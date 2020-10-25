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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı

    THY, toplamda 25 adet sipariş verdiği Airbus A350 tip uçaklardan ilk ikisini teslim aldı. THY, söz konusu teslimatlar sonrası A350 serisi uçakların en yeni operatörü oldu.
    6 sa.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    THY, sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı
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    Ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, toplamda 25 adet sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı. Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ertelemeler soncu uzun bir süredir teslim alınmayı beklenen uçaklarla birlikte THY'nin filosundaki Airbus uçak adeti 176'ya ulaştı.  

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    İlk etapta uçuşların daha sık olduğu Londra ve Dubai gibi destinasyonlarda kullanılması beklenen uçaklarda 32 adet Business ve 297 adet ekonomi sınıfı olmak üzere toplamda 329 koltuk bulunuyor A350-900’da HD ekran ve Wi-Fi bağlantısı gibi özelliklerin olduğu yeni nesil uçak içi eğlence sitemi bulunuyor.

    https://twitter.com/tolgaozbek_com/status/1319506976469098496 https://twitter.com/HavArenaMedya/status/1319766544658894848

    Sahip olduğu aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar ile iki adet yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorla donatılan uçak, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde yüzde 25’lik bir azalma sunuyor. Uçağın kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizi olarak tanımlanmakta.

    23 Ekim TSİ 02:24’te ile 24 Ekim 03:00’da inen uçaklar için koronavirüs tedbirleri kapsamında bir tören düzenlenmedi. THY, söz konusu teslimatlar sonrası A350 serisi uçakların en yeni operatörü oldu. Airbus’ın A350 serisi için dünya çapındaki 50 müşteriden 930 adet kesin sipariş alığı ifade ediliyor.



    Kaynakça https://twitter.com/havarenamedya?lang=en https://simpleflying.com/turkish-airlines-first-a350-delivered/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    scientia 1 sa. yeni yorumcu
    Hayret buna ambargo koymamışlar mı?
    Yanıtla
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    Portraitclub 4 sa. (düzenlendi)
    Havaotobüsün bütün uçakları uçan bir balinaya benziyor. Sıkıcı boeing görüntüsünden daha güzel.
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    mcrew (kemal kemal) 5 sa.
    Thy nin gözde uçağı beoing 777 nin pabucu da dama atılıyor yavaştan.

    A350 thy nin en iyi uçağı olacak bence.
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