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    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir

    AMD, 31 Temmuz tarihinde çıkacağı açıklanan yeni Zen 5 mimarili Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerini ertelemişti. Şimdi ise bu ertelemeye yazım hatasının sebep olduğu söyleniyor.
    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcilerinden oluşan Ryzen 9000 serisinin 31 Temmuz tarihinde çıkacağı AMD tarafından açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta AMD, bu tarihin bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini duyurmuştu. Şimdi ise bu ertelemeye neden olan şeyin bir yazım hatası olduğu söyleniyor.

    Erteleme nedeni yazım hatası olabilir

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir Tam Boyutta Gör
    Güncel durum itibariyle Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcileri 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak. AMD, bu ertelemeyi “son kontroller sırasında kanal ortaklarımıza gönderilen ilk üretim birimlerinin tam kalite beklentilerimizi karşılamadığını bulduk” sözleriyle gerçekleştirmişti. Firma, en yüksek deneyimi sunmak için kanal ortaklarına gönderilen ilk parti ürünlerin değiştirileceğinin altını çizmişti.

    Ancak yeni çıkan detaylara göre AMD’nin bu kararı bir yazım hatası nedeniyle olmuş olabilir. Zira kısa bir süre önce “Ryzen 9 9700X” olarak etiketlenmiş bir işlemci ortaya çıktı. Sorun şu ki AMD’nin böyle bir işlemcisi yok; olması gereken etiketleme ve ambalajlama “Ryzen 7 9700X” olmalıydı. Benzer şekilde Ryzen 5 9600X'in yanlışlıkla “Ryzen 9 9600X” olarak etiketlendiği de keşfedildi. Aktarılanlara göre bu hatalı etiketlemeler hem işlemci üzerinde hem de ambalajlarda yapılmış. AMD, dünya çapındaki perakendecilere ve OEM'lere teslim ettiği tüm Ryzen 9000 birimlerini yeniden tarama için geri çektiğini de söylüyor. Erteleme de zaten büyük bir ihtimalle buradan kaynaklanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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