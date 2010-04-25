AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 27 Nisan'da çıkıyor

Core i7 980X işlemcisini lanse ederek sunucu ve iş istasyonlarından sonra masaüstü sistemlerde de 6 çekirdekli işlemci dönemini başlatan Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcileriyle yaklaşık bir yıldır pazarda olan AMD, Thuban kod adını taşıyan Phenom II X6 işlemcileriyle, son kullanıcılar ve performans tutkunları için masaüstü sistemlere yönelik 6 çekirdekli işlemcilerini pazara sunacak. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesiyle birlikte AMD, fiyatlandırma açısından rekabetin güçlü tarafında olacağını iddia ediyor.

6 çekirdekli işlemci arenasında sadece Core i7 980X modeliyle var olan Core i7 970 için hazırlıklarında son aşamaya gelen Intel'in aksine AMD, Phenom II X6 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T Black Edition olmak üzere dört model ile pazara girmeyi ve 2011'de lanse edilecek Bulldozer jenerasyonu öncesinde son büyük işlemci güncellemesini yapmayı planlıyor. Sırasıyla 2.6GHz, 2.8GHz, 3GHz ve 3.2GHz'de görev yapan işlemcilerin tamamı Soket AM3 formunda. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, her çekirdek için 512Kb büyüklüğünde Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine yer veriliyor.

Isıl güç tasarımları 95 Watt ile 125 Watt arasında değişen işlemcilerden sadece Phenom II 1090T Black Edition modeli çarpan kilidi açık olarak gelecek. Turbo Core teknolojisiyle, iş yükü ve uygulama ihtiyacına göre dinamik çekirdek hızlandırma özelliğine sahip olan işlemciler, Soket AM3 formundaki işlemcilerin tamamına yakınında BIOS güncellemesi ile kullanılabilecekler. En hızlı olduğu gibi en pahalı model unvanını taşıyacak Phenom II X6 1090T Black Editio'ın 300$ veya bir miktar altında fiyatlandırılması beklenirken, Avrupa'da 284 Avro seviyesinden listelendiği bildiriliyor.