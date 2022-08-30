AMD yeni nesil Radeon RX 7000 ekran kartlarını gösterdi

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Bugünkü resmi Ryzen 7000 duyurusu sırasında, AMD CEO'su Dr. Lisa Su, yakında çıkacak olan Radeon 7000 ekran kartının ilk duyurusunu gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda çok kısa bir şekilde değinilen yeni ekran kartı serisi hakkında fazla detay vermekten kaçınıldı.

AMD tarafından gösterilen teaser bize RDNA 3 GPU çekirdeğine sahip Radeon 7000 serisi ekran kartlarına göz atmamızı sağlıyor. Paylaşılan görselde muhtemelen serinin amiral gemisinin tasarımı ortaya konuyor. Fazla detay olmasa da gösterilen tasarım mevcut kartların kullandığı referans tasarıma büyük oranda benziyor. Kartın ön tarafında RGB aydınlatmasının olduğunu da görmekteyiz. Ek olarak sergilenen yeni nesil Radeon RX 7000 ekran kartının RX 6950XT gibi mevcut kartlara kıyasla daha kalın göründüğünü de belirtelim.

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AMD Radeon RX 7000 özellikleri ve performansı

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AMD, RDNA 3 GPU'larının bu yıl içinde büyük bir performans artışıyla geleceğini doğruladı. Şirketin Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang, Radeon RX 7000 serisi için yeni nesil GPU'ların, mevcut RDNA 2 GPU'lara kıyasla watt başına yüzde 50'nin üzerinde performans artışı sunacağını söyledi. AMD tarafından vurgulanan RDNA mimarili Radeon RX 7000 ekran kartlarının diğer özellikleri ise şöyle:

5nm işlem düğümü

Gelişmiş chiplet paketlemesi

Yeniden tasarlanmış İşlem Birimi (Compute Unit)

Optimize edilmiş veriyolu

Yeni nesil AMD Infinity önbellek

>%50 Performans/Watt vs RDNA 2

AMD tarafından yayınlanan bilgilere göre şirket, yeni nesil Radeon RX grafik kartlarına güç verecek RDNA 3 GPU'ları için birkaç temel özelliğe dikkat çekiliyor. RDNA 3 GPU, 5nm işlem düğümünü temel alacak ve watt başına artırılmış performans sağlayan gelişmiş bir yonga paketi kullanacak. Ayrıca GPU, yeniden tasarlanmış İşlem Birimi, optimize edilmiş bir grafik hattı ve yeni nesil Infinity Cache gibi bir dizi yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak.

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Etkinlik sırasında ayrıca bir oynanış videosu da paylaşıldı. AMD, demoda yeni Radeon kartını yeni Ryzen amiral gemisi işlemci (7950X) ile birlikte sergiledi. AMD, küçük oynanış videosu için Gamescom’da duyurulan Lies of P'yi seçti. Lisa Su, test sisteminde yer alan ekran kartının erken üretim RDNA3 GPU örneği olduğunun altını çizdi.

AMD Radeon RX 7000 çıkış tarihi

Yeni nesil Radeon RX 7000 ekran kartlarının çıkış tarihi konusundaysa ayrıntılı detaya yer verilmedi. Lisa Su tarafından aktarılanlara göre kartlar yıl sonuna doğru piyasaya girecek. AMD ilerleyen dönemlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağı özel bir etkinlik de düzenleyecektir.

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AMD yeni nesil Radeon RX 7000 ekran kartlarını gösterdi