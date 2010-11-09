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AMD'nin 2011-2012 mobil işlemci yol haritası: Fusion tabanlı HD netbook'lar, 28nm ile tabletler ve fazlası

8 yıl
4,6b
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3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte en zayıf olduğu pazarda yani dizüstü bilgisayar arenasında yeniden potaya girmek ve pazar payını hızlı bir şekilde arttırmak istiyor. Firma, bugün düzenlediği Analist Günü 2010 etkinliğinde mobil işlemcilerine yönelik 2011 ve 2012 yol haritasını açıkladı. Notebook'lar ve netbook'lar için Fusion tabanlı yani üzerinde DirectX 11 destekli grafik birimi bulunan işlemcilerine güvenen AMD, yeni yıl için iki farklı ürün grubu üzerinde yoğunlaşacak gibi görünüyor.

AMD, orta ve üst seviye dizüstü bilgisayarlar için masaüstü versiyonları da bulunan LIano işlemci ailesini hazırlıyor. Phenom II işlemcilerindeki K10.5 mimarisini kullanan Stars tasarımı üzerine inşa edilen işlemcilerde 500 GigaFLOP'un üzerinde işlem gücü sunabilen DirectX 11 destekli Evergreen GPU tasarımlarından birine yer verilecek. Univesal Video Decoder 3 teknolojisiyle 3D Blu-ray hızlandırma yeteneğine sahip olacak LIano serisi mobil işlemciler pek çok oyunu da kabul edilebilir kalite ve çözünürlüklerde oynatabilecek.

İki ve dört çekirdekli modelleri olacak L1ano işlemci ailesinin yanı sıra giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar (AMD tarafından HD netbook olarak tanımlanıyorlar) ve AMD doğrudan hedef almasa da bazı üreticiler tarafından tablet bilgisayarlarda kullanılması beklenen Brazos platformu olacak. Bu platform kapsamında AMD, ultra-taşınabilir sistemler için Zacate ve Ontario kod adlı işlemcilerini sunacak. Tek ve çift çekirdekli versiyonları olacak işlemciler, modeline göre 9 ya da 18 Watt'lık güç tüketim değeri sunacaklar.

Zacate ve Ontario serisi mobil işlemciler, entegre grafik birimi olarak Radeon HD 6300 serisi ile birlikte gelecekler. 3D hızlandırma yetenekleri açısından LIano ailesindeki grafik birimi kadar yetenekli olmasalar da benzer şekilde 3D Blu-ray hızlandırabilecekler. 2012 ise hem mikroişlemci mimarisi hem de üretim teknolojisi açısından AMD'nin güncelleme yapacağı yıl olacak. Zira her iki ürün grubunda da mikroişlemci tasarımı yenilenecek ve ayrıca Brazos platformundaki işlemciler için 28nm üretim sürecine geçiş yapılacak.

2012 için hazırlanan Trinity serisi mobil işlemciler, Bulldozer işlemci ailesini temel alacak ve güncellenmiş entegre grafik birimi ile gelecekler. 2012 ile birlikte Bulldozer mimarisini mobil sistemlerde de kullanmaya başlayacak olan AMD, iki ve dört çekirdekli işlemciler sunacak. Krishna ve Wichita kod adını taşıyan işlemciler ise 28nm üretim teknolojisiyle üretilecek. İkinci jenerasyon geliştirilmiş Bobcat mimarisini temel alacak işlemciler, Zacate ve Ontario modellerinin yerine konumlandırılacaklar.

Tek ve çift çekirdekli modellere ek olarak dört çekirdekli temsilcilerin de katılacağı işlemci ailesi, DirectX 11 destekli yeni grafik birimine de sahip olacaklar. Brazos platformuyla yani ilk jenerasyon Bobcat işlemcileriyle doğrudan tabletleri hedef almayan AMD, Krishna ve Wichita işlemcileriyle birlikte tablet bilgisayar pazarı için yavaş yavaş çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. 28nm üretim teknolojisi sayesinde ilk jenerasyon Bobcat işlemcilerine kıyasla güç tüketiminde daha tutumlu olması beklenen yeni işlemcilerin watt başına düşen performans değerleri açısından da daha iyi değerlere imza atması bekleniyor. AMD'nin yeni nesil işlemcilerini baz alan mobil sistemler Ocak ayı ile birlikte pazara sunulmaya başlanacak.


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1963bursa 8 yıl
LIano işlemci ailesi demek, bu isim VIA Nano'yu çok fazla hatırlatıyor, Ocak ayında piyasaya çıkacakmış, VIA NanoDC lerde Ocak'ta piyasaya çıkıyor, hedef kitleleri de aynı, AMD az bir farkla zayıfta olsa performansları da aynı gibi...
AMD'nin rakibini adım adım izlemesini takdir ettim ama isimler konusunda daha yenilikçi olmalıydı belki, benim rakibim bu diye de parmakla işaret etmek biraz ayıp olmuyor mu?
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Rainbow6 8 yıl
Ben bu amd nin netbooklari cok merak ediyorum grafik islemcisi atomdan cok daha iyi olacagi bi gercek sanrim netbooklar performans acisindan oldukca rahatlamis olacak benim merak ettigim alet 9w da calisacakmis pil omru uzun olur umarim birde netbook icin islemci hizlari beni biraz dusundurdu dogrusu benim okuduguma gore tek cekirdekli model 1.2 ghz de cift cekirdekli model ise 1.0 ghz de calisacakmis amd grafik performansini gelistirirken islemci hizindan dolayi netbook performansina ot tikamasa bari
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Batuist 8 yıl
Bu haber içeriği komple öncekinde de vardı.. Sadece başlık farklı..
dejavu yaşadım çünkü!!!!
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