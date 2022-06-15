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    AMD Radeon RX 7000 ''RDNA3'' serisinin çıkış tarihi sızdırıldı

    Yeni nesil Ryzen 7000 ve Radeon RX 7000 ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren AMD, yeni nesile beklenenden erken geçebilir. Ekim ve Kasım aylarında rekabet hız kazanacak.
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    AMD Radeon 7000 ekran kartı serisinin çıkış tarihi sızdırıldı
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    Madencilik ve stok sıkıntılarının sona ermesi ile birlikte yeni nesil ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan AMD’den yeni sızıntılar geldi. AMD’nin merakla beklenen Radeon RX 7000 ''RDNA 3'' mimarisi beklenenden erken gelebilir.

    Kasım ortasına kadar piyasaya sürülecek

    Yeni mimari hakkında güvenilir bir kaynaktan bilgilere ulaşmayı başaran Greymon55, Twitter üzerinden ''RDNA 3 kartlarının Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına kadar piyasaya sürüleceğini'' söyledi. Bununla birlikte yeni ekran kartı serisinden biraz önce Ryzen 7000 işlemcileri de kullanıcılara sunmayı planlayan AMD, Kasım ayının sonuna kadar tüm masaüstü platformunu yeni nesil donanıma ulaştıracak gibi gözüküyor.

    Söylentiler henüz netlik kazanmamış olsa da, RDNA 3 mimarisinin Radeon 7900’ün Navi 31 yongasından başlayarak sırasıyla Navi 32 ve Navi 33 ile devam etmesi bekleniyor.

    AMD

    • CPU – Ryzen 7000 : Eylül sonundan Ekim ortasına
    • GPU – Radeon 7000 : Ekim sonundan Kasım ortasına kadar

    INTEL

    • GPU – Arc Masaüstü : Yaz Sonu
    • CPU – 13. Nesil Core Raptor Lake-S : Eylül-Ekim

    NVIDIA

    • GPU- GeForce RTX 4090 : Eylül-Ekim
    • GPU – GeForce RTX 4080 : Ekim-Kasım
    • GPU – GeForce RTX 4070 : Kasım-Aralık
    • GPU – GeForce RTX 4060 : Ocak 2023
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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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