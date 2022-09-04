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    AMD Ryzen 9 7950X Cinebech’te sınırları zorladı

    Ryzen 7000 işlemci ailesinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X, Cinebench R23'te test edildi. Yeni işlemci, çoklu çekirdek puanı ile Intel i9-13900K'yı geride bırakmayı başardı.
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    AMD Ryzen 9 7950X Cinebech’te sınırları zorladı
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    AMD tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni nesil Ryzen 7000 serisi işlemciler, kıyaslama platformlarında görünmeye devam ediyor. Şimdi de serinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X, Cinebench R23’te sınırladı zorladı.

    13.Nesil Intel i9-13900K'nın önüne geçti

    VideoCardz tarafından paylaşılanlara göre sıvı veya özel bir soğutma çözümü ile kıyaslama platformunda test edilen Ryzen 9 7950X, çoklu çekirdekte 38,984 puana ulaşmayı başardı. Söz konusu bu skor yakın zamanda paylaşılan sızıntıların da önüne geçerken, Intel’in yeni amiral gemisi i9-13900K ile karşılaştırıldığında yüzde 9,2 oranında daha yüksek bir performansa işaret ediyor.

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    AMD Ryzen 9 7950X'e kısaca değinecek olursak Zen 4 mimarisinin tepe modeli 5,7GHz maksimum tepe frekansı, 170W TDP, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Paylaşılan sonuçlar arasında işlemcinin tekli çekirdek skoruna değinilmiyor olsa da, yeni nesilde Intel ve AMD arasında kıyasıya rekabetin devam edeceğini söyleyebiliriz.

    AMD tarafından Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemciler ve üst seviye X670 anakartların 27 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni işlemci ailesi Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X olmak üzere toplam dört modelden oluşacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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