AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir

Erteleme nedeni yazım hatası olabilir
Ancak yeni çıkan detaylara göre AMD’nin bu kararı bir yazım hatası nedeniyle olmuş olabilir. Zira kısa bir süre önce “Ryzen 9 9700X” olarak etiketlenmiş bir işlemci ortaya çıktı. Sorun şu ki AMD’nin böyle bir işlemcisi yok; olması gereken etiketleme ve ambalajlama “Ryzen 7 9700X” olmalıydı. Benzer şekilde Ryzen 5 9600X'in yanlışlıkla “Ryzen 9 9600X” olarak etiketlendiği de keşfedildi. Aktarılanlara göre bu hatalı etiketlemeler hem işlemci üzerinde hem de ambalajlarda yapılmış. AMD, dünya çapındaki perakendecilere ve OEM'lere teslim ettiği tüm Ryzen 9000 birimlerini yeniden tarama için geri çektiğini de söylüyor. Erteleme de zaten büyük bir ihtimalle buradan kaynaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.