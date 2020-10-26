Amerikan Havayolları, 737 MAX’ı güvenli hissettirmek için yolcu turları düzenlemeyi planlıyor

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Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Boeing’in çok satan uçağı 737 MAX’ın uçuşuna Mart 2019 itibariyle son verilmişti. Oldukça sancılı geçen bir sertifikasyon sürecinin sonuna yaklaşıldığını tahmin eden havayolu şirketleri, MAX uçuşlarına yeniden başlayacağı günleri ise iple çekiyor.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) güvenli ilan ettiği uçak için Amerikan Havacılık İdaresi’nin (FAA) de benzer bir karar vereceğini düşünen Amerika merkezli havayolu şirketleri, 737 MAX’la yapılacak uçuşlar için bilet satışı ve pilot eğitimi gibi faaliyetlere başlayacağını duyurmuştu.

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Bu konuda adım atan şirketlerden biri olan Dallas/Fort Worth merkezli Amerikan Havayolları, New York ile Miami arasında düzenleyeceğini düşündüğü ilk uçuşlar için rezervasyon almaya başlamıştı. Şirket, 29 Aralık 2020 4 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen uçuşlar kapsamında birtakım etkinlikler düzenlemeye karar verdi.

Amerikan Havayolları, Şükran Günü sonrası düzenlenmesi düşünülen etkinlik kapsamında farkındalık yaratmak ve uçağa karşı olan güveni yeniden tesis etmek adına bazı yolculara “uçak turları” fırsatı sunmaya karar verdi. Dallas/Fort Worth Uluslararası Havaalanı ile LaGuardia ve Miami havaalanlarında düzenlenecek etkinlikte yolcular, uçakları gezerken pilot ve teknik personelden detaylı bilgiler alabilecek.

Uygulamaya yönelik eleştiri sesleri de yükseliyor

Amerikan Havayolları’nın düzenlemeyi düşündüğü etkinliğe yönelik yükselen eleştiri sesleri de yok değil. Şirkette uçan pilotların üye olduğu Birleşik Pilotlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu faaliyeti bir halkla ilişkiler kampanyasına dönüştürmemek ve sürece saygı duymak için 346 sebep bulunuyor. MAX, tam anlamıyla onarıldığında, muayeneden geçtiğinde ve bizler de kapsamlı bir eğitimden geçirildikten sonra uçmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Bakalım, 737 MAX’ın yılan hikâyesine dönen yolculuğu ne zaman mutlu sonla bitecek?

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