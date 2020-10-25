THY, sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı

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Ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, toplamda 25 adet sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı. Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ertelemeler soncu uzun bir süredir teslim alınmayı beklenen uçaklarla birlikte THY'nin filosundaki Airbus uçak adeti 176'ya ulaştı.

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İlk etapta uçuşların daha sık olduğu Londra ve Dubai gibi destinasyonlarda kullanılması beklenen uçaklarda 32 adet Business ve 297 adet ekonomi sınıfı olmak üzere toplamda 329 koltuk bulunuyor A350-900’da HD ekran ve Wi-Fi bağlantısı gibi özelliklerin olduğu yeni nesil uçak içi eğlence sitemi bulunuyor.

https://twitter.com/tolgaozbek_com/status/1319506976469098496 https://twitter.com/HavArenaMedya/status/1319766544658894848

Sahip olduğu aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar ile iki adet yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorla donatılan uçak, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde yüzde 25’lik bir azalma sunuyor. Uçağın kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizi olarak tanımlanmakta.

23 Ekim TSİ 02:24’te ile 24 Ekim 03:00’da inen uçaklar için koronavirüs tedbirleri kapsamında bir tören düzenlenmedi. THY, söz konusu teslimatlar sonrası A350 serisi uçakların en yeni operatörü oldu. Airbus’ın A350 serisi için dünya çapındaki 50 müşteriden 930 adet kesin sipariş alığı ifade ediliyor.

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