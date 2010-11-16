Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar

İşletmelere hazırladığı yönetim araçlarıyla bilinen Clio'nun yayınladığı son araştırmaya göre Amerika'daki hukuk firmaları; ofisleri için Windows tabanlı bilgisayarların yerine Apple'ın bilgisayarlarını tercih ediyor. PC kullanıcılarının sıkça dile getirdiği "Apple'ın ürünlerinin satılmasının en önemli etkeni tasarımları" hipotezinin aksine, çalışmalarında Mac'leri tercih eden hukukçuların yaklaşık %46'sı "Neden Mac ?" sorusuna "Apple'ın teknolojisinin daha güvenilir ve güvenli olduğu için" yanıtını verirken; %32'lik kesim "Kullanılabilirliğinden dolayı", yaklaşık %5'lik bölümüyse "Tasarımdan dolayı" cevabını veriyor. Hukukçular, ofislerinde bulut tabanlı uygulamalarda en çok ise Google'ı tercih ederken; masaüstü uygulamalarındaysa Microsoft'un Office yazılımlarını kullanıyorlar.

835 hukukçuyla yapılan araştırmanın diğer sonuçları şöyle;

1) Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ?

2)Ofisinizde ne kadar süredir Mac kullanıyorsunuz ?

3)Ofisinizde bulut tabanlı hangi uygulamaları kullanıyorsunuz ?

4) Ofisinizde hangi masaüstü uygulamaları tercih ediyorsunuz ?

5) Ofisinizde iPad kullanıyor musunuz ?

6) Şu anda iPad kullanmadığınıza göre, gelecek sene iPad almayı düşünüyor musunuz ?

7) Hangi mobil cihazı kullanıyorsunuz ?

8) Gelecek yıl, mobil cihazınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz ?

9) Ofisinizdeki bilgisayarları yenileyebilseydiniz, yine Mac mi tercih ederdiniz ?

10) PC kullanıcısı olarak, gelecek yıl Mac'e geçiş yapmayı düşünüyor musunuz ?

Araştırmanın tüm sonuçlarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.