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    Buhar üreten ısı pompası fabrikalara temiz enerji sağlayacak

    ABD'de bir firma 200 °C sıcaklıkta buhar üreten ısı pompası teknolojisi ile endüstrinin buhar ihtiyacını yeşil enerjiye aktarıyor. AtmosZero tarafından geliştirilen ısı pompası faaliyete geçiyor. 
    Buhar üreten ısı pompası fabrikalara temiz enerji sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Çoğu Isı pompası 50 °C’ın üstüne çıkmazken Amerika’lı girişim AtmosZero 200 °C'da buhar temin ediyor. Isı kaynağı olarak havayı kullanan ısı pompasının COP değeri 2.0 olacak.

    Dünyada fosil kaynaklardan kurtulmamızın en kolay yolu elektriği yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. İleride elektrik kaynaklarımızın tamamını yenilebilir elektriğe çevirirsek sorun da çözülmüş oluyor. Ancak dünyanın enerji tüketiminin %8’i fabrikalarda kullanılan endüstriyel buhar üretiminden kaynaklanıyor. Bunu elektrikli ısıtıcı ile değiştirmek mümkün ama bu da aşırı derecede elektrik tüketimine neden olacaktır.

    Bu nedenle evlerde kullanılan ısı pompası teknolojisinin iki aşamalı versiyonunu planlayan AtmosZero firması yine elektrik kullanıyor ama kullandığı elektrik enerjisinin bir o kadarını da havadan elde ettiği sıcak hava ile tasarruflu hale getiriyor.

    Buhar üreten ısı pompası fabrikalara temiz enerji sağlayacak

    Bildiğiniz gibi ısı pompası içinde dolaşan özel gaz ve kompresör teknolojisi ile dış havayı soğuturken iç havayı ısıtır. Genelde evlerde kullanılan ısı pompaları çok fazla yüksek sıcaklığa çıkamaz. Şimdiye kadar kullanılan ısı pompaları 50 °C su sıcaklığını sağlaması ile sıcak su ihtiyacı için yeterli oluyor. Son dönemlerde gaz olarak Propan (R290) kullanan modeller 70 °C‘a çıkıp kalorifer petekleri olan evler içinde ısı değişim imkanı sunuyor.

    Buhar üretmek için ise, iç içe iki ısı pompası kullanılıyor. Bir çevrim ile sıcaklık arttırılıyor ve ardından yüksek sıcaklığa uygun gazlı ikinci çemberde sıcaklık 200° C’a kadar bir daha arttırılıyor.

    Buhar üreten ısı pompası fabrikalara temiz enerji sağlayacak Tam Boyutta Gör

    Hali hazırda paket olarak satılan sistem 650 kW gücünde ısı verebiliyor. Şimdilik 15° C olan dış hava sıcaklığını 150 °C’a kadar buhara dönüştürebilen ısı pompası 2025 yılında 165 °C ve 2026 yılında 200 °C’a ulaşacak.

    Şirket şimdiden ABD, Kolarado merkezli “New Belgium Brewing “ bira şirketinin kazanlarından birini AtmosZero’nun prototipi ile yıl sonuna kadar değiştirecek. Eğer sonuçlar istendiği gibi çıkarsa firma önce bir tesisinin tüm buhar ihtiyacını karşılayacak ekipmanı alacak, sonra 50 eyaletteki tüm üretim tesisleri için benzer bir yol izleyecek ve buhar üretmek için fosil kaynakları terk edecek.

    Buhar üreten ısı pompası fabrikalara temiz enerji sağlayacak Tam Boyutta Gör

    Tahmin ettiğiniz gibi doğalgaz ile ısıtmada enerjiden sadece %80 verim elde ediliyor. Eğer ki elektrik rezistans ısıtma kullanılırsa verim %98’de kalıyor. Fakat ısı pompası ile enerji verimliliği %200’e tırmanıyor, zira ısı aslında dışarıdaki havadan alınıyor. Bu sayede elektrikli ısıtıcıya göre sistem daha pahalı olsa da 3 sene içinde daha az elektrik kullandığı için maliyetini amorti etmekte. Isı pompasının ömrümün ise 20 yıl olması planlanıyor.

    Sistemin en büyük artısı bildiğiniz kazan sistemlerinin bu sistem ile birebir değiştirilebilmesi. Bu sayede bir dönüşüm projesi olması yerine bir ürün olarak sunulabiliyor. Genelde piyasanın kullandığı atık ısıya bağlı olmadığı için her türlü şartta dönüşüm sağlanabiliyor. 

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