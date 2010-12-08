Amerikan Hükümeti, sürüş esnasında cep telefonlarının çalışmasını engelleyecek

Dikkatsizlikten meydana gelen kazaların her geçen yıl daha da artış göstermesi ve ölümlü-yaralanmalı kazaların artması üzerine Amerikan hükümeti, çok önemli bir projeye imza atmak için harekete geçti.Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Departmanı'nın yürüteceği proje kapsamında sürücülerin telefonlarının otomobil hareket ettiği anda deaktif olması için bir sistem geliştirilecek.
Ulaşım Sekreteri Ray LaHood yaptığı açıklamada; ''Otomobiller içerisinde cep telefonlarının çalışmasını engellemek için bir çok yol var. En iyisini, en etkilisini bulmaya çalışıyoruz.'' dedi. Amerika'da otomobil sürerken telefon ile konuşmayı kısıtlayan bir yasa geçerli olmadığı için öncelikle yasal adımların atılması gerekiyor. Projenin gerçekleştirilmesi için ilk akla gelen jammer sistemleri olsa da Federal İletişim Komisyonu otomobillerde jammer kullanımını yasakladığı için bu imkansız görünüyor. Bu nedenden dolayı da Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Departmanı daha çok yeni bir yazılım kullanarak bu projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Zor bir proje olmasına ve çoğu Amerikan vatandaşının, önce insanların bu konu hakkındaki tutumlarını değiştirmesi gerekliliğini belirtmesine rağmen Ulaşım Departmanı'nın projeyi ısrarla sonuca ulaştırmak istediği belirtiliyor.
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Hocam işe gideceksin ve önemli bir telefon bekliyorsun. Ya da Allah korusun acil bişey oldu ve trafiktesin evden arıyorlar ama telefon çekmiyor. Atıyorum sen konuşmayacaksın ama yanındaki adam konuşacak acil bi telefon bekliyor bu durumda çok sıkıntılı olmaz mı?
Dediğim gibi cep telefonu kitlerini standart hale getirtme zorunluğu getirilsin tüm üreticilere daha iyi bir çözüm olur. Hatta arıtk çoğu otomobilde ekranlı göstergeler var, numarayı ve arayacağınız numarayıda gösterir, sesle komut sistmei tüm cihazlarda var, arayacağınız kişinin adını söyleyin arasın vs..
Ben araçta bluetooth kulaklık kullanıyorum, hani şu kulak içi olanlardan. Telefon çaldığında takıyorum kulağıma konuşuyorum görüşme bitince çıkartıp koyuyorum tekrar orta torpito gözüne.
Tek elle araç kullanmak gerçekten zor oluyor hemde dikkat dağılıyor.
Bence bluetooth da olsa kulaklık da olsa gene de dikkat dağılıyor arkadaşlar... Konuşulacaksa aracın kenara çekilmesi şart...
Doğru dügzün bi bluetooth araç kiti olur, birde kulaklık hediyesi olur araçta, mis gibi kullanılır. Arka koltukta oturan adamın günahı ne, telefonla niye konuşamasın.
Bence bluetooth da olsa kulaklık da olsa gene de dikkat dağılıyor arkadaşlar... Konuşulacaksa aracın kenara çekilmesi şart...
@fezalii yede katılıyorum
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evet böyle olabilir ama öteki türlüsü abartı