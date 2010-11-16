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Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar

8 yıl
10,4b
1
20
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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İşletmelere hazırladığı yönetim araçlarıyla bilinen Clio'nun yayınladığı son araştırmaya göre Amerika'daki hukuk firmaları; ofisleri için Windows tabanlı bilgisayarların yerine Apple'ın bilgisayarlarını tercih ediyor. PC kullanıcılarının sıkça dile getirdiği "Apple'ın ürünlerinin satılmasının en önemli etkeni tasarımları" hipotezinin aksine, çalışmalarında Mac'leri tercih eden hukukçuların yaklaşık %46'sı "Neden Mac ?" sorusuna "Apple'ın teknolojisinin daha güvenilir ve güvenli olduğu için" yanıtını verirken; %32'lik kesim "Kullanılabilirliğinden dolayı", yaklaşık %5'lik bölümüyse "Tasarımdan dolayı" cevabını veriyor. Hukukçular, ofislerinde bulut tabanlı uygulamalarda en çok ise Google'ı tercih ederken; masaüstü uygulamalarındaysa Microsoft'un Office yazılımlarını kullanıyorlar.

835 hukukçuyla yapılan araştırmanın diğer sonuçları şöyle;

1) Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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2)Ofisinizde ne kadar süredir Mac kullanıyorsunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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3)Ofisinizde bulut tabanlı hangi uygulamaları kullanıyorsunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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4) Ofisinizde hangi masaüstü uygulamaları tercih ediyorsunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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5) Ofisinizde iPad kullanıyor musunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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6) Şu anda iPad kullanmadığınıza göre, gelecek sene iPad almayı düşünüyor musunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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7) Hangi mobil cihazı kullanıyorsunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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8) Gelecek yıl, mobil cihazınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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9) Ofisinizdeki bilgisayarları yenileyebilseydiniz, yine Mac mi tercih ederdiniz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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10) PC kullanıcısı olarak, gelecek yıl Mac'e geçiş yapmayı düşünüyor musunuz ?

Amerikalı hukukçular; PC yerine Mac kullanmayı tercih ediyorlar
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Araştırmanın tüm sonuçlarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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Shapekaan 8 yıl
Kismetse bir mac air book alicam.
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cbenlidayi 8 yıl
bulut bilgi işlem teknolojileri yaptıgınız bütün işlemleri dosyalı internet üzerinde sunucuda tutmak demektir yani bir rapor mu yazıyorsunuz bu rapor kişisel bilgisayarınızda degilde apple yada microsoftun sunucularında tutulur. müzikmi dinliceksiniz webdeki serverdan sürekli data olarak çeker dinlersiniz bu ne işe yarar bütün içerige dünyanın heryerinden baglanabilmeniz demektir. buldugunuz pc ye oturun atıyorum kullanıcı adı ve şifreyle anında kendi bilgisayarınız oluversiniz(müzikler resimler dosyalar uygulamalar vs.) sonra pc den kalkarken sign out olun kalkın gidin olay çok kabaca bu şekilde.
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fuckulteli 8 yıl

cbenlidayi

bulut bilgi işlem teknolojileri yaptıgınız bütün işlemleri dosyalı internet üzerinde sunucuda tutmak demektir yani bir rapor mu yazıyorsunuz bu rapor kişisel bilgisayarınızda degilde apple yada microsoftun sunucularında tutulur. müzikmi dinliceksiniz webdeki serverdan sürekli data olarak çeker dinlersiniz bu ne işe yarar bütün içerige dünyanın heryerinden baglanabilmeniz demektir. buldugunuz pc ye oturun atıyorum kullanıcı adı ve şifreyle anında kendi bilgisayarınız oluversiniz(müzikler resimler dosyalar uygulamalar vs.) sonra pc den kalkarken sign out olun kalkın gidin olay çok kabaca bu şekilde.

Bilgi için teşekkür ederim, tahminimde yaklaşmışım.

Her an, her yerden kişisel tercihlerimize ulaşmamızı sağlayan, hayatı kolaylaştıran yazılımlar.
Bilgisayardaki resimleri facebookta albümleyip her yerden ulaşmak, fizy'den müzik listemize ulaşmak gibi.. Bilgi için teşekkür ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
mac ve iphone kullanımının pc den daha kullanışlı olması ile oyunlarda pc yerine konsol kullanılması aynı temele dayanır oda donanıma uyumlu yazılım. mac için program yazacak olan bir programcı hali hazırda aşırı olmayan mac modellerinin donanımını göz önüne alarak onlara uygun özelleştirilmiş yazılım üretir ve bu kullanılabilirlik ve performansı artttırır. Windows tabanlı olarak kullanılan pc lerin donanım kombinasyonları milyarlarca ihtimali barındırır ve özelleştirilmiş yazılım yazmak imkansızdır. Aynışey konsollar içinde geçerli, oyun geliştiricisi en çok kullanılan 3 tane konsoldan en çok verimi almak için o konsolların donanımına göre optimizasyonlar yapar ve maximum verimi alır ancak pc için aynı şey geçerli değil. Sonuç; insanoğlu özgürlük değil optimizasyon ister. Siz windows tabanlı pc lerde donanım seçiminde özgürsünüz ama optimizasyon yok, mac tabanlı pc lerde donanım seçimi kısıtlı ama optimizasyon hat safhada.
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fuckulteli 8 yıl
Bulut tabanlı uygulama nedir?
İnternet erişimli, sürekli internete bağlı uygulamalar falan mı?
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buckethead® 8 yıl

fuckulteli

Bulut tabanlı uygulama nedir?

İnternet erişimli, sürekli internete bağlı uygulamalar falan mı?

Ben de aynisini soracaktim, bilen varsa aydinlatsin bizi
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