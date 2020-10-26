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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerikan Havayolları, 737 MAX’ı güvenli hissettirmek için yolcu turları düzenlemeyi planlıyor

    Mart 2019'da yere çekilen 737 MAX uçakların yeniden uçacağı günün yakın olduğunu düşünen Amerikan Havayolları, yolcuların uçağa yeniden güvenmesini sağlamak için "uçak turları" düzenlemeyi planlıyor.
    11 sa.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Amerikan Havayolları, 737 MAX’ı güvenli hissettirmek için yolcu turları düzenlemeyi planlıyor
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    Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Boeing’in çok satan uçağı 737 MAX’ın uçuşuna Mart 2019 itibariyle son verilmişti. Oldukça sancılı geçen bir sertifikasyon sürecinin sonuna yaklaşıldığını tahmin eden havayolu şirketleri, MAX uçuşlarına yeniden başlayacağı günleri ise iple çekiyor.

    Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) güvenli ilan ettiği uçak için Amerikan Havacılık İdaresi’nin (FAA) de benzer bir karar vereceğini düşünen Amerika merkezli havayolu şirketleri, 737 MAX’la yapılacak uçuşlar için bilet satışı ve pilot eğitimi gibi faaliyetlere başlayacağını duyurmuştu.

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    Ayrıca Bkz. "THY, sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı"

    Bu konuda adım atan şirketlerden biri olan Dallas/Fort Worth merkezli Amerikan Havayolları, New York ile Miami arasında düzenleyeceğini düşündüğü ilk uçuşlar için rezervasyon almaya başlamıştı. Şirket, 29 Aralık 2020 4 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen uçuşlar kapsamında birtakım etkinlikler düzenlemeye karar verdi.

    Amerikan Havayolları, Şükran Günü sonrası düzenlenmesi düşünülen etkinlik kapsamında farkındalık yaratmak ve uçağa karşı olan güveni yeniden tesis etmek adına bazı yolculara “uçak turları” fırsatı sunmaya karar verdi. Dallas/Fort Worth Uluslararası Havaalanı ile LaGuardia ve Miami havaalanlarında düzenlenecek etkinlikte yolcular, uçakları gezerken pilot ve teknik personelden detaylı bilgiler alabilecek.

    Uygulamaya yönelik eleştiri sesleri de yükseliyor

    Amerikan Havayolları’nın düzenlemeyi düşündüğü etkinliğe yönelik yükselen eleştiri sesleri de yok değil. Şirkette uçan pilotların üye olduğu Birleşik Pilotlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu faaliyeti bir halkla ilişkiler kampanyasına dönüştürmemek ve sürece saygı duymak için 346 sebep bulunuyor. MAX, tam anlamıyla onarıldığında, muayeneden geçtiğinde ve bizler de kapsamlı bir eğitimden geçirildikten sonra uçmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

    Bakalım, 737 MAX’ın yılan hikâyesine dönen yolculuğu ne zaman mutlu sonla bitecek?



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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DeepestSea (Melih Ayas) 11 sa. en beğenilen
    1-2 tane daha düşer sonra komple üretimden çekerler
    Yanıtla +6
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    Portraitclub 11 sa.
    Bu leke bir kere yapıştı ve yıllar geçse bile yine hatırlanacak. Çabalar boşa
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 37 dk.
    bu uçakta sanki !
    300 yolcuyla beraber değilde !
    700 küsür yolcuyla çakılacakmışsınız
    hissini veren bir şey var !!!
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    cand. 10 sa.
    Söküp yenisini yapmalıydınız çöp artık
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    DeepestSea (Melih Ayas) 11 sa. en beğenilen
    1-2 tane daha düşer sonra komple üretimden çekerler
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 11 sa.
    Bu leke bir kere yapıştı ve yıllar geçse bile yine hatırlanacak. Çabalar boşa
    Yanıtla +4
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