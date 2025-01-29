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    Amerika'da ısı pompası kullanımı giderek artıyor

    Alternatiflerine kıyasla çok daha çevre dostu bir ısıtma aracı olan ısı pompaları, ABD'de her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyorlar. Teşviklerle birlikte satış rakamları da artıyor.
    Amerika'da ısı pompası satışları hızla artıyor Tam Boyutta Gör
    Isıtma için kullanılan enerji miktarını kayda değer ölçüde düşürdükleri için alternatiflerine kıyasla çok daha çevre dostu olan ısı pompaları, son dönemde çok daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Öyle ki ABD'de artık alternatiflerinden çok daha fazla satıyorlar. "Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute" tarafından paylaşılan son rapora göre ABD'de son 11 ayda satın alınan ev tipi ısıtma araçlarının büyük bölümünü ısı pompaları oluşturuyor. Öyle ki ısı pompaları, en popüler ikinci tercih olan gaz ocaklarından bile yüzde 37 daha çok satıyor.

    Isı Pompası Satışları Bir Önceki Yıla Kıyasla Yüzde 14 Arttı

    Kullanıcı tercihlerinde yaşanan bu değişim, ısı pompası satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14'lük artış yaşanmasını sağladı. Üstelik kullanıcılar bu teknolojiye daha aşina hâle geldikçe satışların daha da yukarı tırmanacağı düşünülüyor. Diğer yandan ısı pompalarının çok daha soğuk havalarda bile çalışabilecek hâle gelmiş olmaları da kullanıcı kitlesini genişletiyor. Ortalama hava sıcaklıklarının son derece düşük olduğu bölgelerde bile bu cihazların artık yaygın olarak kullanılıyor olması, ısı pompası teknolojisinde yaşanan gelişime atfediliyor.

    Amerika'da ısı pompası satışları hızla artıyor Tam Boyutta Gör
    Klimalarla oldukça benzer bir işleyişe sahip olan ısı pompaları, içlerinde dolaşan özel gaz ve kompresör teknolojisi ile dış havayı soğuturken iç havayı ısıtyorlar. Yine elektrik kullanıyorlar ama enerjisinin en az bir o kadarını da havadan elde ettikleri için enerji tüketimini ciddi ölçüde azaltıyorlar.

    Isı pompası almak şu anda alternatiflerinden daha maliyetli olsa da kullanım sırasında üç, dört kat daha az enerji tüketiyor olmalarıyla birkaç yıl içinde bu maliyet farkını rahatlıkla kompanse ediyorlar. Çevre dostu olmaları da cabası oluyor.

    Yine de ABD'de yapılan saha araştırmaları, pek çok ev sahibinin bu cihazlara geçmesinin önündeki en büyük engelin maliyetleri olduğunu gösteriyor. ABD'de eve ısı pompası kurdurmanın maliyeti 17 ila 30 bin dolar arasında değişiyor. Yeşil enerji teşvikleri kapsamında bunun bir kısmı (8 bin dolara kadar) devlet tarafından karşılanıyor olsa da pek çok kişi şu anda bu geçişi yapmayı fazla maliyetli buluyor.

    Bu yüzden ABD'de pek çok eyalet ve belediye yönetimi finansal teşvikleri arttırmak ve ısı pompalarının uzun vadede sağlayacağı tasarruf konusunda halkı bilinçlendirmek için çeşitli projeler hazırlıyorlar. Örneğin yeni yapılan evlerdeki ısıtma sistemlerini kuran müteahhitlere ısı pompası tercih etmeleri için çeşitli teşvikler sunuluyor. Diğer yandan bazı eyaletler ise gaz ocaklarının kullanımını yasaklamak için ilk adımları atıyorlar.

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