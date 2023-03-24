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    Anlık Bildirim

    Mozilla da yapay zeka işine girdi: Güvenilir ve açık kaynaklı olacak

    Firefox tarayıcısının geliştiricisi ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mozilla Vakfı, güvenilir ve açık kaynaklı olacak bir yapay zeka sistemi geliştirmek için kolları sıvadı.
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    Mozilla da yapay zeka işine girdi: Açık kaynaklı olacak Tam Boyutta Gör
    Mozilla Vakfı, yeni bir "güvenilir" açık kaynaklı yapay zeka geliştirmeye başladığını duyurdu. Şirket, Mozilla.ai'yi geliştirmek için 30 milyon dolar yatırım yaptı ve başlangıçta bilim insanları, mühendisler ve ürün yöneticileri de dahil olmak üzere 25 kişiyi istihdam edecek.

    Geliştiricilere göre, son aylarda ortaya çıkan ChatGPT ve Stable Diffusion gibi yapay zekalar, kötü amaçlı kod yazmanın yanı sıra kimlik avı web siteleri, müstehcen ve şiddet içeren görüntüler oluşturmak da dahil olmak üzere kötü amaçlarla kullanılabilir.

    Mozilla: Her şirketin yapay zekaya ihtiyacı var

    Mozilla'ya göre artık teknoloji şirketlerinin Apache ya da Linux gibi bir araç seti olarak kullanabileceği güvenli bir yapay zekaya ihtiyaçları var. Şu ana kadar Mozilla.ai web sitesinde hangi ürün üzerinde çalışılacağına dair belirli bir bilgi bulunmuyor ve yalnızca "sağlam bir açık kaynaklı yapay zeka ekosistemi" oluşturmaktan söz ediliyor.

    Mozilla da yapay zeka işine girdi: Açık kaynaklı olacak Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre girişim, GPT-4 dil modeline bir başka rakip yaratmaya çalışmak yerine güvenlik ve şeffaflık için araçlar oluşturmaya odaklanacak. Öte yandan projenin hem bilimsel kuruluşlar hem de ticari şirketler tarafından desteklenmesi bekleniyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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