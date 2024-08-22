AMD Ryzen 9000X3D işlemcileri bekleyenlere kötü haber: Bu yıl çıkmayabilir

Ryzen 9000X3D için bekleyiş sürecek
AMD her ne kadar Ryzen 9000 işlemcileri piyasaya sürmüş olsa da oyuncular Ryzen 9000X3D serisini bekliyor. Resmi olarak AMD, hiçbir zaman Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihini açıklamadı ancak genel beklenti bu yılın sonlarında, Ekim ayı gibi çıkacağı yönündeydi. Bu bilgiler anakart üreticileri tarafından geliyordu. Ancak yeni bilgilere göre AMD, anakart üreticileriyle yeni bir güncelleme paylaştı ve Ryzen 9000X3D için CES 2025'e işaret etti. CES 2025 ise gelecek yılın ilk haftalarında başlayacak.
AMD ayrıca bir süre önce Ryzen 9000 işlemcilerinin şirket için ve bağımsız test sonuçlarında neden çok fazla fark olduğunu da açıkladı. Firma dolaylı olarak Ryzen 9000 serisinin Intel'in 14. Nesil işlemcileriyle aynı performansı sunduğunu belirtti. Dolayısıyla en hızlı oyun işlemcisi için yeni nesil 3D V-Cache işlemcileri beklemek gerekecek.
Öte yandan AMD’nin AM4 ve AM5 platformları için iki yepyeni CPU üzerinde çalıştığı da biliniyor. AMD’nin Ryzen 5 5500X3D'yi yakında AM4 platformunda, Ryzen 5 7600X3D'yi ise önümüzdeki ay AM5 platformunda piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.