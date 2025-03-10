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    AMD Ryzen 9 9950X3D karşılaştırma sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

    AMD'nin amiral gemisi 3D V-Cache işlemcisi AMD Ryzen 9 9950X3D daha çıkmadan test edildi. Peki yeni işlemci, rakibi 7950X3D'ye kıyasla neler sunuyor? İşte detaylar...
    AMD Ryzen 9 9950X3D karşılaştırma sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 9 9950X3D işlemcisi için geri sayım sürerken, ​​​​​​yeni kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.
    Yeni 3D V-Cache amiral gemisi, şimdi de 3DMark ve Cinebench R23 testlerinden geçti. Peki bir önceki Ryzen 9 7950X3D'ye kıyasla neler sunuyor? İşte detaylar...

    AMD Ryzen 9 9950X3D çıkmadan test edildi

    İlk kıyaslama sonuçlarına göre Ryzen 9 9950X3D, 3DMark CPU Profile testinde 69.702 puan alarak çoklu çekirdek performansında tüm rakiplerini geride bıraktı. Bu, 7950X3D'ye kıyasla %11,5, standart Ryzen 9 9950X'e kıyasla ise %5'lik bir performans artışı anlamına geliyor. Ancak, bu skorların tek bir testten alındığı ve farklı bellek yapılandırmaları ile Precision Boost Overdrive (PBO) gibi değişkenlerin olabileceğini unutmamak gerek.

    AMD Ryzen 9 9950X3D karşılaştırma sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Cinebench R23 sonuçlarında ise 9950X3D, tek çekirdekte 2.279, çoklu çekirdekte ise 42.413 puan alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ryzen 9 9950X tek çekirdekte 2.287, çoklu çekirdekte 41.843 puan almıştı. Bu da X3D modelinin özellikle çok çekirdekli iş yüklerinde artık daha güçlü olacağını doğruluyor.

    Kaçıranlar için 9950X3D, standart 9950X modeliyle aynı sayıda çekirdek (16 Zen 4 çekirdeği), aynı boost saat hızı ve 170W TDP değeri ile geliyor. Ancak, çipletlerden biri 3D V-Cache içermiyor. Bu da, işlemcinin tek çekirdek performansından ödün vermeden önbellek avantajlarını sunmasını sağlıyor.

    AMD’nin duyurusuna göre, Ryzen 9 9950X3D'nin çıkış fiyatı 699 dolar olacak. Bu fiyat, 9950X modeline kıyasla 100 dolar daha pahalı ve piyasadaki diğer rakip modellerle karşılaştırıldığında yaklaşık 160 dolar daha yüksek bir seviyede.

    Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

    Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin standart X modellerine kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansı, standart modele kıyasla 100 MHz daha düşük olmasına rağmen, 3D V-Cache sayesinde özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sunması bekleniyor.

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