Intel 12.Nesil işlemciler için fiyat indirimleri yolda

- Intel 12.Nesil işlemcilerde fiyat indirimleri yolda
- Intel 12.Nesil işlemcilerde beklenen fiyat indirimleri
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Intel 12.Nesil işlemcilerde fiyat indirimleri yolda
DigiTimes tarafından bildirilenlere göre Intel, 12.Nesil işlemcilerin fiyatlarında yüzde 20'ye kadar indirime gitmeye hazırlanıyor. Yeni gelişme, amiral gemisi i9 serisi de dahil olmak üzere birçok i3, i5 ve i7 modellerinde geçerli olacak.
Ayrıca kısa süre önce Intel, Alder Lake işlemcilerin tavsiye edilen müşteri fiyatında artışa gitti. Bu bağlamda Core i9-12900K fiyatı 589 dolardan 649 dolara yükseldi. Ancak işlemcinin perakende fiyatı şu anda 399 ila 420 dolar arasında. Kısaca yaşanan artış, fiyatlara minimum bir etkide bulundu diyebiliriz. Yeni fiyatların ise tüketiciye yansıyıp yansımayacağı şu an için bilinmiyor.
Günümüzde AMD'de dahil olmak üzere sektörün önde gelen yonga üreticileri, pazarda yaşanan talep düşüşleri nedeniyle işlemci ve ekran kartı fiyatlarında indirimlere yönelmeye başladı. Umarız yeni fiyatlar, kısa süre içerisinde ülkemizde de hissedilir.
|Çıkış Fiyatı
|Mevcut Fiyat
|Yeni Fiyatlar
|i9-12900K
|589$
|648$
|518$
|i9-12900KF
|564$
|620$
|496$
|i9-12900
|489$
|538$
|430$
|i9-12900F
|464$
|510$
|408$
|i7-12700K
|409$
|450$
|360$
|i7-12700KF
|384$
|422$
|338$
|i7-12700
|339$
|373$
|298$
|i7-12700F
|314$
|345$
|276$
|i5-12600K
|289$
|318$
|254$
|i5-12600KF
|264$
|290$
|232$
|i5-12600
|223$
|245$
|196$
|i5-12500
|202$
|222$
|178$
|i5-12400
|192$
|211$
|169$
|i5-12400F
|167$
|184$
|147$
|i3-12300
|143$
|157$
|126$
|i3-12100
|122$
|134$
|107$
|i3-12100F
|97$
|107$
|86$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?