Bitcoin (BTC) tırmanmaya devam ediyor: 91 bin doları aştı!

Bitcoin'de hedef 100 bin dolar!
Bitcoin gözünü oldukça kritik bir eşik olan 100 bin dolara dikti. 2020 yılında 10 bin doları aşan Bitcoin’in 2024’te 100 bin doları aşıp aşamayacağı merak ediliyor.
Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto para birimlerinde de yükseliş gözlemleniyor. Hacim bakımından 58’inci sırada yer alan PNUT, 24 saatte tam yüzde 264 değerlendi. Son 7 günde ise yüzde 1.511’lik devasa yükseliş yakaladı.
Dogecoin ise son 7 günde yüzde 116’lık artış yaşadı ve değerini 0,41 dolara yükseltti. Ethereum 3.300 dolara, SOL 216 dolara, BNB ise 629 dolara çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir