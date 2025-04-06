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    AMD Ryzen AI Z2 Extreme geliyor: Intel'e sürpriz yapabilir

    AMD, taşınabilir oyun cihazları için yapay zekâ destekli Ryzen Z2 AI Extreme APU'sunu hazırlıyor. Yeni yonga, Intel’e doğrudan bir yanıt niteliğinde olabilir. İşte detaylar...
    AMD Ryzen AI Z2 Extreme geliyor: Intel'e sürpriz yapabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında merakla beklenen Ryzen Z2 ve Z2 Extreme işlemcilerini duyuran AMD, seriye yapay zekâ odaklı yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Ryzen Z2 AI Extreme adını taşıyacak bu model, aktarıldığı kadarıyla Intel’in Lunar Lake platformuna doğrudan rakip olacak. 

    El konsollarında AI dönemi

    Kaçıranlar için Intel, MSI Claw gibi yeni nesil el konsollarında Copilot+PC desteği sunarak yapay zekâ tabanlı özellikleri de ön plana çıkarmıştı. AMD tarafında ise Ryzen Z2 serisi, ilk etapta NPU'ları (Neural Processing Unit) devre dışı bırakılmış biçimde piyasaya sürülüyor. Ancak Z2 AI Extreme ile birlikte AMD, el konsollarında aktif yapay zekâ hızlandırması sunmuş olacak. 

    AMD Ryzen AI Z2 Extreme geliyor: Intel'e sürpriz yapabilir Tam Boyutta Gör
    Henüz teknik detaylar netleşmiş değil. Ancak sızıntıya göre Z2 AI Extreme, Strix Point mimarisi üzerine inşa edilecek. Bu da ilk kez Zen 5 mimarisine sahip bir APU’nun mobil oyun odaklı segmentte yer alacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte muhtemel olarak 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.0 GHz’e kadar saat hızı, 24 MB önbellek ve RDNA 3.5 GPU mimarisiyle karşılaşacağız.
    • Ryzen Z2
    • Ryzen Z2 A
    • Ryzen Z2 Go
    • Ryzen Z2 Extreme
    • Ryzen Z2 AI Extreme

    Ayrıca yeni sızıntıda, Z2 AI Extreme'e ek olarak Ryzen Z2 A modeli de bulunuyor. Henüz hakkında fazla bilgi yok. Ancak isimlendirme mantığına bakıldığında, bu modelin muhtemelen daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bütçe odaklı el konsollarında karşımıza çıkabilir. 

    AMD, Ryzen Z2 Serisi APU’larının ASUS, Lenovo ve Valve gibi üreticilerin cihazlarında kullanılacağını daha önce doğruladı. Bu da, özellikle Steam Deck için bir yenileme göreceğimiz anlamına geliyor. Ancak cihazların çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

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