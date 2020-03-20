American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen iş kollarından biri de havacılık sektörü. Hem ülkelerin aldığı tedbirler hem de insanların seyahat etmeyi neredeyse bırakması nedeniyle sıkıntıya düşen şirketler, çözümü denizaşırı bölgelere kargo taşımakta bulmuş görünüyor.

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Bu şirketlerden biri de Dallas/Forth Worth merkezli American Airlines. Bu kapsamda Dallas/Forth Worth Uluslararası havalimanından 20 Mart tarihinde havalanacak bir Boeing 777-300, dört günlük bir süre zarfında Almanya’daki Frankfurt havalimanına kargo seferleri düzenleyecek. Uçuşlar, aynı zamanda American Airlines için de manevi bir öneme sahip zira şirket, 747 kargo uçaklarını en son 1984 yılında kullanmıştı.

Şirketin almış olduğu karar hakkında açıklamalarda bulunan kargo servisleri departmanı başkanı Rick Elieson, “zor zamanlar, yaratıcı çözümler gerektirir. Şirkette görev yapan personel bir süredir müşterilerimize sadece kargo maksatlı uçuş hizmeti seçenekleri sunmak için aralıksız çalışıyor.” ifadelerini kullanmış.

American Airlines’ın kullanacağı 777-300 uçakta 14 büyük palet için kargo alanı bulunuyor. Uçağın bu haliyle 45,400kg yük taşıyabileceği ifade edilmiş. Şirket, gerçekleştireceği uçuşlarla tıbbi destek malzemesi, görevde bulunan ABD ordusu mensupları için posta, telekomünikasyon malzemesi ve e-ticaret şirketlerinin paketlerini taşıyacak.

Şirket, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sahip olduğu uluslararası kapasitenin %75 oranında azaldığını belirtmişti.

https://www.flightglobal.com/airlines/american-airlines-to-fly-cargo-only-flights-for-first-time-since-1984/137418.article

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