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    Netflix'ten aldığı bütçeyi Dogecoin'e yatıran yönetmen tutuklandı

    Büyük bütçeli bir bilim-kurgu dizisi çekmek için Netflix'ten milyonlarca dolar alan yönetmen Carl Rinsch, bu parayı kişisel harcamalarına ve kripto paraya harcadığı için tutuklandı.
    Netflix'ten aldığı bütçeyi kriptoya yatıran yönetmen tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in adı şu sıralar Hollywood'un bugüne kadar gördüğü en çılgınca hikâyelerden birine karışmış durumda. Çünkü şirket, tanınmış bir yönetmen tarafından tam anlamıyla dolandırıldı.

    Her şey Carl Rinsch'in bir bilim-kurgu projesiyle çıkıp gelmesiyle başladı. Daha önce Keanue Reeves'li 47 Ronin filmini yöneten Rinsch'in Conquest adlı bu bilim-kurgu dizisi, senaryosuyla Hollywood'u heyecanlandırdı. Nitekim Netflix'in yanı sıra HBO ve Amazon da bu projenin peşine düştü ama günün sonunda projeyi kapan Netflix oldu.

    Netflix, Conquest'i hayata geçirebilmesi için Carl Rinsch'e milyonlarca dolar para gönderdi. Ne var ki Rinsch bu parayı projede kullanmak yerine kişisel harcamalarına aktarmaya başladı. Aralarında beş Rolls-Royce'un da bulunduğu pek çok lüks eşyaya para harcayan Rinsch, kalan parayı da kriptoya yatırdı. Yine aynı dönemde, Covid'in yayılma yönteminin arkasındaki sırrı çözdüğünü ve şimşeklerin nereye düşeceğini hesaplayabildiğini iddia etmeye başladı.

    Netflix, Carl Rinsch Yüzünden 55 Milyon Dolar Kaybetti

    İşin tuhafı, tüm bunlara rağmen Netflix yönetmene para göndermeye devam etti. Şu anda devam eden dava sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre Rinsch, Netflix'ten toplamda 55 milyon dolar almayı başarmış. Buna karşılık Netflix'in elinde çekilmiş tek bir bölüm bile yok. Conquest için sete çıkılmış olsa da Carl Rinsch'in dengesiz tavırları prodüksiyonu sürdürmeyi imkânsız hâle getirdi ve Netflix kısa süre sonra projenin fişini çekti. Bu sırada Conquest'i çekmesi için Rinsch'e gönderilen 55 milyon doların yaklaşık 11 milyonu kayıp. Bu paranın büyük bir bölümünün Dogecoin'e gittiği düşünülüyor.

    Bir süredir bu tuhaf davayı soruşturan FBI, Carl Rinsch'e karşı hazırladığı hırsızlık davasını dün işleme koydu. Bunun üzerine tutuklanan Carl Rinsch, eğer suçlu bulunursa ömrünün geri kalanını federal hapishanede geçirebilir.

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