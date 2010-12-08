Amerikan Hükümeti, sürüş esnasında cep telefonlarının çalışmasını engelleyecek

Dikkatsizlikten meydana gelen kazaların her geçen yıl daha da artış göstermesi ve ölümlü-yaralanmalı kazaların artması üzerine Amerikan hükümeti, çok önemli bir projeye imza atmak için harekete geçti.Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Departmanı'nın yürüteceği proje kapsamında sürücülerin telefonlarının otomobil hareket ettiği anda deaktif olması için bir sistem geliştirilecek.

Ulaşım Sekreteri Ray LaHood yaptığı açıklamada; ''Otomobiller içerisinde cep telefonlarının çalışmasını engellemek için bir çok yol var. En iyisini, en etkilisini bulmaya çalışıyoruz.'' dedi. Amerika'da otomobil sürerken telefon ile konuşmayı kısıtlayan bir yasa geçerli olmadığı için öncelikle yasal adımların atılması gerekiyor. Projenin gerçekleştirilmesi için ilk akla gelen jammer sistemleri olsa da Federal İletişim Komisyonu otomobillerde jammer kullanımını yasakladığı için bu imkansız görünüyor. Bu nedenden dolayı da Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Departmanı daha çok yeni bir yazılım kullanarak bu projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Zor bir proje olmasına ve çoğu Amerikan vatandaşının, önce insanların bu konu hakkındaki tutumlarını değiştirmesi gerekliliğini belirtmesine rağmen Ulaşım Departmanı'nın projeyi ısrarla sonuca ulaştırmak istediği belirtiliyor.