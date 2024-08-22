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    AMD Ryzen 9000X3D işlemcileri bekleyenlere kötü haber: Bu yıl çıkmayabilir

    AMD’nin Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemciler performans noktasında beklenen vermekte zorlanıyor. Bunun için Ryzen 9000X3D serisini bekleyenleri ise kötü bir haber bekliyor.
    AMD Ryzen 9000X3D için Ocak 2025’i beklemek gerekebilir Tam Boyutta Gör
    AMD’nin bu ay içinde piyasaya çıkan Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri pek çok yönde önemli geliştirmeler getirse de bu geliştirmeler özellikle oyun performansında isteneni vermekte zorlanıyor. Kullanıcılar ise oyunlarda daha iyi performans gösterecek olan Ryzen 9000X3D serisini bekliyor, ancak bu bekleyiş gelecek yıla kadar sarkabilir.

    Ryzen 9000X3D için bekleyiş sürecek

    AMD her ne kadar Ryzen 9000 işlemcileri piyasaya sürmüş olsa da oyuncular Ryzen 9000X3D serisini bekliyor. Resmi olarak AMD, hiçbir zaman Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihini açıklamadı ancak genel beklenti bu yılın sonlarında, Ekim ayı gibi çıkacağı yönündeydi. Bu bilgiler anakart üreticileri tarafından geliyordu. Ancak yeni bilgilere göre AMD, anakart üreticileriyle yeni bir güncelleme paylaştı ve Ryzen 9000X3D için CES 2025'e işaret etti. CES 2025 ise gelecek yılın ilk haftalarında başlayacak.

    AMD ayrıca bir süre önce Ryzen 9000 işlemcilerinin şirket için ve bağımsız test sonuçlarında neden çok fazla fark olduğunu da açıkladı. Firma dolaylı olarak Ryzen 9000 serisinin Intel'in 14. Nesil işlemcileriyle aynı performansı sunduğunu belirtti. Dolayısıyla en hızlı oyun işlemcisi için yeni nesil 3D V-Cache işlemcileri beklemek gerekecek.

    Öte yandan AMD’nin AM4 ve AM5 platformları için iki yepyeni CPU üzerinde çalıştığı da biliniyor. AMD’nin Ryzen 5 5500X3D'yi yakında AM4 platformunda, Ryzen 5 7600X3D'yi ise önümüzdeki ay AM5 platformunda piyasaya sürmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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