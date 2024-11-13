Bitcoin (BTC) tırmanmaya devam ediyor: 91 bin doları aştı!

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Tam Boyutta Gör ABD’de Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, 90 bin doları aşmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte daha da yukarıya taşıdı. Haberimizin hazırlandığı dakikalarda Bitcoin 91.921 dolara kadar çıkmayı başardı.

Bitcoin'de hedef 100 bin dolar!

Bitcoin gözünü oldukça kritik bir eşik olan 100 bin dolara dikti. 2020 yılında 10 bin doları aşan Bitcoin’in 2024’te 100 bin doları aşıp aşamayacağı merak ediliyor.

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Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto para birimlerinde de yükseliş gözlemleniyor. Hacim bakımından 58’inci sırada yer alan PNUT, 24 saatte tam yüzde 264 değerlendi. Son 7 günde ise yüzde 1.511’lik devasa yükseliş yakaladı.

Dogecoin ise son 7 günde yüzde 116’lık artış yaşadı ve değerini 0,41 dolara yükseltti. Ethereum 3.300 dolara, SOL 216 dolara, BNB ise 629 dolara çıktı.

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Bitcoin tırmanmaya devam ediyor: BTC 91 bin doları aştı!