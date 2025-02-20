AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D çıkış tarihi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarisine sahip en güçlü 3D V-Cache işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D için heyecan bekleyiş sürerken, yakın tarihte ilk kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Son olarak AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D için çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D Mart ayında geliyor

Tanınan sızıntı kaynağı Golden Pig'den gelen bilgilere göre AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D'nin 12 Mart tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu doğrultuda işlemcilerin inceleme ambargosu ise 11 Mart'ta sona erecek, yani lansmandan bir gün önce performans testleri ve incelemeler yayınlanacak. Üstelik bu tarihin, AMD'nin önceki X3D işlemcileri ile benzer olduğunu söyleyelim.

AMD Ryzen 9 9000X3D lansmanı:

11 Mart: İncelemeler

İncelemeler 12 Mart: Çıkış tarihi

Intel Core Ultra 200HX

12 Mart: İncelemeler

İncelemeler Çıkış tarihi = belirsiz

AMD'ye ek olarak Intel’in de Core Ultra 200HX işlemciler için inceleme ambargosunu aynı gün kaldıracağı belirtiliyor. Ayrıca, yeni işlemcilerin çıkışı, Radeon RX 9070 ekran kartlarının duyurusundan yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşecek. AMD henüz bu işlemcilerin resmi fiyatlarını açıklamadı. Ancak daha önce Newegg üzerinden yapılan erken listelemeler, Ryzen 9 9950X3D’nin 699 dolar, Ryzen 9 9900X3D’nin ise 599 dolar seviyesinde olacağı yönünde.

Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D neler sunacak?

Yeni X3D modelleri, 3D V-Cache teknolojisine sahip yeniden tasarlanmış CCD yapısıyla geliyor. Bu yapı, işlemcilerin X olmayan versiyonlarına kıyasla saat hızlarını korumasına olanak tanıyor. Tek fark, Ryzen 9 9900X3D'nin boost frekansının standart modele göre 100 MHz daha düşük olması. Buna rağmen, 3D V-Cache'in sunduğu ekstra önbellek kapasitesi sayesinde her iki işlemci de özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayacak.

AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D kıyaslama sonuçları paylaşıldı 20 sa. önce eklendi

Yeni işlemciler hakkında tüm detaylara hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. Ryzen 9 9900X3D ve 9950X3D, Mart ayında AMD'nin Radeon RX 9000 "RDNA 4" GPU serisiyle birlikte piyasaya sürülecek.

Model Çekirdek Sayısı İzlek Saat Hızı Boost Hızı Önbellek TDP MSRP fiyatı 9950X3D 16 32 4.3 GHz Up to 5.7 GHz 144 MB 170W 699 dolar (beklenen) 9900X3D 12 24 4.4 GHz Up to 5.5 GHz 140 MB 120W 599 dolar (beklenen) 9800X3D 8 16 4.7 GHz Up to 5.2 GHz 104 MB 120W $480

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AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D çıkış tarihi paylaşıldı