GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı

Son iki haftada sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından olan GameStop hisseleri, film dünyasına da ilginç bir şekilde yansıdı. GameStop olayının patlamasının ardından, finansal dünyayı ele alan bazı Hollywood filmlerinin izlenme sayıları ani bir artış gösterdi. The Big Short, Wolf of Wall Street ve Wall Street gibi filmler Apple TV'de en çok izlenenler arasına girdi.

The Big Short, Türkiye'ye de ilk 5'e girdi

iTunes'taki sıralamalara göre şu anda The Big Short ve Wolf of Wall Street filmleri şu anda ABD'de sırasıyla en çok izlenen üçüncü ve dördüncü filmler olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de listeye baktığımızda The Big Short filmini yine ilk 5'te görüyoruz. GameStop olayları Türkiye'ye kadar etkisini göstermeyi başarmış.

Ünlü yönetmen Adam McKay'in Oscar ödüllü filmi The Big Short, 2008 finansal krizini ve Wall Street'in bazı risk fonlarının kendi avantajları için insanları nasıl kullandığını ve piyasayı nasıl kontrol ettiğini anlatıyordu. The Big Short filmi, bugün yaşanan GameStop olayını Wolf of Wall Street'e oranla daha iyi yansıtıyor diyebiliriz.

2015'te yayınlanan The Big Short'un kadrosunda Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell ve Brad Pitt gibi ünlü isimler yer alıyor. Film beş farklı dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü kazanmayı başarmıştı.

