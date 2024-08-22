Windows 11 güncellemesi ile Ryzen 9000 işlemcileri hızlanacak

Windows 11 24H2 AMD'ye iyi gelecek
Ryzen 9000 serisindeki performans farklılıklarına birden fazla etken sebep oluyor. Öncelikle, AMD'nin kullandığı test seti ile inceleme yapanların test setleri arasında farklar olabiliyor. AMD, otomatik testlerinin çoğunda yerleşik benchmarklara dayanıyor, ancak bu testler gerçek dünya kullanımını tam olarak yansıtmayabilir. Ayrıca, AMD'nin testlerinde DDR5-6000 bellek ve Intel’in yeni varsayılan ayarlarını (Baseline) içeren spesifik Intel konfigürasyonları kullanılıyor.
Bunun yanı sıra, AMD, Windows 11 24H2'de Admin modunda testlerini gerçekleştiriyor. Bu mod, inceleme yapan yayınların kullandığı sistemlerde bulunmayan yeni dallanma tahmin kodu optimizasyonlarını etkinleştiriyor. Bu optimizasyonlar yalnızca Insider Programı aracılığıyla erişilebilen Windows 11'in en son sürümünde (Build 26100) mevcut. Yani, bu yeni sürüm piyasaya çıktığında oyun performansının artması bekleniyor.
Son olarak, AMD, Windows 11'in 22H2 ve 23H2 sürümleri arasındaki farkları açıklayan bir tablo paylaştı. Bu güncellemenin oyun performansında yüzde 3 ila yüzde 13 arasında artış sağlayacağı belirtiliyor. AMD, Ryzen 7000’e kıyasla üretkenlikte yüzde 10, yapay zeka iş yüklerinde yüzde 25 ve oyun performansında yüzde 5-8 arasında bir iyileşme vaat ediyor. Bu arada söylemeden geçmeyelim; Windows 11’in bu dallanma tahmin optimizasyonları sadece Zen 5 işlemcilerde değil, Zen 4 ve Zen 3 işlemcilerinde de olumlu etkiler oluşturacak. Bununla birlikte bazı yayın organları AMD'nin yeni önergeleri doğrultusunda Ryzen 9000 işlemcileri tekrar test edeceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.