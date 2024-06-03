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    AMD’den Nvidia’ya yapay zekada Instinct MI325X yanıtı: MI350 ve MI400 yolda

    AMD, veri merkezleri ve bulut bilişimi için CDNA 3 tabanlı Instinct MI325X, CDNA 4 tabanlı MI350X ve yepyeni mimariyle gelecek MI400 gibi yeni yapay zeka hızlandırıcılarını duyurdu.
    AMD’den Nvidia’ya yapay zekada Instinct MI325X yanıtı Tam Boyutta Gör
    AMD Computex'e oldukça önemli duyular gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de 2024'ün dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan yeni Instinct MI325X hızlandırıcıları; gelecek yıl piyasaya sürülecek olan CDNA4 mimarisiyle çalışan Instinct MI350 serisi ve 2026'da piyasaya sürülecek olan tamamen yeni CDNA 'Next' tabanlı Instinct MI400 serisi. Bunların tamamı Nvidia’nın yapay zeka hakimiyetini sarsmak için tasarlandı.

    Computex kapsamında Nvidia tarafından yeni bir ürün duyurusu görmedik ve dolayısıyla sahayı tamamıyla AMD’ye bıraktı. Öte yandan kırmızılı ekip ise bu hediyeyi agresif bir yol haritasıyla taçlandırdı. AMD, yeni yol haritasında gelişmiş komut setleri, daha yüksek bellek kapasitesi ve bant genişliği ile yapay zeka ve HPC performansında sürekli artış taahhüt ediyor.

    Instinct MI325X

    AMD Instinct MI325X Tam Boyutta Gör
    Bunun ilk adımı ise mevcut MI300 serisi ile aynı CDNA 3 mimarisini kullanacak olan AMD Instinct MI325X AI hızlandırıcısı. Instinct MI325X, 288 GB HBM3E bellek, 6 TB/s bellek bant genişliği, 1,3 PFLOPs FP16 ve 2,6 PFLOPs FP8 hesaplama performansına sahip olacak ve sunucu başına 1 trilyon parametreye kadar işlem yapabilecek.

     

    AMD’den Nvidia’ya yapay zekada Instinct MI325X yanıtı Tam Boyutta Gör
    Bunları bir zemine oturtmak için AMD, Nvidia’nın yok satan H200’üyle kıyaslama sunuyor. Buna göre Instinct MI325X, iki kat bellek, 1,3 kat belelk bant genişliği, 1,3 kat FP16, 1,3 kat FP8 ve sunucu başına iki kat daha büyük model boyutu sunuyor. Instinct MI325X'in Nvidia'nın B100/B200 hızlandırıcılarına karşı rekabet edeceğini de unutmamak gerek. Yeni hızlandırıcı 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Instinct MI350

    AMD’den Nvidia’ya yapay zekada Instinct MI325X yanıtı Tam Boyutta Gör
    Bunu takiben, 2025 yılında AMD CDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen MI350 serisinin geleceği duyuruldu. Bu seri, mevcut MI300 serisine kıyasla yapay zeka çıkarım performansında 35 kat artış vaat ediyor. Bu oldukça radikal bir artış, özellikle CDNA 3 mimarisinin CDNA 2'ye göre 8 kat artış getirdiği düşünüldüğünde.
    AMD’den Nvidia’ya yapay zekada Instinct MI325X yanıtı Tam Boyutta Gör
    Instinct MI350 serisi, 3nm sınıfı bir işlem teknolojisi kullanacak ve yapay zeka performansını ve verimliliğini artırmak için yeni veri formatları (FP4 ve FP6) ve talimatlarını destekleyecek. FP4/FP6 veri türleri Blackwell GPU'ları tarafından da destekleniyor. AMD, ayrıca Instinct MI350 serisinin 288 GB'a kadar HBM3E bellek sunacağının da altını çiziyor.

    AMD, Blackwell B200 GPU'larına karşı bazı karşılaştırma rakamlarını da paylaşıyor. MI350 serisinin B200'e kıyasla yüzde 50 daha fazla bellek ve yüzde 20 daha fazla işlem TFLOP'u sunması bekleniyor. Nvidia ise 2025 yılı için Blackwell Ultra GPU'sunu hazırlıyor.

    AMD aynı zamanda 2026 yılında Instinct MI400 serisini yeni CDNA mimarisiyle birlikte piyasaya sürecek. Şimdilik bu donanım hakkında herhangi bir ayrıntı mevcut değil.

    AMD ekosistemi de geliştiriyor

    AMD, ROCm 6 yazılım yığınının MI300X hızlandırıcılarının performansını en üst düzeye çıkarmada çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Şirketin yaptığı kıyaslamalar, sekiz MI300X hızlandırıcı kullanan sistemlerin Meta Llama-3 70B model çıkarımı ve token üretiminde Nvidia'nın H100'ünden 1,3 kat daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Tek MI300X hızlandırıcıları da Mistral-7B model görevlerinde üstün performans göstererek AMD'nin testlerine göre rakibini 1,2 kat geride bıraktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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