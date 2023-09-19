Yeni nesil Threadripper PRO işlemciler için tarih verildi: Yakında geliyor

Threadripper PRO 7000 bu sonbaharda geliyor
Bilmeyenler için Threadripper Pro 7000 "Storm Peak" işlemciler, Threadripper 5000 serisine kıyasla önemli yükseltmeler sunacak. Bunlar arasında mimari geliştirmelere ek olarak DDR5 , PCIe Gen5 desteği ve TRX50 anakart serisiyle çalışacak yeni bir soket yer alıyor. Bugünki sızıntı ise, yeni nesil Threadripper PRO işlemcilerin çıkış tarihi ve özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
Buna göre AMD Threadripper PRO 7000 işlemciler için Kuzey Yarımküre'de sonbahar dönemine işaret ediliyor. Bu da yeni serinin birkaç gün içinde yayınlanabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla birkaç gün içinde sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.
Hemen yukarıda yer alan görüntüde ise, 56 çekirdekli Xeon W9-3495X ile Intel Xeon w9-3495X'in karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu noktada Xeon W9-3495X, rakibinin 1125 saniye sonucuna kıyasla (+%75) aynı işlemci 657 saniyede tamamlanıyor.
Sızıntılara göre Threadripper PRO 7000 ailesinde en az dört farklı model bulunacak; 96 çekirdekli PRO 7995WX, 64 çekirdekli 7985WX, 32 çekirdekli 7975WX ve 16 çekirdekli 7955WX. Diğer modellerin detayları ise şu an için belirsiz. Buna ek olarak platformdaki en yüksek saat hızının 5,1 GHz ve TDP aralığının 70 ila 350W arasında olacağı da doğrulandı. Ancak, tüm detaylar için AMD’nin resmi duyurusuna kadar beklememiz gerekcek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.