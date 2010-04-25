AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 27 Nisan'da çıkıyor

Core i7 980X işlemcisini lanse ederek sunucu ve iş istasyonlarından sonra masaüstü sistemlerde de 6 çekirdekli işlemci dönemini başlatan Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcileriyle yaklaşık bir yıldır pazarda olan AMD, Thuban kod adını taşıyan Phenom II X6 işlemcileriyle, son kullanıcılar ve performans tutkunları için masaüstü sistemlere yönelik 6 çekirdekli işlemcilerini pazara sunacak. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesiyle birlikte AMD, fiyatlandırma açısından rekabetin güçlü tarafında olacağını iddia ediyor.
6 çekirdekli işlemci arenasında sadece Core i7 980X modeliyle var olan Core i7 970 için hazırlıklarında son aşamaya gelen Intel'in aksine AMD, Phenom II X6 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T Black Edition olmak üzere dört model ile pazara girmeyi ve 2011'de lanse edilecek Bulldozer jenerasyonu öncesinde son büyük işlemci güncellemesini yapmayı planlıyor. Sırasıyla 2.6GHz, 2.8GHz, 3GHz ve 3.2GHz'de görev yapan işlemcilerin tamamı Soket AM3 formunda. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, her çekirdek için 512Kb büyüklüğünde Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine yer veriliyor.
Isıl güç tasarımları 95 Watt ile 125 Watt arasında değişen işlemcilerden sadece Phenom II 1090T Black Edition modeli çarpan kilidi açık olarak gelecek. Turbo Core teknolojisiyle, iş yükü ve uygulama ihtiyacına göre dinamik çekirdek hızlandırma özelliğine sahip olan işlemciler, Soket AM3 formundaki işlemcilerin tamamına yakınında BIOS güncellemesi ile kullanılabilecekler. En hızlı olduğu gibi en pahalı model unvanını taşıyacak Phenom II X6 1090T Black Editio'ın 300$ veya bir miktar altında fiyatlandırılması beklenirken, Avrupa'da 284 Avro seviyesinden listelendiği bildiriliyor.
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Birde konuya şu açıdan yaklaşalım.
En hızlı işlemci kimde ? Cevap : İntel i7 980x
Türkiye'de kaç kişi satın aldı ? Cevap : Ben duymadım alanı varsa söyleyin lütfen.
En hızlı GPU kimde ? Cevap : Nvidia GTX 480
Türkiye'de kaç kişi satın aldı ? Cevap : Forumda bildiğim 2 kişide var hadi 10 olsun.
(Profesyonel uygulamalar göz ardı edilmiştir.)
amd nin performans/tdp de biraz daha geri olması intelin high-k metal kapı kullanmasından kaynaklanıyor. ve intelin bu konuda bir adım önde kalmasını sağlıyor. amd de önümüzdeki yıldan itibaren high-k ya geçecek. ve watt/performans olarak daha iyi duruma gelecek. ama ben fiyat olarak amd yi üstün buluyorum. intelin i5 750 haricinde 1 tane bile f/p işlemcisi yok. Ama amd her seviyede fiyat olarak oldukça iyi. özellikle 1000 lira altındaki pc ler için intel almanın hiç bir mantıklı tarafı yok. amd nin 100$ civarındaki işlemcileri 150$ dan fazla i3 lerle başa baş gidiyor. üstelik amd bütünleşik grafik anakart özellikleri ve fiyatı bakımından intele oranla çok daha iyi.
bu arada bu işlemci hiç fana durmuyor
Çok haklısınız bende aynısını söylüyorum zaten.Bu arada P/F bakımından artık AMD intel ile yarışmıyor kendisiyle yarışıyor AMD Phenom II X6 1055T ile phenom x4 965'i bile baltalayacak
bakalım ustam bu yaz kıbrısta otelde işe girme ihtimalim var 4 ay çalışır bu makınayı alacak para kazanırsam kesın alırım belı olur topladıgım bahsıslerlede bı kardes daha alırım yanına 5970 in :D
o zaman ekran kartını HIS HD5970 Eyefinity 2GB GDDR5 512Bit 16x yapalım sımdıkı anakarttı cıkarıp senın dedıgını koyalım en azından makul degerlere ındırmıs oluruz
Tamam hocam, her halükarda canavar bir sistem olacak nasılsa.. Çünkü anakart taban oluşturacağı için onu güçlü tutmakta fayda var.. İleride bir tane daha 5970 alırsın, 2 tane 5870'ten daha iyi performans verir..
Tamam biraz abartı gibi oldu sanırım. 2.yi almasan da olur
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bak usta makına bu kafamdakı yalnız ekran kartını bı tane 5970 yerıne 5870cf yaptım 800 tl fark ettı sence degermı :)optık kabloyuda suan xtremegamer fatalıty ses kartıyla kullandıgım z5450 ım ıcın alıcam ses kablosunu dusunme hıc nası makına olur sence :D
sebebide intelin hep farklı çipsetler çıkarması.
ama amd bu sefer gözüme girdi , bence
amd alınabilir yanınada güzelbir ekran
kartı tamamdır, zaten 6 ayda bir yeni
işlemci çıkıyor hiç olmazsa amd geriye doğru uyumlu
Evet bir de o boyutu var işin, intel aynı zamanda piyasa sürdüğü işlemcileri bile platformlara bölüyor (1156-1366), bu son derece itici bir tutum zaten. Amd böyle değil ama.. Geriye dönük uyumluluğun yanı sıra tek platform gidiyor. Bu yüzden kutlarım bu firmayı..
o zaman 890 fx leri beklemenin bir manası var mı..
Birde fx ile gx arasında ne fark var allah aşkına..Performans farkı olmaz herhalde değil mi..?
890 Gx alacağına 790 FX al dostum, daha iyidir
@CeFurkan
Bu kadar fanatiktik olma yahu, 1200 liralık işlemciyi geçiyor AMD, daha ne olsun? Kaldı ki i7 930'u da geçiyor ve aralarında 150-200 tl fark var, komik olmuş yorumun