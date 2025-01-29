Amerika'da ısı pompası kullanımı giderek artıyor

Isı Pompası Satışları Bir Önceki Yıla Kıyasla Yüzde 14 Arttı
Kullanıcı tercihlerinde yaşanan bu değişim, ısı pompası satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14'lük artış yaşanmasını sağladı. Üstelik kullanıcılar bu teknolojiye daha aşina hâle geldikçe satışların daha da yukarı tırmanacağı düşünülüyor. Diğer yandan ısı pompalarının çok daha soğuk havalarda bile çalışabilecek hâle gelmiş olmaları da kullanıcı kitlesini genişletiyor. Ortalama hava sıcaklıklarının son derece düşük olduğu bölgelerde bile bu cihazların artık yaygın olarak kullanılıyor olması, ısı pompası teknolojisinde yaşanan gelişime atfediliyor.
Isı pompası almak şu anda alternatiflerinden daha maliyetli olsa da kullanım sırasında üç, dört kat daha az enerji tüketiyor olmalarıyla birkaç yıl içinde bu maliyet farkını rahatlıkla kompanse ediyorlar. Çevre dostu olmaları da cabası oluyor.
Yine de ABD'de yapılan saha araştırmaları, pek çok ev sahibinin bu cihazlara geçmesinin önündeki en büyük engelin maliyetleri olduğunu gösteriyor. ABD'de eve ısı pompası kurdurmanın maliyeti 17 ila 30 bin dolar arasında değişiyor. Yeşil enerji teşvikleri kapsamında bunun bir kısmı (8 bin dolara kadar) devlet tarafından karşılanıyor olsa da pek çok kişi şu anda bu geçişi yapmayı fazla maliyetli buluyor.
Bu yüzden ABD'de pek çok eyalet ve belediye yönetimi finansal teşvikleri arttırmak ve ısı pompalarının uzun vadede sağlayacağı tasarruf konusunda halkı bilinçlendirmek için çeşitli projeler hazırlıyorlar. Örneğin yeni yapılan evlerdeki ısıtma sistemlerini kuran müteahhitlere ısı pompası tercih etmeleri için çeşitli teşvikler sunuluyor. Diğer yandan bazı eyaletler ise gaz ocaklarının kullanımını yasaklamak için ilk adımları atıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: