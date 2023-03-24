Mozilla da yapay zeka işine girdi: Güvenilir ve açık kaynaklı olacak

Geliştiricilere göre, son aylarda ortaya çıkan ChatGPT ve Stable Diffusion gibi yapay zekalar, kötü amaçlı kod yazmanın yanı sıra kimlik avı web siteleri, müstehcen ve şiddet içeren görüntüler oluşturmak da dahil olmak üzere kötü amaçlarla kullanılabilir.
Mozilla: Her şirketin yapay zekaya ihtiyacı var
Mozilla'ya göre artık teknoloji şirketlerinin Apache ya da Linux gibi bir araç seti olarak kullanabileceği güvenli bir yapay zekaya ihtiyaçları var. Şu ana kadar Mozilla.ai web sitesinde hangi ürün üzerinde çalışılacağına dair belirli bir bilgi bulunmuyor ve yalnızca "sağlam bir açık kaynaklı yapay zeka ekosistemi" oluşturmaktan söz ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)