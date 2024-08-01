AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatları onaylandı

Ryzen 9000 fiyatları
- Ryzen 9 9950X: 599 dolar (7950X 699 dolar)
- Ryzen 9 9900X: 449 dolar (7900X 549 dolar)
- Ryzen 7 9700X: 359 dolar (7700X 399 dolar)
- Ryzen 5 9600X: 279 dolar (7600X 299 dolar)
Serinin tepe modeli olan 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X, hem Core i9-14900K hem de Core i9-14900KS’e karşı fiyat noktasında avantajlı olacak. Her iki işlemci de 500 dolardan fazla fiyata sahip ve daha fazla güç tüketiyorlar. Öte yandan bu işlemcilerde Intel’in henüz çözemediği bir kararsızlık sorunu da yaşanıyor.
Bununla birlikte fiyatların Ryzen 7000 serisine göre ciddi oranda düşük olduğuna da dikkat çekelim. AMD’nin fiyat avantajı veya rekabetçi fiyatlandırması Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinde de sürüyor. Bu arada bilmeyenler için Ryzen 9000 ailesinin AM5 platformuyla uyumlu olduğunu belirtelim. Eğer halihazırda Ryzen 7000 serisi bir kurulumunuz varsa mevcut anakartınıza (BIOS güncellemelerini yapmanızı öneririz) yeni işlemcileri takabileceksiniz. Eğer daha önceki Ryzen işlemcileri kullanıyorsanız genel bir yükseltme yapmanız gerekecek. Ek olarak AMD, AM5 soketli yeni X870E, X870, B850 ve B840 yongasetli anakartları yılın ilerleyen günlerinde çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.