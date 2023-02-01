Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel 12.Nesil işlemciler için fiyat indirimleri yolda

    Intel 12.Nesil Alder Lake mimarili işlemcilerde yüzde 20'ye kadar indirim bekleniyor. Peki yeni fiyatlar hangi işlemci modellerinde geçerli olacak? İşte detaylar
    Oy Ver
    Intel 12.Nesil işlemciler için fiyat indirimleri yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Şimdi de yonga devi, 12.Nesil Alder Lake mimarili işlemciler için büyük bir indirim hazırlıyor olabilir.

    Intel 12.Nesil işlemcilerde fiyat indirimleri yolda

    DigiTimes tarafından bildirilenlere göre Intel, 12.Nesil işlemcilerin fiyatlarında yüzde 20'ye kadar indirime gitmeye hazırlanıyor. Yeni gelişme, amiral gemisi i9 serisi de dahil olmak üzere birçok i3, i5 ve i7 modellerinde geçerli olacak. 

    Ayrıca kısa süre önce Intel, Alder Lake işlemcilerin tavsiye edilen müşteri fiyatında artışa gitti. Bu bağlamda Core i9-12900K fiyatı 589 dolardan 649 dolara yükseldi. Ancak işlemcinin perakende fiyatı şu anda 399 ila 420 dolar arasında. Kısaca yaşanan artış, fiyatlara minimum bir etkide bulundu diyebiliriz. Yeni fiyatların ise tüketiciye yansıyıp yansımayacağı şu an için bilinmiyor. 

    Günümüzde AMD'de dahil olmak üzere sektörün önde gelen yonga üreticileri, pazarda yaşanan talep düşüşleri nedeniyle işlemci ve ekran kartı fiyatlarında indirimlere yönelmeye başladı. Umarız yeni fiyatlar, kısa süre içerisinde ülkemizde de hissedilir.

    Intel 12.Nesil işlemcilerde beklenen fiyat indirimleri
    Çıkış Fiyatı Mevcut Fiyat Yeni Fiyatlar
    i9-12900K 589$ 648$ 518$
    i9-12900KF 564$ 620$ 496$
    i9-12900 489$ 538$ 430$
    i9-12900F 464$ 510$ 408$
    i7-12700K 409$ 450$ 360$
    i7-12700KF 384$ 422$ 338$
    i7-12700 339$ 373$ 298$
    i7-12700F 314$ 345$ 276$
    i5-12600K 289$ 318$ 254$
    i5-12600KF 264$ 290$ 232$
    i5-12600 223$ 245$ 196$
    i5-12500 202$ 222$ 178$
    i5-12400 192$ 211$ 169$
    i5-12400F 167$ 184$ 147$
    i3-12300 143$ 157$ 126$
    i3-12100 122$ 134$ 107$
    i3-12100F 97$ 107$ 86$
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming 16
    HP Victus Gaming 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız