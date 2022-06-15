AMD Radeon RX 7000 ''RDNA3'' serisinin çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Madencilik ve stok sıkıntılarının sona ermesi ile birlikte yeni nesil ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan AMD’den yeni sızıntılar geldi. AMD’nin merakla beklenen Radeon RX 7000 ''RDNA 3'' mimarisi beklenenden erken gelebilir.

Kasım ortasına kadar piyasaya sürülecek

Yeni mimari hakkında güvenilir bir kaynaktan bilgilere ulaşmayı başaran Greymon55, Twitter üzerinden ''RDNA 3 kartlarının Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına kadar piyasaya sürüleceğini'' söyledi. Bununla birlikte yeni ekran kartı serisinden biraz önce Ryzen 7000 işlemcileri de kullanıcılara sunmayı planlayan AMD, Kasım ayının sonuna kadar tüm masaüstü platformunu yeni nesil donanıma ulaştıracak gibi gözüküyor.

AMD FSR 2.0 desteği eklenecek yeni oyunlar belli oldu 3 gün önce eklendi

Söylentiler henüz netlik kazanmamış olsa da, RDNA 3 mimarisinin Radeon 7900’ün Navi 31 yongasından başlayarak sırasıyla Navi 32 ve Navi 33 ile devam etmesi bekleniyor.

AMD

CPU – Ryzen 7000 : Eylül sonundan Ekim ortasına

: Eylül sonundan Ekim ortasına GPU – Radeon 7000 : Ekim sonundan Kasım ortasına kadar

INTEL

GPU – Arc Masaüstü : Yaz Sonu

: Yaz Sonu CPU – 13. Nesil Core Raptor Lake-S : Eylül-Ekim

NVIDIA

GPU- GeForce RTX 4090 : Eylül-Ekim

: Eylül-Ekim GPU – GeForce RTX 4080 : Ekim-Kasım

: Ekim-Kasım GPU – GeForce RTX 4070 : Kasım-Aralık

: Kasım-Aralık GPU – GeForce RTX 4060 : Ocak 2023

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon 7000 ekran kartı serisinin çıkış tarihi sızdırıldı