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    Anlık Bildirim

    AMD serbest düşüşte: Oyun gelirleri resmen çakıldı

    AMD, yılın ikinci çeyreğine dair mali durum raporunu yayınladı. CPU devi, yapay zekâ pazarında yükselirken, Radeon, Xbox ve PlayStation'dan gelen oyun gelirleri çakıldı.
    AMD serbest düşüşte: Oyun gelirleri resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Rakipleri Intel ve Nvidia'ya kıyasla uygun fiyatlı ürünlerle tanınan AMD, 2024'ün ikinci çeyreğini yani geçtiğimiz 3 aylık dönemi konu alan mali durum raporu yayınladı. CPU devi, yapay zeka pazarında yükselirken, oyun gelirleri bir önceki yıla kıyasla yarı yarıya düştü. İşt detaylar...

    Radeon, PS5 ve Xbox gelirleri düşüyor

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AMD'nin yapay zekaya yönelik inanılmaz talebin etkisiyle ikinci çeyrekte 5,84 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaşmıştık. Hatta Firmanın net gelirleri 27 milyon dolar seviyesinden 265 milyon dolara çıkarken, AI Veri Merkezi segmentinin gelirleri yüzde 115 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.

    Ancak bu olurken, şirket Radeon, Playstation 5 ve Xbox konsollarını kapsayan oyun donanımı geliri kan kaybetmeye devam ediyor. Mali rapora göre AMD, yıllık bazda %59'luk önemli bir düşüşle 648 milyon dolar kazanç elde etti. Kıyaslamak adına, şirketin ilk çeyrek gelirlerinin 922 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatalım.

    AMD serbest düşüşte: Oyun gelirleri resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Bunun temel nedeni ise ekran kartı pazarındaki rekabet ve yavaşlayan konsol satışları diyebiliriz. Keza Xbox satışları yıllık bazda %42 düştü ve bu da AMD'nin oyun gelirine yansıyor. Radeon ekran kartı satışları ise, NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ile rekabeti nedeniyle hiç de güçlü olamadı. Üstelik RTX 50 serisi ekran kartları da sadece birkaç ay uzakta. AMD Başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su ise mali rapor hakkında şunları şöyledi;

    " İkinci çeyrekte rekor Veri Merkezi segment geliriyle desteklenen güçlü gelir ve kazanç büyümesi sağladık. Yapay zeka işimiz hızlanmaya devam etti ve yılın ikinci yarısında Instinct, EPYC ve Ryzen işlemcilere olan talebin önderliğinde güçlü gelir büyümesi sağlamak için iyi bir konumdayız. Üretken yapay zekadaki hızlı ilerlemeler, her pazarda daha fazla hesaplama talebini artırıyor ve işimiz genelinde lider yapay zeka çözümleri sunarken önemli büyüme fırsatları yaratıyor ".

    Bu açıklamaya bakarak AMD'nin tıpkı NVIDIA gibi büyük oranda yapay zekâya odaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca Playstation 5 Pro ve Grand Theft Auto 6 gibi daha büyük yapımların çıkmasıyla birlikte konsol satışlarında tekrar artış bekleniyor. AMD'nin bu alanda neler sunacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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