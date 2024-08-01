AMD serbest düşüşte: Oyun gelirleri resmen çakıldı

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Tam Boyutta Gör Rakipleri Intel ve Nvidia'ya kıyasla uygun fiyatlı ürünlerle tanınan AMD, 2024'ün ikinci çeyreğini yani geçtiğimiz 3 aylık dönemi konu alan mali durum raporu yayınladı. CPU devi, yapay zeka pazarında yükselirken, oyun gelirleri bir önceki yıla kıyasla yarı yarıya düştü. İşt detaylar...

Radeon, PS5 ve Xbox gelirleri düşüyor

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AMD'nin yapay zekaya yönelik inanılmaz talebin etkisiyle ikinci çeyrekte 5,84 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaşmıştık. Hatta Firmanın net gelirleri 27 milyon dolar seviyesinden 265 milyon dolara çıkarken, AI Veri Merkezi segmentinin gelirleri yüzde 115 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.

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Ancak bu olurken, şirket Radeon, Playstation 5 ve Xbox konsollarını kapsayan oyun donanımı geliri kan kaybetmeye devam ediyor. Mali rapora göre AMD, yıllık bazda %59'luk önemli bir düşüşle 648 milyon dolar kazanç elde etti. Kıyaslamak adına, şirketin ilk çeyrek gelirlerinin 922 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Bunun temel nedeni ise ekran kartı pazarındaki rekabet ve yavaşlayan konsol satışları diyebiliriz. Keza Xbox satışları yıllık bazda %42 düştü ve bu da AMD'nin oyun gelirine yansıyor. Radeon ekran kartı satışları ise, NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ile rekabeti nedeniyle hiç de güçlü olamadı. Üstelik RTX 50 serisi ekran kartları da sadece birkaç ay uzakta. AMD Başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su ise mali rapor hakkında şunları şöyledi;

" İkinci çeyrekte rekor Veri Merkezi segment geliriyle desteklenen güçlü gelir ve kazanç büyümesi sağladık. Yapay zeka işimiz hızlanmaya devam etti ve yılın ikinci yarısında Instinct, EPYC ve Ryzen işlemcilere olan talebin önderliğinde güçlü gelir büyümesi sağlamak için iyi bir konumdayız. Üretken yapay zekadaki hızlı ilerlemeler, her pazarda daha fazla hesaplama talebini artırıyor ve işimiz genelinde lider yapay zeka çözümleri sunarken önemli büyüme fırsatları yaratıyor ".

Bu açıklamaya bakarak AMD'nin tıpkı NVIDIA gibi büyük oranda yapay zekâya odaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca Playstation 5 Pro ve Grand Theft Auto 6 gibi daha büyük yapımların çıkmasıyla birlikte konsol satışlarında tekrar artış bekleniyor. AMD'nin bu alanda neler sunacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.

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