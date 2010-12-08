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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerikan Hükümeti, sürüş esnasında cep telefonlarının çalışmasını engelleyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Amerikan Hükümeti, sürüş esnasında cep telefonlarının çalışmasını engelleyecek
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Dikkatsizlikten meydana gelen kazaların her geçen yıl daha da artış göstermesi ve ölümlü-yaralanmalı kazaların artması üzerine Amerikan hükümeti, çok önemli bir projeye imza atmak için harekete geçti.Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Departmanı'nın yürüteceği proje kapsamında sürücülerin telefonlarının otomobil hareket ettiği anda deaktif olması için bir sistem geliştirilecek.

Ulaşım Sekreteri Ray LaHood yaptığı açıklamada; ''Otomobiller içerisinde cep telefonlarının çalışmasını engellemek için bir çok yol var. En iyisini, en etkilisini bulmaya çalışıyoruz.'' dedi. Amerika'da otomobil sürerken telefon ile konuşmayı kısıtlayan bir yasa geçerli olmadığı için öncelikle yasal adımların atılması gerekiyor. Projenin gerçekleştirilmesi için ilk akla gelen jammer sistemleri olsa da Federal İletişim Komisyonu otomobillerde jammer kullanımını yasakladığı için bu imkansız görünüyor. Bu nedenden dolayı da Amerika Birleşik Devletleri Ulaşım Departmanı daha çok yeni bir yazılım kullanarak bu projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Zor bir proje olmasına ve çoğu Amerikan vatandaşının, önce insanların bu konu hakkındaki tutumlarını değiştirmesi gerekliliğini belirtmesine rağmen Ulaşım Departmanı'nın projeyi ısrarla sonuca ulaştırmak istediği belirtiliyor.

Amerikan Hükümeti, sürüş esnasında cep telefonlarının çalışmasını engelleyecek
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igonam 8 yıl
Alkollü araç kullanımına yaptığın muameleyi yap ceza ver ve ağır olsun sorun azalır..
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mustiki212 8 yıl
o değil resimdeki çocuğun arabasıda bi fena olmuş..nerde bizde öyle araba..:) daha 18 dedir yaw bu..:D
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korayus 8 yıl
Anladığım kadarıyla araç kullanırken dikkat dağılmaması için telefonla konuşmayı tümden yasaklamak istiyorlar. Yani araç kitli veya kitsiz farketmez. Oldu olacak yanımızdaki yolcularla da konuşmayalım, radyoyu da yasaklasınlar.
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Paramedik 112 8 yıl
Ulan millet arabada gazete okuyor, yemek yiyor; simit ayran da değil, lahmacun yiyeni gördüm geçen gün. Onlara baksınlar önce. Gerçi Amerikalılar pasta, burger falan yer ya sonuç pek değişmiyor.
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Batuist 8 yıl
bence çok iyi olur.. hadi siz diyelim ki iyi şoförsünüz belki sizin için sorun olmaz.. ama ya siz hızla araba sürerken başka biri sizin kadar telefonda konuşurken deneyimli değilse!! o sıra arabada ailenizde varsa!! küçük çocuklarınız!! ne biliyim liste uzar.. tamam siz çok iyisiniz ama ya dışarıdakiler?? siz kendinizden emin olabilirsiniz ama başkalarından asla..!! bence bizim ülkemizde de olmalı bu!!
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Yazılımcı Online 8 yıl

Batuist

bence çok iyi olur.. hadi siz diyelim ki iyi şoförsünüz belki sizin için sorun olmaz.. ama ya siz hızla araba sürerken başka biri sizin kadar telefonda konuşurken deneyimli değilse!! o sıra arabada ailenizde varsa!! küçük çocuklarınız!! ne biliyim liste uzar.. tamam siz çok iyisiniz ama ya dışarıdakiler?? siz kendinizden emin olabilirsiniz ama başkalarından asla..!! bence bizim ülkemizde de olmalı bu!!


Hocam işe gideceksin ve önemli bir telefon bekliyorsun. Ya da Allah korusun acil bişey oldu ve trafiktesin evden arıyorlar ama telefon çekmiyor. Atıyorum sen konuşmayacaksın ama yanındaki adam konuşacak acil bi telefon bekliyor bu durumda çok sıkıntılı olmaz mı?

Dediğim gibi cep telefonu kitlerini standart hale getirtme zorunluğu getirilsin tüm üreticilere daha iyi bir çözüm olur. Hatta arıtk çoğu otomobilde ekranlı göstergeler var, numarayı ve arayacağınız numarayıda gösterir, sesle komut sistmei tüm cihazlarda var, arayacağınız kişinin adını söyleyin arasın vs..

Ben araçta bluetooth kulaklık kullanıyorum, hani şu kulak içi olanlardan. Telefon çaldığında takıyorum kulağıma konuşuyorum görüşme bitince çıkartıp koyuyorum tekrar orta torpito gözüne.

Tek elle araç kullanmak gerçekten zor oluyor hemde dikkat dağılıyor.
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gunescan 8 yıl
@01001101 'a katılıyorum.
Bence bluetooth da olsa kulaklık da olsa gene de dikkat dağılıyor arkadaşlar... Konuşulacaksa aracın kenara çekilmesi şart...
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Yazılımcı Online 8 yıl
Milyarlar harcayıp frekans engelleyici yapacaklarına. 100 200 lira harcayıp her araca bluetooh araç kiti koymayı zorunlu hale getirtseler ya. Bu çaba niye ?

Doğru dügzün bi bluetooth araç kiti olur, birde kulaklık hediyesi olur araçta, mis gibi kullanılır. Arka koltukta oturan adamın günahı ne, telefonla niye konuşamasın.
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gunescan 8 yıl
@01001101 'a katılıyorum.
Bence bluetooth da olsa kulaklık da olsa gene de dikkat dağılıyor arkadaşlar... Konuşulacaksa aracın kenara çekilmesi şart...
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Takao 8 yıl
jammer zaten yasakmış haraket halinde sinyal gelmesini engellersende kimin arbada olup kimin yolda yürüdüğünü nerden bilceksin ee sinyali nasıl kesicek?

@fezalii yede katılıyorum
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Kumandan 8 yıl
banada pek mantıklı gelmiyor, bluetooth kulaklık ve araç kiti mecburiyeti konulsa daha iyi ?

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senefro 8 yıl

Kumandan

banada pek mantıklı gelmiyor, bluetooth kulaklık ve araç kiti mecburiyeti konulsa daha iyi ?

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evet böyle olabilir ama öteki türlüsü abartı
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G7* 8 yıl
iyice paranoyak oldular.Aklı başında bilinçli sürücü acil birşey olmadığı sürece direksiyon başında lak lak yapmaz zaten.
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