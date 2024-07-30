AMD Ryzen 9 9950X Cinebench dünya rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör AMD, bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş ve yüzde 16'ya kadar IPC artışına işaret etmişti. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe modeli Ryzen 9 9950X benchmark testlerinde yeni bir dünya rekoru kırdı. İşlemci, Cinebench R23 üzerinde Ryzen 9 7950X'in rekorunu geride bıraktı.

AMD Ryzen 9 9950X Cinebench R23 dünya rekoru kırdı

Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9950X, 5.7GHz saat hızı, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. İşlemcide toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanıyor. Yakın tarihte ise teknoloji influencer’ı Ordinary Uncle Tony, işlemciyi 6.5 GHz’e kadar overclock ederek, Cinebench R23 benchmark testinde 55,327 puan almayı başardı.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak adına, bu rekorun daha önce Ryzen 9 7950X ile kırıldığını hatırlatalım. İşlemci benzer testlerde 50,843 puana ulaşmıştı. Ryzen 9 9950X ise canlı yayın sırasında 5.0 GHz saat hızında 42,689 puan ve 6.0GHz saat hızında 51,204 puan aldı. Bu bile halihazırdaki 16 çekirdekli dünya rekorunu geride bırakıyor. Diğer tarafta Intel Core i9-14900KS'nin benzer testlerde 42,678 puan aldığını hatıratalım.

AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir 1 gün önce eklendi

Özetle, AMD'nin Zen 5 mimarisiyle piyasaya sürülen ilk Ryzen 9000 serisi kesinlikle umut verici görünüyor. Tabii ki tüm performans sonuçları ve değerlendirmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ayrıca Ryzen 9000 serisi işlemcilerin 31 Temmuz'da çıkması bekleniyordu ancak bu tarih bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendi.

Güncel durum itibariyle Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemciler 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemciler ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak.

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AMD Ryzen 9 9950X dünya rekoru kırdı: Daha güçlüsü yok