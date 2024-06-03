AMD’den Nvidia’ya yapay zekada Instinct MI325X yanıtı: MI350 ve MI400 yolda

Computex kapsamında Nvidia tarafından yeni bir ürün duyurusu görmedik ve dolayısıyla sahayı tamamıyla AMD’ye bıraktı. Öte yandan kırmızılı ekip ise bu hediyeyi agresif bir yol haritasıyla taçlandırdı. AMD, yeni yol haritasında gelişmiş komut setleri, daha yüksek bellek kapasitesi ve bant genişliği ile yapay zeka ve HPC performansında sürekli artış taahhüt ediyor.
Instinct MI325X
Instinct MI350
AMD, Blackwell B200 GPU'larına karşı bazı karşılaştırma rakamlarını da paylaşıyor. MI350 serisinin B200'e kıyasla yüzde 50 daha fazla bellek ve yüzde 20 daha fazla işlem TFLOP'u sunması bekleniyor. Nvidia ise 2025 yılı için Blackwell Ultra GPU'sunu hazırlıyor.
AMD aynı zamanda 2026 yılında Instinct MI400 serisini yeni CDNA mimarisiyle birlikte piyasaya sürecek. Şimdilik bu donanım hakkında herhangi bir ayrıntı mevcut değil.
AMD ekosistemi de geliştiriyor
AMD, ROCm 6 yazılım yığınının MI300X hızlandırıcılarının performansını en üst düzeye çıkarmada çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Şirketin yaptığı kıyaslamalar, sekiz MI300X hızlandırıcı kullanan sistemlerin Meta Llama-3 70B model çıkarımı ve token üretiminde Nvidia'nın H100'ünden 1,3 kat daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Tek MI300X hızlandırıcıları da Mistral-7B model görevlerinde üstün performans göstererek AMD'nin testlerine göre rakibini 1,2 kat geride bıraktı.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.