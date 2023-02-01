Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Şimdi de yonga devi, 12.Nesil Alder Lake mimarili işlemciler için büyük bir indirim hazırlıyor olabilir.

Intel 12.Nesil işlemcilerde fiyat indirimleri yolda

DigiTimes tarafından bildirilenlere göre Intel, 12.Nesil işlemcilerin fiyatlarında yüzde 20'ye kadar indirime gitmeye hazırlanıyor. Yeni gelişme, amiral gemisi i9 serisi de dahil olmak üzere birçok i3, i5 ve i7 modellerinde geçerli olacak.

Ayrıca kısa süre önce Intel, Alder Lake işlemcilerin tavsiye edilen müşteri fiyatında artışa gitti. Bu bağlamda Core i9-12900K fiyatı 589 dolardan 649 dolara yükseldi. Ancak işlemcinin perakende fiyatı şu anda 399 ila 420 dolar arasında. Kısaca yaşanan artış, fiyatlara minimum bir etkide bulundu diyebiliriz. Yeni fiyatların ise tüketiciye yansıyıp yansımayacağı şu an için bilinmiyor.

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Günümüzde AMD'de dahil olmak üzere sektörün önde gelen yonga üreticileri, pazarda yaşanan talep düşüşleri nedeniyle işlemci ve ekran kartı fiyatlarında indirimlere yönelmeye başladı. Umarız yeni fiyatlar, kısa süre içerisinde ülkemizde de hissedilir.

Intel 12.Nesil işlemcilerde beklenen fiyat indirimleri Çıkış Fiyatı Mevcut Fiyat Yeni Fiyatlar i9-12900K 589$ 648$ 518$ i9-12900KF 564$ 620$ 496$ i9-12900 489$ 538$ 430$ i9-12900F 464$ 510$ 408$ i7-12700K 409$ 450$ 360$ i7-12700KF 384$ 422$ 338$ i7-12700 339$ 373$ 298$ i7-12700F 314$ 345$ 276$ i5-12600K 289$ 318$ 254$ i5-12600KF 264$ 290$ 232$ i5-12600 223$ 245$ 196$ i5-12500 202$ 222$ 178$ i5-12400 192$ 211$ 169$ i5-12400F 167$ 184$ 147$ i3-12300 143$ 157$ 126$ i3-12100 122$ 134$ 107$ i3-12100F 97$ 107$ 86$

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Intel 12.Nesil işlemciler için fiyat indirimleri yolda