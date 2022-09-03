Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    3D V-Cache Ryzen 7000 işlemcilerin çıkış tarihi ortaya çıktı

    Yakın zamanda AM5 platformunun yeni üyeleri Ryzen 7000 ailesini tanıtan AMD, serinin arttırılmış önbellek boyutları ile gelen V-Cache modellerini de piyasaya sürecek. İşte sızdırılan çıkış tarihi
    2

    Ryzen 7000 3D V-Cache işlemciler
    Tam Boyutta Gör

    Büyük bir önbellek boyutuyla gelen Ryzen 5 5600X3D modeli ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran AMD, 3D V-Cache serisini Ryzen 7000 işlemcilerle güncellemeye hazırlanıyor. Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55, beklenen seri hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    Önümüzdeki yıl çıkış yapabilir

    Bildirilenlere göre Ryzen 7000 3D V-Cache serisinin toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Bunlar ise sırasıyla Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D ve 7800X3D modelleri olacak. Ayrıca Twitter üzerinde kullanıcılara yanıt veren Greymon55 serinin çıkış tarihi sorularına, yeni işlemcilerin önümüzdeki yıl 5-8 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2023) tanıtılacağı yanıtını verdi. 

    AMD, Zen4 CPU'lar için 3D V-Cache ile ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz açıklamadı. Ancak önceki seri ile benzer kapasitenin kullanılması halinde 144 MB birleşik L2 ve L3 önbellek boyutları ile karşılaşabiliriz. Yeni 3D V-Cache işlemciler ile beraber AMD'nin AM5 destekli işlemci sayısı 7 modele çıkacak gibi görünüyor. Bu rakam mevcut AM4 seçeneklerinden hala önemli ölçüde az olsa da, şirket 2023' yılına kadar her iki platformu da desteklemeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız