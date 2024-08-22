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    Anlık Bildirim

    Windows 11 güncellemesi ile Ryzen 9000 işlemcileri hızlanacak

    AMD, Ryzen 9000 serisinin performans sonuçlarıyla ilgili bir blog yazısı yayınladı. Firmaya göre Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcileri Windows 11 güncellemesi ile hızlanacak.
    Windows 11 güncellemesi ile Ryzen 9000 işlemcileri hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9000 serisi için AMD tarafından sunular veriler ile inceleme yapanların elde ettiği sonuçlar arasında tutarsızlıklar bulunuyor ve bu durum, birçok oyunda beklenen performansın altında kalındığını gösteriyor. AMD ise Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin oyun performansıyla ilgili resmi ve bağımsız inceleme sonuçları arasındaki farklılıkları ele alan bir blog yazısı yayınladı.

    Windows 11 24H2 AMD'ye iyi gelecek

    Ryzen 9000 serisindeki performans farklılıklarına birden fazla etken sebep oluyor. Öncelikle, AMD'nin kullandığı test seti ile inceleme yapanların test setleri arasında farklar olabiliyor. AMD, otomatik testlerinin çoğunda yerleşik benchmarklara dayanıyor, ancak bu testler gerçek dünya kullanımını tam olarak yansıtmayabilir. Ayrıca, AMD'nin testlerinde DDR5-6000 bellek ve Intel’in yeni varsayılan ayarlarını (Baseline) içeren spesifik Intel konfigürasyonları kullanılıyor.

    Bunun yanı sıra, AMD, Windows 11 24H2'de Admin modunda testlerini gerçekleştiriyor. Bu mod, inceleme yapan yayınların kullandığı sistemlerde bulunmayan yeni dallanma tahmin kodu optimizasyonlarını etkinleştiriyor. Bu optimizasyonlar yalnızca Insider Programı aracılığıyla erişilebilen Windows 11'in en son sürümünde (Build 26100) mevcut. Yani, bu yeni sürüm piyasaya çıktığında oyun performansının artması bekleniyor.

    Windows 11 güncellemesi ile Ryzen 9000 işlemcileri hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Şirket, Ryzen 9000 serisinin performansını etkileyen faktörler arasında test süitinin içeriği, Intel konfigürasyonlarındaki farklılıklar ve Windows Virtualization-based Security (VBS) özelliğinin etkin olmasının da bulunduğunu belirtiyor. VBS, güvenliği artırsa da oyun performansını olumsuz etkileyebiliyor.

    Son olarak, AMD, Windows 11'in 22H2 ve 23H2 sürümleri arasındaki farkları açıklayan bir tablo paylaştı. Bu güncellemenin oyun performansında yüzde 3 ila yüzde 13 arasında artış sağlayacağı belirtiliyor. AMD, Ryzen 7000’e kıyasla üretkenlikte yüzde 10, yapay zeka iş yüklerinde yüzde 25 ve oyun performansında yüzde 5-8 arasında bir iyileşme vaat ediyor. Bu arada söylemeden geçmeyelim; Windows 11’in bu dallanma tahmin optimizasyonları sadece Zen 5 işlemcilerde değil, Zen 4 ve Zen 3 işlemcilerinde de olumlu etkiler oluşturacak. Bununla birlikte bazı yayın organları AMD'nin yeni önergeleri doğrultusunda Ryzen 9000 işlemcileri tekrar test edeceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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