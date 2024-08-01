AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatları onaylandı

Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024’de tanıttığı yeni Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi işlemcilerini bu ay içerisinde piyasaya sürecek. Merakla beklenen yeni masaüstü işlemcilerin fiyatları bir soru işaretiydi. Ancak kısa bir süre önce Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X modellerinin fiyatları BestBuy’da açıklandı.

Ryzen 9000 fiyatları

Tam Boyutta Gör AMD’nin Ryzen 9000 işlemcileri esasında resmi olarak 31 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecekti. Ancak firma, test ve kalite sorunlarını gerekçe göstererek bu işlemcilerin çıkış tarihini Ağustos ayına ertelemek zorunda kaldı. Buna göre Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcileri 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak. BestBuy tarafında listelenen fiyatlar ise şu şekilde:

Ryzen 9 9950X: 599 dolar (7950X 699 dolar)

(7950X 699 dolar) Ryzen 9 9900X: 449 dolar (7900X 549 dolar)

(7900X 549 dolar) Ryzen 7 9700X: 359 dolar (7700X 399 dolar)

(7700X 399 dolar) Ryzen 5 9600X: 279 dolar (7600X 299 dolar)

Serinin tepe modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, hem Core i9-14900K hem de Core i9-14900KS’e karşı fiyat noktasında avantajlı olacak. Her iki işlemci de 500 dolardan fazla fiyata sahip ve daha fazla güç tüketiyorlar. Öte yandan bu işlemcilerde Intel’in henüz çözemediği bir kararsızlık sorunu da yaşanıyor.

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Bununla birlikte fiyatların Ryzen 7000 serisine göre ciddi oranda düşük olduğuna da dikkat çekelim. AMD’nin fiyat avantajı veya rekabetçi fiyatlandırması Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinde de sürüyor. Bu arada bilmeyenler için Ryzen 9000 ailesinin AM5 platformuyla uyumlu olduğunu belirtelim. Eğer halihazırda Ryzen 7000 serisi bir kurulumunuz varsa mevcut anakartınıza (BIOS güncellemelerini yapmanızı öneririz) yeni işlemcileri takabileceksiniz. Eğer daha önceki Ryzen işlemcileri kullanıyorsanız genel bir yükseltme yapmanız gerekecek. Ek olarak AMD, AM5 soketli yeni X870E, X870, B850 ve B840 yongasetli anakartları yılın ilerleyen günlerinde çıkacak.

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