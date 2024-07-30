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    AMD Ryzen 9 9950X Cinebench dünya rekoru kırdı

    AMD'nin yeni amiral gemisi işlemcisi AMD Ryzen 9 9950X, selefinin elde ettiği rekorları tazeledi. İşlemci, 6,5 GHz saat hızı ile Cinebench R23 dünya rekoru kırdı. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 9 9950X dünya rekoru kırdı: Daha güçlüsü yok Tam Boyutta Gör
    AMD, bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş ve yüzde 16'ya kadar IPC artışına işaret etmişti. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe modeli Ryzen 9 9950X benchmark testlerinde yeni bir dünya rekoru kırdı. İşlemci, Cinebench R23 üzerinde Ryzen 9 7950X'in rekorunu geride bıraktı.

    AMD Ryzen 9 9950X Cinebench R23 dünya rekoru kırdı

    Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9950X, 5.7GHz saat hızı, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. İşlemcide toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanıyor. Yakın tarihte ise teknoloji influencer’ı Ordinary Uncle Tony, işlemciyi 6.5 GHz’e kadar overclock ederek, Cinebench R23 benchmark testinde 55,327 puan almayı başardı. 

    AMD Ryzen 9 9950X dünya rekoru kırdı: Daha güçlüsü yok Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak adına, bu rekorun daha önce Ryzen 9 7950X ile kırıldığını hatırlatalım. İşlemci benzer testlerde 50,843 puana ulaşmıştı. Ryzen 9 9950X ise canlı yayın sırasında 5.0 GHz saat hızında 42,689 puan ve 6.0GHz saat hızında 51,204 puan aldı. Bu bile halihazırdaki 16 çekirdekli dünya rekorunu geride bırakıyor. Diğer tarafta Intel Core i9-14900KS'nin benzer testlerde 42,678 puan aldığını hatıratalım.

    Özetle, AMD'nin Zen 5 mimarisiyle piyasaya sürülen ilk Ryzen 9000 serisi kesinlikle umut verici görünüyor. Tabii ki tüm performans sonuçları ve değerlendirmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ayrıca Ryzen 9000 serisi işlemcilerin 31 Temmuz'da çıkması bekleniyordu ancak bu tarih bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendi.

    Güncel durum itibariyle Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemciler 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemciler ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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