American Cancer Society, Dogecoin bağışlarının popüler olduğunu açıkladı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde kripto para birimleri birçok alanda kabul görmeye başladı. Bununla beraber birçok kurum ve kuruluş kripto para birimlerini bağış yöntemi olarak kabul etmeye başlamış durumda. Son olarak kanser hastalığını ortadan kaldırmaya odaklanan gönüllü sağlık kuruluşu American Cancer Society, Dogecoin’in en çok bağışlanan kripto paralardan biri olduğunu açıkladı.

Bitcoin madencilik zorluğu düştü: BTC üretimi kolaylaştı 5 sa. önce eklendi

American Cancer Society (ACS), geçtiğimiz yıl kanser araştırmalarını ilerletmek için 1 milyon dolar toplamak için kampanya başlattı. Hedefe bu yılın başlarında ulaşıldı. Kuruluşa göre kripto bağışları da önemli bir yer tuttu. Bununla beraber geçtiğimiz Mayıs ayında Dogecoin bağışlarını kabul etmeye başlamıştı.

Ayrıca ACS tarafından alınan tüm bağışların yüzde 4’lük kısmını Dogecoin oluşturuyor. Dernek Mayıs 2021’den beri Dogecoin bağışlarını kabul ediyor.

Son olarak popüler meme kripto para birimi Dogecoin’in (DOGE) güncel durumuna bir göz atalım. Dogecoin haberin yazımı esnasında CoinGecko verilerine göre 0,065 dolardan işlem görüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

American Cancer Society: Dogecoin (DOGE) Bağışları Popüler