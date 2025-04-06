AMD Ryzen AI Z2 Extreme geliyor: Intel'e sürpriz yapabilir

El konsollarında AI dönemi
Kaçıranlar için Intel, MSI Claw gibi yeni nesil el konsollarında Copilot+PC desteği sunarak yapay zekâ tabanlı özellikleri de ön plana çıkarmıştı. AMD tarafında ise Ryzen Z2 serisi, ilk etapta NPU'ları (Neural Processing Unit) devre dışı bırakılmış biçimde piyasaya sürülüyor. Ancak Z2 AI Extreme ile birlikte AMD, el konsollarında aktif yapay zekâ hızlandırması sunmuş olacak.
- Ryzen Z2
- Ryzen Z2 A
- Ryzen Z2 Go
- Ryzen Z2 Extreme
- Ryzen Z2 AI Extreme
Ayrıca yeni sızıntıda, Z2 AI Extreme'e ek olarak Ryzen Z2 A modeli de bulunuyor. Henüz hakkında fazla bilgi yok. Ancak isimlendirme mantığına bakıldığında, bu modelin muhtemelen daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bütçe odaklı el konsollarında karşımıza çıkabilir.
AMD, Ryzen Z2 Serisi APU’larının ASUS, Lenovo ve Valve gibi üreticilerin cihazlarında kullanılacağını daha önce doğruladı. Bu da, özellikle Steam Deck için bir yenileme göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak cihazların çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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