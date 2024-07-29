Tam Boyutta Gör Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcilerinden oluşan Ryzen 9000 serisinin 31 Temmuz tarihinde çıkacağı AMD tarafından açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta AMD, bu tarihin bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini duyurmuştu. Şimdi ise bu ertelemeye neden olan şeyin bir yazım hatası olduğu söyleniyor.

Erteleme nedeni yazım hatası olabilir

Tam Boyutta Gör Güncel durum itibariyle Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcileri 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak. AMD, bu ertelemeyi “son kontroller sırasında kanal ortaklarımıza gönderilen ilk üretim birimlerinin tam kalite beklentilerimizi karşılamadığını bulduk” sözleriyle gerçekleştirmişti. Firma, en yüksek deneyimi sunmak için kanal ortaklarına gönderilen ilk parti ürünlerin değiştirileceğinin altını çizmişti.

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Ancak yeni çıkan detaylara göre AMD’nin bu kararı bir yazım hatası nedeniyle olmuş olabilir. Zira kısa bir süre önce “Ryzen 9 9700X” olarak etiketlenmiş bir işlemci ortaya çıktı. Sorun şu ki AMD’nin böyle bir işlemcisi yok; olması gereken etiketleme ve ambalajlama “Ryzen 7 9700X” olmalıydı. Benzer şekilde Ryzen 5 9600X'in yanlışlıkla “Ryzen 9 9600X” olarak etiketlendiği de keşfedildi. Aktarılanlara göre bu hatalı etiketlemeler hem işlemci üzerinde hem de ambalajlarda yapılmış. AMD, dünya çapındaki perakendecilere ve OEM'lere teslim ettiği tüm Ryzen 9000 birimlerini yeniden tarama için geri çektiğini de söylüyor. Erteleme de zaten büyük bir ihtimalle buradan kaynaklanıyor.

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AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir