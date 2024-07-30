AMD Ryzen 9 9950X Cinebench dünya rekoru kırdı

AMD Ryzen 9 9950X Cinebench R23 dünya rekoru kırdı
Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9950X, 5.7GHz saat hızı, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. İşlemcide toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanıyor. Yakın tarihte ise teknoloji influencer’ı Ordinary Uncle Tony, işlemciyi 6.5 GHz’e kadar overclock ederek, Cinebench R23 benchmark testinde 55,327 puan almayı başardı.
Özetle, AMD'nin Zen 5 mimarisiyle piyasaya sürülen ilk Ryzen 9000 serisi kesinlikle umut verici görünüyor. Tabii ki tüm performans sonuçları ve değerlendirmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ayrıca Ryzen 9000 serisi işlemcilerin 31 Temmuz'da çıkması bekleniyordu ancak bu tarih bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendi.
Güncel durum itibariyle Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemciler 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemciler ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.