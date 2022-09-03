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Büyük bir önbellek boyutuyla gelen Ryzen 5 5600X3D modeli ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran AMD, 3D V-Cache serisini Ryzen 7000 işlemcilerle güncellemeye hazırlanıyor. Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55, beklenen seri hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Önümüzdeki yıl çıkış yapabilir

Bildirilenlere göre Ryzen 7000 3D V-Cache serisinin toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Bunlar ise sırasıyla Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D ve 7800X3D modelleri olacak. Ayrıca Twitter üzerinde kullanıcılara yanıt veren Greymon55 serinin çıkış tarihi sorularına, yeni işlemcilerin önümüzdeki yıl 5-8 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2023) tanıtılacağı yanıtını verdi.

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AMD, Zen4 CPU'lar için 3D V-Cache ile ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz açıklamadı. Ancak önceki seri ile benzer kapasitenin kullanılması halinde 144 MB birleşik L2 ve L3 önbellek boyutları ile karşılaşabiliriz. Yeni 3D V-Cache işlemciler ile beraber AMD'nin AM5 destekli işlemci sayısı 7 modele çıkacak gibi görünüyor. Bu rakam mevcut AM4 seçeneklerinden hala önemli ölçüde az olsa da, şirket 2023' yılına kadar her iki platformu da desteklemeyi planlıyor.

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3D V-Cache Ryzen 7000 işlemcilerin çıkış tarihi ortaya çıktı