Windows 11 güncellemesi ile Ryzen 9000 işlemcileri hızlanacak

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000 serisi için AMD tarafından sunular veriler ile inceleme yapanların elde ettiği sonuçlar arasında tutarsızlıklar bulunuyor ve bu durum, birçok oyunda beklenen performansın altında kalındığını gösteriyor. AMD ise Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin oyun performansıyla ilgili resmi ve bağımsız inceleme sonuçları arasındaki farklılıkları ele alan bir blog yazısı yayınladı.

Windows 11 24H2 AMD'ye iyi gelecek

Ryzen 9000 serisindeki performans farklılıklarına birden fazla etken sebep oluyor. Öncelikle, AMD'nin kullandığı test seti ile inceleme yapanların test setleri arasında farklar olabiliyor. AMD, otomatik testlerinin çoğunda yerleşik benchmarklara dayanıyor, ancak bu testler gerçek dünya kullanımını tam olarak yansıtmayabilir. Ayrıca, AMD'nin testlerinde DDR5-6000 bellek ve Intel’in yeni varsayılan ayarlarını (Baseline) içeren spesifik Intel konfigürasyonları kullanılıyor.

Bunun yanı sıra, AMD, Windows 11 24H2'de Admin modunda testlerini gerçekleştiriyor. Bu mod, inceleme yapan yayınların kullandığı sistemlerde bulunmayan yeni dallanma tahmin kodu optimizasyonlarını etkinleştiriyor. Bu optimizasyonlar yalnızca Insider Programı aracılığıyla erişilebilen Windows 11'in en son sürümünde (Build 26100) mevcut. Yani, bu yeni sürüm piyasaya çıktığında oyun performansının artması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Ryzen 9000 serisinin performansını etkileyen faktörler arasında test süitinin içeriği, Intel konfigürasyonlarındaki farklılıklar ve Windows Virtualization-based Security (VBS) özelliğinin etkin olmasının da bulunduğunu belirtiyor. VBS, güvenliği artırsa da oyun performansını olumsuz etkileyebiliyor.

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Son olarak, AMD, Windows 11'in 22H2 ve 23H2 sürümleri arasındaki farkları açıklayan bir tablo paylaştı. Bu güncellemenin oyun performansında yüzde 3 ila yüzde 13 arasında artış sağlayacağı belirtiliyor. AMD, Ryzen 7000’e kıyasla üretkenlikte yüzde 10, yapay zeka iş yüklerinde yüzde 25 ve oyun performansında yüzde 5-8 arasında bir iyileşme vaat ediyor. Bu arada söylemeden geçmeyelim; Windows 11’in bu dallanma tahmin optimizasyonları sadece Zen 5 işlemcilerde değil, Zen 4 ve Zen 3 işlemcilerinde de olumlu etkiler oluşturacak. Bununla birlikte bazı yayın organları AMD'nin yeni önergeleri doğrultusunda Ryzen 9000 işlemcileri tekrar test edeceğini söylüyor.

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