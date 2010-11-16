Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar

İşletmelere hazırladığı yönetim araçlarıyla bilinen Clio'nun yayınladığı son araştırmaya göre Amerika'daki hukuk firmaları; ofisleri için Windows tabanlı bilgisayarların yerine Apple'ın bilgisayarlarını tercih ediyor. PC kullanıcılarının sıkça dile getirdiği "Apple'ın ürünlerinin satılmasının en önemli etkeni tasarımları" hipotezinin aksine, çalışmalarında Mac'leri tercih eden hukukçuların yaklaşık %46'sı "Neden Mac ?" sorusuna "Apple'ın teknolojisinin daha güvenilir ve güvenli olduğu için" yanıtını verirken; %32'lik kesim "Kullanılabilirliğinden dolayı", yaklaşık %5'lik bölümüyse "Tasarımdan dolayı" cevabını veriyor. Hukukçular, ofislerinde bulut tabanlı uygulamalarda en çok ise Google'ı tercih ederken; masaüstü uygulamalarındaysa Microsoft'un Office yazılımlarını kullanıyorlar.
835 hukukçuyla yapılan araştırmanın diğer sonuçları şöyle;
1) Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ?
2)Ofisinizde ne kadar süredir Mac kullanıyorsunuz ?
3)Ofisinizde bulut tabanlı hangi uygulamaları kullanıyorsunuz ?
4) Ofisinizde hangi masaüstü uygulamaları tercih ediyorsunuz ?
5) Ofisinizde iPad kullanıyor musunuz ?
6) Şu anda iPad kullanmadığınıza göre, gelecek sene iPad almayı düşünüyor musunuz ?
7) Hangi mobil cihazı kullanıyorsunuz ?
8) Gelecek yıl, mobil cihazınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz ?
9) Ofisinizdeki bilgisayarları yenileyebilseydiniz, yine Mac mi tercih ederdiniz ?
10) PC kullanıcısı olarak, gelecek yıl Mac'e geçiş yapmayı düşünüyor musunuz ?
Araştırmanın tüm sonuçlarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Bilgi için teşekkür ederim, tahminimde yaklaşmışım.
Her an, her yerden kişisel tercihlerimize ulaşmamızı sağlayan, hayatı kolaylaştıran yazılımlar.
Bilgisayardaki resimleri facebookta albümleyip her yerden ulaşmak, fizy'den müzik listemize ulaşmak gibi.. Bilgi için teşekkür ederim.
İnternet erişimli, sürekli internete bağlı uygulamalar falan mı?
Ben de aynisini soracaktim, bilen varsa aydinlatsin bizi