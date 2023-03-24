Mozilla da yapay zeka işine girdi: Güvenilir ve açık kaynaklı olacak

Tam Boyutta Gör Mozilla Vakfı, yeni bir "güvenilir" açık kaynaklı yapay zeka geliştirmeye başladığını duyurdu. Şirket, Mozilla.ai'yi geliştirmek için 30 milyon dolar yatırım yaptı ve başlangıçta bilim insanları, mühendisler ve ürün yöneticileri de dahil olmak üzere 25 kişiyi istihdam edecek.

GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar kendilerini işsiz bırak 1 gün önce eklendi

Geliştiricilere göre, son aylarda ortaya çıkan ChatGPT ve Stable Diffusion gibi yapay zekalar, kötü amaçlı kod yazmanın yanı sıra kimlik avı web siteleri, müstehcen ve şiddet içeren görüntüler oluşturmak da dahil olmak üzere kötü amaçlarla kullanılabilir.

Mozilla: Her şirketin yapay zekaya ihtiyacı var

Mozilla'ya göre artık teknoloji şirketlerinin Apache ya da Linux gibi bir araç seti olarak kullanabileceği güvenli bir yapay zekaya ihtiyaçları var. Şu ana kadar Mozilla.ai web sitesinde hangi ürün üzerinde çalışılacağına dair belirli bir bilgi bulunmuyor ve yalnızca "sağlam bir açık kaynaklı yapay zeka ekosistemi" oluşturmaktan söz ediliyor.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre girişim, GPT-4 dil modeline bir başka rakip yaratmaya çalışmak yerine güvenlik ve şeffaflık için araçlar oluşturmaya odaklanacak. Öte yandan projenin hem bilimsel kuruluşlar hem de ticari şirketler tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Mozilla da yapay zeka işine girdi: Açık kaynaklı olacak