AMD serbest düşüşte: Oyun gelirleri resmen çakıldı

Radeon, PS5 ve Xbox gelirleri düşüyor
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AMD'nin yapay zekaya yönelik inanılmaz talebin etkisiyle ikinci çeyrekte 5,84 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaşmıştık. Hatta Firmanın net gelirleri 27 milyon dolar seviyesinden 265 milyon dolara çıkarken, AI Veri Merkezi segmentinin gelirleri yüzde 115 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.
Ancak bu olurken, şirket Radeon, Playstation 5 ve Xbox konsollarını kapsayan oyun donanımı geliri kan kaybetmeye devam ediyor. Mali rapora göre AMD, yıllık bazda %59'luk önemli bir düşüşle 648 milyon dolar kazanç elde etti. Kıyaslamak adına, şirketin ilk çeyrek gelirlerinin 922 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatalım.
" İkinci çeyrekte rekor Veri Merkezi segment geliriyle desteklenen güçlü gelir ve kazanç büyümesi sağladık. Yapay zeka işimiz hızlanmaya devam etti ve yılın ikinci yarısında Instinct, EPYC ve Ryzen işlemcilere olan talebin önderliğinde güçlü gelir büyümesi sağlamak için iyi bir konumdayız. Üretken yapay zekadaki hızlı ilerlemeler, her pazarda daha fazla hesaplama talebini artırıyor ve işimiz genelinde lider yapay zeka çözümleri sunarken önemli büyüme fırsatları yaratıyor ".
Bu açıklamaya bakarak AMD'nin tıpkı NVIDIA gibi büyük oranda yapay zekâya odaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca Playstation 5 Pro ve Grand Theft Auto 6 gibi daha büyük yapımların çıkmasıyla birlikte konsol satışlarında tekrar artış bekleniyor. AMD'nin bu alanda neler sunacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.