyfini sürerken mobil tarafta da Cezanne APU’ları ile iddialı olmayı planlıyor.

Sağlı sollu ataklar

Ryzen 5000 serisi ile başarılı işler çıkartan AMD mobil tarafta rekabetçiliğini bir adım daha ilerletmek için Cezanne kod adlı Ryzen 5000 APU serisini piyasaya sürecek. Ryzen 4000 serisinde olduğu gibi Ryzen 5000 APU serisinde de beklenti bir hayli yüksek.

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Zen 3 mimarisini temel alacak olan seride yine U ve H isimlendirmeli işlemciler bekleniyor. H takısı haliyle performans odaklı dizüstü bilgisayarları hedef alacak. Benchmark skorları Ryzen 5000 serisinin Intel’i oldukça terleteceğini gösteriyor.

Daha önce Ryzen 7 5800H işlemcisinin önceki nesle göre tek çekirdekte yüzde 35, çok çekirdekte yüzde 15 civarında bir artış getirdiği sızdırılmıştı. Özellikle orta seviyede bu işlemci büyük işler yapacak gibi duruyor.

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Ryzen 9 5900HX ise seride amiral gemisi yonga olma özelliğine sahip. 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran yongada 16MB Seviye 3 ön bellek ve 4MB Seviye 2 ön bellek yer alıyor. Çekirdekler 4.7GHz seviyesine çıkabilirken hız aşırtma imkanı dizüstü segmentinde AMD için bir ilk olacak. Vega 8 grafik birimi ile birlikte 45W civarında TDP değeri olması bekleniyor.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE üzerinde test edilen AMD Ryzen 9 5900HX yongası tek çekirdekte listeyi sırtlıyor. Ryzen 7 5800H ardından gelirken Intel Core i7-10700K işlemcisi onu takip ediyor. Çok çekirdekte ise Ryzen 9 5900HX az farkla lider olurken Core i7-10700K onu takip ediyor. Ryzen 7 3800X yine az farkla arkalarından geliyor. Bu listede 9000 puana yaklaşabilen başka model olmamış. Ryzen 7 5800H ise 7630 puana ulaşabiliyor.

AMD Ryzen 5000H serisinin çıkış dönemlerinde Intel Tiger Lake-H işlemcileri de piyasada olacak. Intel Xe Max grafiklerin daha optimize edildiği performans işlemcileri rakibi ile sıkı bir mücadeleye girişecek. İlk ürünlerin ise yılın başlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

https://wccftech.com/amd-ryzen-9-5900hx-flagship-8-core-cezanne-zen-3-cpu-benchmarks-leak-out/

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