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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor

    American Airlines, 1984 yılında son verdiği ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor. İlk uçuş Frankfurt havalimanına gerçekleştirilecek.
    19 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen iş kollarından biri de havacılık sektörü. Hem ülkelerin aldığı tedbirler hem de insanların seyahat etmeyi neredeyse bırakması nedeniyle sıkıntıya düşen şirketler, çözümü denizaşırı bölgelere kargo taşımakta bulmuş görünüyor.

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    Bu şirketlerden biri de Dallas/Forth Worth merkezli American Airlines. Bu kapsamda Dallas/Forth Worth Uluslararası havalimanından 20 Mart tarihinde havalanacak bir Boeing 777-300, dört günlük bir süre zarfında Almanya’daki Frankfurt havalimanına kargo seferleri düzenleyecek. Uçuşlar, aynı zamanda American Airlines için de manevi bir öneme sahip zira şirket, 747 kargo uçaklarını en son 1984 yılında kullanmıştı.

    Şirketin almış olduğu karar hakkında açıklamalarda bulunan kargo servisleri departmanı başkanı Rick Elieson, “zor zamanlar, yaratıcı çözümler gerektirir. Şirkette görev yapan personel bir süredir müşterilerimize sadece kargo maksatlı uçuş hizmeti seçenekleri sunmak için aralıksız çalışıyor.” ifadelerini kullanmış.

    American Airlines’ın kullanacağı 777-300 uçakta 14 büyük palet için kargo alanı bulunuyor. Uçağın bu haliyle 45,400kg yük taşıyabileceği ifade edilmiş. Şirket, gerçekleştireceği uçuşlarla tıbbi destek malzemesi, görevde bulunan ABD ordusu mensupları için posta, telekomünikasyon malzemesi ve e-ticaret şirketlerinin paketlerini taşıyacak.

    Şirket, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sahip olduğu uluslararası kapasitenin %75 oranında azaldığını belirtmişti.



    https://www.flightglobal.com/airlines/american-airlines-to-fly-cargo-only-flights-for-first-time-since-1984/137418.article Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 15 sa.
    Boeing 747-400 ün 1mil uçuş maliyeti ortalama 40 dolardır, benzer maliyetler sunacağı düşünülürse ortalama 5 bin mil mesafede (yaklaşık 8 bin km) 45 ton yük için hesaplarsak uçağın bu mesafede kg başına taşıma maliyeti 4.5-5 dolar olucaktır. Kâr marjlarının ne kadar olduğunu bilemiyorum ama ufak şeyler için oldukça pahalı bir bir taşıma ücreti sunacağı kesin, bu durumda bizleri pek ilgilendirmiyor gibi.
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