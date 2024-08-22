AMD Ryzen 9000X3D işlemcileri bekleyenlere kötü haber: Bu yıl çıkmayabilir

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Tam Boyutta Gör AMD’nin bu ay içinde piyasaya çıkan Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri pek çok yönde önemli geliştirmeler getirse de bu geliştirmeler özellikle oyun performansında isteneni vermekte zorlanıyor. Kullanıcılar ise oyunlarda daha iyi performans gösterecek olan Ryzen 9000X3D serisini bekliyor, ancak bu bekleyiş gelecek yıla kadar sarkabilir.

Ryzen 9000X3D için bekleyiş sürecek

AMD her ne kadar Ryzen 9000 işlemcileri piyasaya sürmüş olsa da oyuncular Ryzen 9000X3D serisini bekliyor. Resmi olarak AMD, hiçbir zaman Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihini açıklamadı ancak genel beklenti bu yılın sonlarında, Ekim ayı gibi çıkacağı yönündeydi. Bu bilgiler anakart üreticileri tarafından geliyordu. Ancak yeni bilgilere göre AMD, anakart üreticileriyle yeni bir güncelleme paylaştı ve Ryzen 9000X3D için CES 2025'e işaret etti. CES 2025 ise gelecek yılın ilk haftalarında başlayacak.

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AMD ayrıca bir süre önce Ryzen 9000 işlemcilerinin şirket için ve bağımsız test sonuçlarında neden çok fazla fark olduğunu da açıkladı. Firma dolaylı olarak Ryzen 9000 serisinin Intel'in 14. Nesil işlemcileriyle aynı performansı sunduğunu belirtti. Dolayısıyla en hızlı oyun işlemcisi için yeni nesil 3D V-Cache işlemcileri beklemek gerekecek.

Öte yandan AMD’nin AM4 ve AM5 platformları için iki yepyeni CPU üzerinde çalıştığı da biliniyor. AMD’nin Ryzen 5 5500X3D'yi yakında AM4 platformunda, Ryzen 5 7600X3D'yi ise önümüzdeki ay AM5 platformunda piyasaya sürmesi bekleniyor.

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AMD Ryzen 9000X3D için Ocak 2025’i beklemek gerekebilir